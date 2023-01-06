Алексей Сафонов: Ивич любит играть в атаку, возможно, этим он привлек Галицкого

Футбольный агент Алексей Сафонов – о выборе владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

– «Краснодар» – частный клуб, Галицкий хозяин. А, как известно, хозяин-барин: решил пригласить этого тренера, значит, будет Ивич, – говорит Алексей Сафонов. – Но не думаю, что выбор был спонтанным. Галицкий всегда все тщательно взвешивает. Писали, что Ивич любит играть в атаку, возможно, этим он и привлек владельца клуба. Известно же, что Галицкий приверженец атакующего футбола.

Я не знаю всех нюансов, но, возможно, Ивич хорошо работает с молодежью. А в «Краснодаре» прекрасная академия.

У него уже работал серб – Муслин. Да и в принципе сербы неплохо работали в России.

– Очевидно, что выбор не спонтанный, очевидно, что Галицкий и его команда внимательно следили за Ивичем, собирали информацию, прежде чем, сделать сербу предложение.

– Безусловно, точно пальцем в небо никто не тыкал. В «Краснодаре» так не работают. А что касается сербов, можно вспомнить, что одно время академию «Краснодара» возглавлял серб. Так что, опыт работы у Галицкого с сербами есть.

Ивич тренировал «Уотфорд», признавался тренером месяца в Чемпионшипе. Фарке выигрывал с «Норвичем» Чемпионшип. Причем они работали в одном сезоне. Но Фарке сбежал из Краснодара. Теперь со второй попытки в «Краснодаре» будет тренер, работавший в Чемпионшипе.

НАША СПРАВКА

Вместе с Ивичем тренерский штаб «быков» пополнили Милош Веселинович и Синиша Гогич, а также грек Христос Келпекис, который будет работать с вратарями.