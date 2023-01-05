Владимир Ивич – новый главный тренер «Краснодара». Что о нем известно? 

С 2011 по 2013 годы главным тренером «Краснодара» был Славолюб Муслин, который до 2023 года оставался единственным иностранным специалистом, который имел честь быть приглашенным Сергеем Галицким. В начале 2022 года формально главным тренером был Даниель Фарке, но он не провел ни одного матча во главе команды, а в марте покинул Россию. После этого командой руководил Александр Сторожук, но результаты руководителей «Краснодара» не устраивали, а потому вместо него был назначен Владимир Ивич. А кто это вообще такой?

Опыт, стиль игры, заслуги

Как я уже сказал, Ивич станет вторым полноценным тренером-иностранцем «Краснодара», если не считать Виктора Гончаренко из Беларуси и Фарке, но что еще более удивительно, он вновь является представителем уже несуществующего государства, которое ранее именовалось Югославией. Ивич родился в городке Зренянин, что в 60 км севернее от месте рождения Муслина, который и был первым иностранцем в истории «Краснодара».

Будучи игроком Ивич провел не самую впечатляющую карьеру, играя за «Партизан», менхенгладбахскую «Боруссию», АЕК, Арис, ПАОК. В последнем из них он и начал тренерскую карьеру, где сначала занимался молодежкой, а уже через три года получил возможность тренировать основной состав ПАОКа. И уже в первом же сезона сербский молодой тренер заполучил первый трофей, чего до сих пор не удалось сделать «Краснодару» за всю историю.

Источник фото: IMAGO

По-настоящему Ивич расцвел в «Маккаби» из Тель-Авива, с которым он завоевал два подряд чемпионства, хотя ранее клуб побеждал в чемпионате Израиля всего однажды,за шесть лет до этого. В тот период «Маккаби» не показывал слишком яркую игру, но демонстрировал невероятную эффективность, в том числе благодаря необычайно высокой гибкости и смелым решениям в тактике. Например, «Маккаби» в одном матче может выйти с атакующими 4-3-3, а уже в следующем кардинально поменяться и закрыться в защите с 5-4-1.

В августе Ивич получил заслуженное повышение, уйдя в «Уотфорд», но в нем он продержался всего четыре месяца, после чего вновь вернутся в «Маккаби», с которым дважды занял места в тройке лучших команд Израиля.

Конфликты, минусы, недопонимание

Впрочем, назвать безупречным тренером Владимира тоже было бы враньём. Ивич не из тех, кто будет очаровывать краснодарских болельщиков эмоциями и улыбкой на пресс-конференциях, а скорее его можно отнести к категории дотошных, жестких и зацикленных на собственных мыслях тренерам.

Форвард «Уотфорда» Трой Дини однажды признался, что Ивич досконально разбирал каждую ошибку, но почти не уделял внимание положительным моментам в игре, из-за чего игроки неважно чувствовали себя эмоционально. Тем не менее такой подход давал сербу и «Уотфорду» результат, благодаря которому команда шла близко к лидерам в таблице, но атмосфера в команде и недовольство руководства скучной игрой конвертировались в отставку Ивича. Не исключено, что настоящей причиной отставки стало отстранение от тренировок с основной команды вышеупомянутого Дини, с чем были не согласны остальные.

Источник фото: ФК «Уотфорд»

Также нельзя не сказать про отсутствие достижений на трансферном рынке. За все годы в «Маккаби» при Ивиче ни один игрок не вырос в по-настоящему классного, кто бы перешел в топ-лигу Европы. Не стал пользоваться Ивич и плодами академии, откуда лишь пара игроков доросла до основного состава.

Итог

Владимир Ивич – «кот в мешке», от которого можно ожидать чего угодно. Он может как сразу провалиться и не адаптироваться к РПЛ, так и остаться в «Краснодаре» на несколько лет, возможно, благодаря чему, Галицкий увидит первый трофей в истории клуба.