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36-летний Джеко принес победу «Интеру», первое поражение Спаллетти и его «Наполи»

«Интер» нанес первое поражение «Наполи» в нынешнем чемпионате. Но команда Лучано Спаллетти все равно сохранила первую строчку с отрывом от «Милана» в 5 очков.
36-летний Джеко принес победу «Интеру», первое поражение Спаллетти и его «Наполи»
05 января 2023 13:53
автор: Юрий Волохов
автор фото: Keystone Press Agency

Матч на «Джузеппе Меацца» был очень важен для обеих команд. Идущий без поражений «Наполи», в случае победы еще больше увеличил бы свой отрыв от преследователей, и фактически выбил бы из чемпионской гонки «Интер». Тогда отставание интеристов от лидера составило бы 14 очков. Поэтому понятно, насколько важен был матч для хозяев. Даже ничья являлась для «Интера» не лучшим вариантом. Только победа.

Хозяева начали очень решительно, периодически у ворот «Наполи» возникало напряжение. Очень старался Лукаку, но опять прекрасному форварду чего-то не хватало в последний момент. Игра Ромелу в какой-то мере напоминала его игру в концовке матча ЧМ в Катаре против Хорватии. Конечно, таких супермоментов, как с хорватами, у него не было. Но в некоторых ситуациях, будь Лукаку порасторопней, гол мог забить.

Чем отвечал «Наполи»? Уверенной игрой, прежде всего, в центре поля. Где солировали Лоботка и Зелиньски. А острота исходила с левого фланга – там по традиции терзал защиту Кварацхелия. Капитан «Интера» Шкриньяр с трудом справлялся с Хвичей, часто со всей словацкой непосредственностью просто лупил форварда по ногам, чтоб не крутиться юлой, реагируя на его финты. Ну и, конечно, Шкриньяра всегда кто-то страховал из партнеров. Против Хвичи теперь в Италии все так играют – в одиночку грузина не сдержать.

Три опасных момента создал «Наполи» в этом матче. Я бы уточнил – потенциально опасных. Два их них благодаря Хвичи. Он за счет индивидуальных действий врывался в штрафную, на него выдвигались минимум трое соперников. И сразу в штрафной «Интера» начинался пожар. Один раз грузин на пятачке накрутил защитника. Выманил на себя еще двоих, и откатил мяч под удар партнеру. Тот находился метрах в 10 от ворот. Удар, увы, не состоялся.

Второй эпизод: спурт в штрафную, стягивание защитников и мягкий заброс на угол вратарской на Осимена. Того на мгновение опередил Чалханоглу.

Еще один момент был в первом тайме. Хвича и Оливера обыгрались на углу штрафной. Уругваец откатил мяч под удар Зелиньски. У поляка была отличная позиция, а главное никто ему не вешал. Но он скомкал удар, толком не попав по мячу.

Это, пожалую, все, что можно отнести в актив гостям.

«Интер» еще в первом тайме должен был забивать. Но забил во втором. После стремительной контратаки Димарко прострелил верхом вдоль ворот, а 36-летний Эдин Джеко головой пробил в упор и залетел вместе с мячом в сетку.

Казалось бы, после такого «Наполи» должен резко активизироваться. Но хватило неаполитанцев минут на десять. Затем они как-то скисли. Спаллетти пытался оживить игру заменами. Он убрал половину основы, перечислять не буду, можете сами посмотреть статистику матча ниже.

Не понятно, зачем Спаллетти заменил Кварацхелию: единственный кто мог создать опасность у ворот «Интера». Усталым Хвича тоже не выглядел.

Единственный реально опасный момент у ворот хозяев возник в самом конце. Онана плечом отразил сильный удар Распадори с полулета. При этом мяча голкипер толком не видел – он вылетел из толпы защитников. Вратарь «Интера» сыграл на инстинкте.

Последний хаотичный штурм, фактически навал, ничего «Наполи» не дал. Заслуженная победа «Интера».

Интер – Наполи – 1:0 (0:0)

Гол: Джеко, 56.

«Интер»: Онана, Бастони, Ачерби, Шкриньяр, Дармиан (Думфрис 76), Димарко (Гозенс, 65), Барелла, Чалханоглу, Мхитарян (Гальярдини, 83), Лукаку (Мартинес, 64), Джеко (Корреа, 76).

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ким, Рахмани, Оливера, Ангисса (Ндомбеле, 76), Лоботка (Симеоне, 85), Зелиньски (Распадори. 65), Политано (Лосано, 65), Кварацхелия (Элмас, 76), Осимен.

источник: «Советский спорт»
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36-летний Джеко принес победу «Интеру», первое поражение Спаллетти и его «Наполи»
36-летний Джеко принес победу «Интеру», первое поражение Спаллетти и его «Наполи»
«Интер» нанес первое поражение «Наполи» в нынешнем чемпионате. Но команда Лучано Спаллетти все равно сохранила первую строчку с отрывом от «Милана» в 5 очков.
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