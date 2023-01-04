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Игра «Арсенала» далека от чемпионской. Лидер АПЛ потерял очки в первом же матче 2023 года

Игра первой и третьей команд АПЛ получилась закрытой и завершилась закономерной ничьей. «Ман Сити» в случае победы над «Челси» сократит отставание до пяти очков.
Игра «Арсенала» далека от чемпионской. Лидер АПЛ потерял очки в первом же матче 2023 года
04 января 2023 00:46
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Арсенал" (Лондон)

НОВЫЕ ТОПЫ АНГЛИИ

Мог ли кто год назад подумать, что матч с участием «Арсенала» и «Ньюкасла» получит приставку топ и станет первым таковым в 2023-м? Однако именно эти команды окружили расположившийся на второй строчке «Манчестер Сити». Причем «канониры» встретили Новый год аж в семи очках от главного преследователя «горожан», а «сороки» - в двух (правда, при матче в запасе).

Команда Микеля Артеты прошлой осенью выиграла в АПЛ все домашние матчи, и в этом пытаться продолжить победную серию наставник отправил привычный состав с Александром Зинченко на левом фланге обороны, Мартином Эдегором в средней линии и Букайо Сака в нападении. Для статуса «оптимального» этому составу не хватало только травмированного Габриэла Жезуса, вместо которого на острие вышел Эдди Нкетиа.

Эдди Хау тоже было особо не на что жаловаться. Да, у него список травмированных был пошире, но никого из игроков основы он не потерял. Киран Триппьер справа в обороне, опорник Бруну Гимарайш и нападающий Жоэлинтон в том числе вышли с первых минут. Противостояние системнообразующего полузащитника Гимарайша с Эдегором перед игрой виделось определяющим.

ОБМАНЧИВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Хау как-то странно готовил команду к этой игре. Все ведь уже знают, как лихо «Арсенал» разгоняется на пространстве и как быстро и легко комбинирует на чужой половине поля. Тем не менее, наставник гостей выбрал довольно медлительный позиционный стиль. «Сороки» пытались побольше контролировать мяч, но не лучшим образом действовали в центре поля и регулярно получали опасные забеги к своей штрафной.

Лондонцы здорово провели первые 15-20 минут, но последнего паса им отчаянно не хватало. Как следствие, в серии опасных подходов по-настоящему голевом момент был только один, когда Ник Поуп отбил удар Сака с острого угла. И постепенно лондонцы стали терять темп. В ногах Томаса Парти мяч стал задерживаться больше, чем следовало бы, а Мартин Эдегор в своем желании обострять допускал слишком много брака.

Черно-белые впереди вообще ничего толкового не придумали. О беззубости их атаки готовит, например, тот факт, что отряженный в центр нападения Каллум Уилсон в первом тайме коснулся мяча только девять раз. Перспективными выглядели только стандарты. Один из них перед самым перерывом едва не завершил голом Жоэлинтон, в падении замыкавший на дальней штанге скидку после розыгрыша углового.

АРТЕТУ ВСЁ УСТРАИВАЕТ?

Если домашнее задание лучше сделал Артета, то в матч-менедженте четче проявил себя Хау. На второй тайм «Ньюкасл» вышел более собранным и целеустремленным и за первые 15 минут нанес столько же ударов (четыре), сколько за всю первую половину.

Особенно активен был Жоэлинтон, успевавший и впереди, и сзади. Последнее даже более важно, ведь он помогал Дэниэлу Берну тормозить Сака. Характерно, что на нем вингер и заработал предупреждение. Столь же показательно, что в середине тайма Хау заменил обоих партнеров бразильца по нападению Уилсона и Мигеля Альмирона, а его оставил.

Артета долгое время в игру не вмешивался, наблюдая за все более осязаемой потерей очков со стороны. Единственной прорезавшейся идеей красно-белых была попытка нагружать Сака. Он включился только на 76-й минуте, да и то от выхода правого защитника Такехиро Томиясу вместо Бена Уайта серьезного усиления давления на чужую штрафную ожидать не приходилось. Хотя стратегически это разумный ход – под Жоэлинтона и для помощи Сака.

Последние 20 минут «Ньюкасл» только оборонялся, и все по итогам всего матча можно сказать, что игра получилась и закрытой, и равной. Ни те, ни другие соперника в чем-то принципиально значимом не превзошли. А еще как будто не были так уж против ничьей, хотя в концовке Артета едва не сошелся с Хау врукопашную из-за не назначенного пенальти. Все же в целом нули на табло стали абсолютно закономерным результатом этих 90 минут. Больше всех порадовались этому футболисты «Манчестер Сити», которым завтра играть на «Стэмфорд Бридж».

АПЛ. 19-й тур

«Арсенал» - «Ньюкасл» - 0:0

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт (Томиясу, 76), Салиба, Магальянс, Зинченко, Парти, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Гимарайш, Лонгстафф, Уиллок (Сен-Максимен, 87), Альмирон (Мерфи, 68), Жоэлинтон, Уилсон (Вуд, 68).

Предупреждения: Гимарайш, 27. Уилсон, 28. Нкетиа, 32. Эдегор, 40. Джака, 42. Жоэлинтон, 58. Альмирон, 59. Зинченко, 90+6.

Судья: Мэдли.

источник: «Советский спорт»
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