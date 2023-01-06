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Мозес Кобнан Дэвид – новичок «Краснодара» и Мбаппе на минималках

Разбираемся, что за чудо-игрока приобрел российский клуб.
Мозес Кобнан Дэвид – новичок «Краснодара» и Мбаппе на минималках
06 января 2023 13:54
автор: Никита Шмытов

Мозес Кобнан Дэвид – новое имя в российском футболе, которого предоставил «Краснодар» 5 января 2023 года. Его покупка обошлась «быкам» в 1 млн евро, что достаточно мало даже по нынешним временам РПЛ. Но кто это такой? И может ли он помочь вывести команду на новый уровень?

Где играл, как попал в Россию

Мозесу Кобнану Дэвиду всего 20 лет, но для «Краснодара» он должен стать не очередным Джонатаном Окоронкво или Олакунле Олусегуном, которые прорывались в основной состав клуба через вторую команду и резерв, а полноценным усилением прямо сейчас. Уже во второй части сезона 2022/23 он может помочь в обновленной команде с новым главным тренером.

Информации о Кобнану не так много, но кое-что интересное найти удалось. Начинал футбольный путь на родине – в Нигерии, а в 2021-м году талантливого парня заметили словацкие скауты. В Словакии он быстро адаптировался, забил гол в дебютном сезоне, но настоящим открытием он стал в текущем году, когда его бесплатно подписал клуб из высшего дивизиона «Железьярне Подбрезова». В нем Кобнан забил 9 голов в 18 матчах чемпионата Словакии, а также отметился 5 голами и 2 голевыми передачами в 3 матчах кубка страны. Причем четыре гола в Кубке Словакии пришлись на один матч.

Характеристика игры

Кобнан, традиционно для нигерийских форвардов, обладает феноменальными физическими данными. Его рост составляет всего 174 см, но приличная мышечная масса и 71 кг веса не делает его мальчиком для битья на поле. Да и чтобы его сбить и избавить от мяча, нужно сначала догнать нигерийца, что сделать чрезвычайно сложно. Кобнан выделяется быстрейшим ускорением, в котором его легко узнать по характерным большим и размашистым шагам, но и назвать его типичным бегунком было бы неправильно. В отличие от многих других молодых и скоростных африканцев, Мозес Кобнан Дэвид не лишен чувства комбинаций и командной игры, благодаря чему ему не приходиться опираться исключительно на скоростные качества.

Кобнан здорово умеет комбинировать, играть в подыгрыше, да и с завершением атак тоже все в порядке. Новичок «Краснодара» умеет играть на любой позиции в атаке, но не только этот бонус подкупил российский клуб. Не последнюю роль сыграл стиль теперь уже бывшей команды Кобнана, которая как и «Краснодар», предпочитала играть в атакующий футбол с высоким прессингом и тотальным владением мячом.

Не исключено, что Кобнана часто будут сравнивать с Ахмедом Мусой из-за скорости, происхождения и результативности, но если брать риск на себя и говорить преждевременно, то есть ощущение, что потенциально он гораздо лучше бывшего форварда ЦСКА, который был чересчур прямолинеен. Кобнан в разы более гибкий игрок, а если его и с кем-то сравнивать, то с Киллианом Мбаппе, но только по меркам РПЛ.

источник: «Советский спорт»
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