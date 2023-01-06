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«Шахтер» требует за Мудрика 100-110 млн евро. Он может стать самым дорогим украинским игроком

Но футболист слишком переоценен.
«Шахтер» требует за Мудрика 100-110 млн евро. Он может стать самым дорогим украинским игроком
06 января 2023 13:49
автор: Никита Шмытов
автор фото: AFLO

В зимнее трансферное окно топ-клубы Европы редко тратят много денег, предпочитая вместо этого сэкономить до лета, а крайнем случае усилиться точечно. Однако бывают и исключения, а главным ньюсмейкером зимнего трансферного окна сезона 2022/23 стал «Арсенал», который не оставляет попыток подписать Михаила Мудрика. «Шахтер» давний умелец продавать своих игроков в гранды за крупные суммы, но в случае Мудрика он готов перебить все рекорды и втюхать «канонирам» своего воспитанника за 106 млн евро. Сколько-сколько? А это недорого?

На текущий момент «Арсенал» возглавляет Английскую Премьер-лигу, а состав можно назвать почти безупречным. Более того, у Микаэля Артеты под рукой фактически два равноценных состава, но все же в них недостает одного важного звена. Габриэл Мартинелли является основным левым форвардом/вингером, который провел все 17 матчей в АПЛ, но нужно не забывать, что рано или поздно ему потребуется подмена, которой попросту нет. К тому же, травмировались два других игрока атаки, из-за чего Артете приходиться адаптироваться, но с потерей качества.

Источник фото: IMAGO

Поэтому «Арсенал» решил легко и быстро разобраться с проблемой, подписав 21-летнего Мудрика из донецкого «Шахтера», но вместо этого англичане ввязались в тяжелейшие переговоры, которые длятся уже несколько недель. Согласно порталу transfermarkt.de, стоимость Мудрика составляет всего 40 млн евро, но «Шахтер» не готов отпускать его даже за 80 млн евро. Донецкие боссы оценивают воспитанника в 100-110 млн евро! Также они заявили, что для них не станет проблемой сдержать лидера коллектива у себя до лета, а позже вновь вернуться к переговорам. «Шахтер» ведет себя нагло и дерзко, будто уверен на 100%, что найдется тот, кто заплатит требуемые деньги.

Космическая сумма, особенно при том, что Мудрик фактически проводит первый полноценный сезон во взрослой команде. Да, он уже доминирует в украинском чемпионате и отметился 5 голевыми действиями в 6 матчах ЛЧ, но даже 100 млн евро это слишком много для такого игрока. В качестве аналогичного игрока можно вспомнить Коди Гакпо, который к 23 годам забил 55 голов и отдал 50 голевых передач в чемпионате Нидерландов, то есть в лиге, которая стоит на десять позиций выше Украины в таблице УЕФА, а уступает она только Франции, Италии, Германии, Испании и Англии. И автор двух голов на чемпионате мира обошелся «Ливерпулю» всего в 42 млн евро евро, то есть почти в 2,5 раза меньше, чем просит «Шахтер» за Мудрика.

Источник фото: Keystone Press Agency

«Арсенал» провел впечатляющую трансферную кампанию в последние годы, но нужно не забывать о рекордной покупке три года назад, которая вылилась в настоящий провал. Тогда лондонцы приобрели одного из самых перспективных футболистов того времени Николя Пепе из «Лилля» за 80 млн евро, но он совершенно не заиграл в АПЛ.

Никто не умаляет достоинства Мудрика, но «Шахтер» требует слишком много. Можно вспомнить массу иностранцев, в частности бразильцев, которые классно показывали в больших клубах Европы после «Шахтера», но ситуация с игроком сборной Украины ситуация отличается. Даже не менее талантливые Евгений Коноплянка и Андрея Ярмоленко не смогли сколотить приличную карьеру в Европе и далеко не факт, что Мудрик сможет сделать это лучше. Уверен, что на трансферном рынке есть куда более безопасные варианты для «Арсенала», но он просто не хочет их замечать.

источник: «Советский спорт»
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