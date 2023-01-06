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«Челси» круто держался против «Сити» целый тайм. А затем Гвардиола бросил в бой Грилиша и Мареза

Вышедшие на замену вингеры через три минуты придумали победный гол. «Сити» уже в пяти очках от «Арсенала».
«Челси» круто держался против «Сити» целый тайм. А затем Гвардиола бросил в бой Грилиша и Мареза
06 января 2023 01:03
автор: Артем Зибрак
автор фото: IMAGO

АДСКИЕ ПОТЕРИ ПОТТЕРА

Начало года определенно радует нас статусным матчами. Во вторник «Арсенал» принимал «Ньюкасл», а в среду «Интер» хозяйничал в игре с «Наполи». Примечательно, что оба неожиданных лидера чемпионатов Англии и Италии потерпели неудачи – канониры впервые в сезоне не выиграли дома, а неаполитанцы потерпели первое поражение. Расстраивает лишь, что за эти 180 минут четыре команды забили на всех всего один мяч.

«Горожане» получили возможность сократить отставание от лидера, и все указывало на то, что с этой задачей они справятся. Потери Хосепа Гвардиолы почти незначительны. Из-за травм отсутствуют Рубен Диаш и Эмерик Лапорт, вместо которых в центре обороны вышли Натан Аке и Кайл Уокер, зато все остальные в сборе – и Кевин де Брейне, и Эрлинг Холанд, и Фил Фоден, и все остальные.

В то же время синим не хватало Риса Джеймса, Уэсли Фофана, Нголо Канте, Рубена Лофтус-Чика и Бена Чилуэлла. Кроме того, Рахим Стерлинг схватился за заднюю поверхность бедра уже через пару-тройку минут после стартового свистка и уступил место на поле Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Это еще и полностью поменяло план Грэма Поттера, потому что форвард отправился на острие, а Кай Хаверц отправился глубже. А в середине первого тайма Кристиана Пулишича пришлось менять Карни Чуквуэмека. Обамеянг же был так плох, что ушел с поля уже на 68-й минуте.

Источник фото: IMAGO

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ХОЛАНД НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ

На предматчевых раскладах не могла не отразиться и статистика команд в АПЛ – у «Челси» в семи предыдущих турах была только одна победа при трех ничьих и трех поражениях. То есть команда далека от хорошей формы. «Сити» в последний день прошлого года поделил очки с «Эвертоном», зато может похвастать результативностью Холанда, забившего в 15 матчах 21 (!) мяч – больше, чем весь «Челси».

Источник фото: IMAGO

Исходя из представления о состоянии команд, казалось, что «горожане» быстро покажут, кто здесь чемпион, однако на деле игра оказалась куда более равной, чем можно было ожидать. Да, манкунианцы больше владели мячом, но, во-первых, не столь обильно, как обычно, а во-вторых, совершенно без остроты.

Лондонцы, в свою очередь, структурно выглядели предпочтительнее – то Марк Кукурелья (он вообще бегал по всему флангу, как бешеный) на чужой половине поля выскочит из-за спины оппонента и завяжет контратаку, то Хаким Зиеш, здорово сыграв на подборе, плотно приложится в ближний угол. А к середине тайма синие обнаружили, что у них в ногах мяч держится даже больше. Пусть и ненадолго.

Показательно, что подопечные Гвардиолы первый удар нанесли на 32-й минуте, да и тот не был опасен (Илкай Гюндоган из-за пределов штрафной безуспешно попытался подкрутить мяч в дальний угол), а Холанд на этом отрезке всего девять раз коснулся мяча. Впрочем, ему много и не надо. Незадолго до перерыва Гюндоган открылся между линиями и покатил на ход набравшему скорость Эрлингу, и тот из пределов штрафной пробил чуть выше перекладины. Впрочем, Чуквуэмека вскоре в куда более сложной ситуации с линии штрафной звонко пробил в штангу.

ВСЕ РЕШИЛА ТОПОВАЯ СКАМЕЙКА «СИТИ»

В раздевалке Гвардиола наверняка знатно пропесочил подопечных. На второй тайм вместо Уокера и Жоау Канселу вышли Мануэл Аканджи и Рико Уильямс, а сами «горожане» устроили мощнейший штурм штрафной Кепы Аррисабалаги, который только чудом не завершился голом сразу после возвращения на поле.

Гвардиола почувствовал, что игра изменилась, и здорово отреагировал двойной заменой с выходом на поле Джека Грилиша и Рияда Мареза. Спустя три минуты эти двое и соорудили гол – первый зряче прострелил на дальнюю штангу, а второй, опередив оппонента, отправил мяч в пустые ворота. Кепа почему-то мяч пропустил мимо, а Кукурелья не успел за свежим оппонентом.

Источник фото: IMAGO

Нельзя не признать, что все изменения Гвардиолы попали в точку, но все же стоит учитывать, что у Поттера нет игроков такого калибра на скамейке запасных и оставался всего один слот для замен. И он явно хотел его приберечь на случай очередного форс-мажора. А пришлось задействовать на 68-й минуте, но Конор Галлахер, Омари Хатчинсон и Льюис Холл не те фигуры, кто сейчас способен спасать матч против такой мегакоманды, как «Сити». Уже то, что они в концовке прижали соперника имели пару моментов огорчить Гвардиолу, достойно комплиментов.

«Горожане» крайне невзрачно смотрелись в первом тайме, но сумели прибавить во втором и вырвать такую важную победу. Теперь до «Арсенала» уже пять очков, что наверняка воодушевляет манкунианцев и нервирует канониров. И с каждым туром давление на лондонцев будет только сильнее. Ну, а «Челси» остался десятым в 10 очках от зоны Лиги чемпионов.

АПЛ. 19-й тур

«Челси» - «Манчестер Сити» - 0:1 (0:0)

Гол: Марез, 63.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кулибали, Тьяго Силва, Кукурелья (Холл, 68), Закария, Ковачич, Зиеш (Галлахер, 68), Пулишич (Чуквуэмека, 22), Стерлинг (Обамеянг, 5; Хатчинсон, 68), Хаверц.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Аканджи, 46), Стоунз, Аке, Канселу (Льюис, 46), Родри (Филлипс, 86), Гюндоган, де Брейне, Бернарду Силва, Фоден (Грилиш, 60), Холанд.

Предупреждение: Ковачич, 89. Кулибали, 90+4.

Судья: Тирни.

источник: «Советский спорт»
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«Челси» круто держался против «Сити» целый тайм. А затем Гвардиола бросил в бой Грилиша и Мареза
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