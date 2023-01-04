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Рамос, Модрич и другие партнеры Роналду, которые могут воссоединиться с португальцем в «Аль-Насре»

Саудовцы всерьез нацелились воссоздать золотой состав «Реала».
Рамос, Модрич и другие партнеры Роналду, которые могут воссоединиться с португальцем в «Аль-Насре»
04 января 2023 00:12
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "ПСЖ"

Несколько лет назад чемпионат Китая стал главным местом притяжения для тех футболистов, которые предпочитали не трофеи и успехи в больших чемпионатах, а деньги, которые бы они не могли выбить в клубах победнее. Затем кормушка захлопнулась, руководство лиги изменило финансовый подход, и футболисты эмигрировали в другие богатые чемпионаты. Одной из таких стран стала Саудовская Аравия, от денег которой не удержался даже Криштиану Роналду. «Аль-Наср» дал португальцу рекордный контракт в истории футбола, но экс-форвард «Реала» станет далеко не последним, кто пополнит состав арабского клуба. Западные СМИ уже сообщают, что руководство «Аль-Насра» не останавливается и хочет подписать других бывших одноклубников Роналду. А кто именно может вновь воссоединиться с Кришем?

СЕРХИО РАМОС

Многолетний капитан и лидер «Реала» Серхио Рамос в 2021-м году не получил предложения о продлении контракта, но «ПСЖ» не дал долго расстраиваться испанскому защитнику, предложив солидный контракт до лета 2023-го года. В марте Рамосу исполнится 37 лет, он восстановился от травм, имеет возможность побороться за Лигу чемпионов, но как сообщает Marca, «Аль-Наср» сделает в ближайшее время такое предложение, от которого трудно будет отказаться.

ИСКО

Одним из самых легкодоступных вариантов можно назвать Иско, который провел в «Мадриде» девять лет. Он на семь лет моложе Роналду, на его счету более 100 голевых действий, а самое главное, что пятикратный победитель Лиги чемпионов пребывает в статусе свободного агента. В «Севилье» он провёл менее шести месяцев, но из-за конфликта покинул клуб.

Иско может стать реальным усилением «Аль-Насра», а не очередным поводом для маркетингового бума.

ХАМЕС РОДРИГЕС

Хамес Родригес, как и Иско, тоже когда-то считался невероятно перспективным парнем, но колумбиец совершенно не реализовал себя. Ему только 31, но уже в 2021-м году полузащитник сменил карьерный курс, который подразумевает выбор того клуба, который попросту заплатит больше остальных. В итоге Хамес оказался в катарском клубе «Аль-Райян», а с этого сезона играет за «Олимпиакос», чей президент тоже собрал в своем составе немало погасших звёзд.

Контракт Родригеса с греками действует до лета 2023-го года, так что уже сейчас «Аль-Насру» будет не так уж и сложно убедить колумбийца пополнить его состав.

МАРСЕЛО

Вместе с Хамесом покорять Грецию поехал ещё и Марсело, который в последние годы пересел на лавку «Реала», хотя ранее был ключевым игроком и одним из лучших левых защитников мира. В мае ему будет только 35 лет, а значит, что в Саудовской Аравии какое-то время он поиграть ещё может.

ЛУКА МОДРИЧ

Модрич показывает невероятный уровень футбола в 37 лет, но он до сих пор не поставил подпись в новом контракте с «Реалом», хотя действующий согласован только до лета 2023-го года.

Западные СМИ уже сообщали, что «Аль-Наср» в ближайшее время начнет переговоры с «Реалом» и представителями хорвата. Модрич вполне способен ещё пару лет держать в страхе соперников «Мадрида», но нужно ли ему это? «Аль-Наср» наверняка готов дать жирнейший контракт, который может соблазнить Луку для переезда в арабскую страну.

источник: «Советский спорт»
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