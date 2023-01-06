World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Роналду девятый лишний в «Аль-Насре». Кто-то из легионеров может хорошо заработать на приходе Криша

Суперзвездный новичок саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду пока не может выйти на поле в майке своей новой команды. Он еще даже не заявлен. Причина – лимит на легионеров. 
Роналду девятый лишний в «Аль-Насре». Кто-то из легионеров может хорошо заработать на приходе Криша
06 января 2023 18:01
автор: Юрий Волохов
автор фото: Reuters

Как сообщалось ранее, Роналду должен был дебютировать за свой новый клуб «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии вчера. Но матч перенесли на сутки из-за прогноза погоды: местные синоптики пообещали сильный дождь. Но и сегодня, даже если погода в Эр-Рияде будет прекрасная для игры в футбол, дебют звездного португальца не состоится. Причина – лимит на легионеров в чемпионате Саудовской Аравии. В общей заявке клуба должно быть 8 иностранных футболистов. Роналду оказался девятым лишним.

Сейчас за «Аль-Наср» выступают следующие легионеры: вратарь Давид Оспина, защитники Гислен Конан и Альваро Гонсалес, полузащитники Луис Густаво, Жалолиддин Машарипов, Гонсало Мартинес и Талиска и нападающий Венсан Абубакар.

Поэтому «Аль-Наср» пока не может даже зарегистрировать Роналду в местной федерации, потому что нет свободного места в заявке еще для одного иностранца.

Источник фото: Reuters

«Кто-то из легионеров должен уйти – либо через трансфер, либо через расторжение контракта по взаимному согласию сторон. Переговоры об уходе игроков уже идут, но они пока не перешли в финальную стадию», – сообщает AFP, ссылаясь на источник в клубе.

Неожиданный приход в клуб мегазвезды может помочь неплохо заработать кому-то из иностранцев. «Аль-Наср» потратил, или потратит огромные деньги не для того, чтобы Криштиану сидел на лавке.

Клуб срочно прилагает все усилия, чтобы избавиться от кого-то из иностранцев. Мы не знаем, кто из них особенно ценен для команды, для выстраивания игры. Но коли все они пока в клубе, зачем им куда-то уходить в разгар сезона? Поэтому сейчас очень хорошая возможность у кого-то из этой восьмерки проявить жест «доброй воли» и покинуть клуб либо в аренду, либо путем расторжения контракта по взаимному согласию сторон. Но за этот жест игрок может попросить приличные деньги. И клуб почти наверняка пойдет футболисту навстречу.

Источник фото: Reuters

Допустим, можно отправить игрока в аренду соседние Катар или Эмираты. Футболист скажет: «Окей, но компенсируйте мне все эти неожиданные хлопоты. Я патриот «Аль-Насра» и планировал здесь завершить карьеру. А теперь вынужден куда-то переезжать в новый чемпионат, в новую страну».

Как думаете, «Аль-Наср» за ценой постоит? Думаю, нет. Ведь срочно нужно регистрировать Роналду, вся Саудовская Аравия с нетерпением ждет его знаменитого дриблинга.

Как говорил знаменитый шеф из знаменитого фильма: «Куй железо, не отходя от кассы!»

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Роналду девятый лишний в «Аль-Насре». Кто-то из легионеров может хорошо заработать на приходе Криша
Роналду девятый лишний в «Аль-Насре». Кто-то из легионеров может хорошо заработать на приходе Криша
Суперзвездный новичок саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду пока не может выйти на поле в майке своей новой команды. Он еще даже не заявлен. Причина – лимит на легионеров. 
06.01.2023 18:01
Футбол
автор: Юрий Волохов
Алексей Сафонов: Ивич любит играть в атаку, возможно, этим он привлек Галицкого
Алексей Сафонов: Ивич любит играть в атаку, возможно, этим он привлек Галицкого
4 января «Краснодар» официально объявил о назначении 45-летнего сербского специалиста Владимира Ивича на пост главного тренера.
06.01.2023 14:17
Футбол
автор: Юрий Волохов
Мозес Кобнан Дэвид – новичок «Краснодара» и Мбаппе на минималках
Мозес Кобнан Дэвид – новичок «Краснодара» и Мбаппе на минималках
Разбираемся, что за чудо-игрока приобрел российский клуб.
06.01.2023 13:54
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Шахтер» требует за Мудрика 100-110 млн евро. Он может стать самым дорогим украинским игроком
«Шахтер» требует за Мудрика 100-110 млн евро. Он может стать самым дорогим украинским игроком
Но футболист слишком переоценен.
06.01.2023 13:49
Футбол
автор: Никита Шмытов
«Челси» круто держался против «Сити» целый тайм. А затем Гвардиола бросил в бой Грилиша и Мареза
«Челси» круто держался против «Сити» целый тайм. А затем Гвардиола бросил в бой Грилиша и Мареза
Вышедшие на замену вингеры через три минуты придумали победный гол. «Сити» уже в пяти очках от «Арсенала».
06.01.2023 01:03
Футбол
автор: Артем Зибрак
Владимир Ивич – новый главный тренер «Краснодара». Что о нем известно? 
Владимир Ивич – новый главный тренер «Краснодара». Что о нем известно? 
Мгновенно выигрывает титулы, ругается с лидерами, зацикливается на тактике.
05.01.2023 14:51
Футбол
автор: Никита Шмытов
36-летний Джеко принес победу «Интеру», первое поражение Спаллетти и его «Наполи»
36-летний Джеко принес победу «Интеру», первое поражение Спаллетти и его «Наполи»
«Интер» нанес первое поражение «Наполи» в нынешнем чемпионате. Но команда Лучано Спаллетти все равно сохранила первую строчку с отрывом от «Милана» в 5 очков.
05.01.2023 13:53
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: Шейхи помешаны на скачках, Роналду для них что-то вроде дорогущего скакуна
Дмитрий Селюк: Шейхи помешаны на скачках, Роналду для них что-то вроде дорогущего скакуна
Мир продолжает обсуждать подписание Криштиану Роналду контракта с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. 
04.01.2023 16:05
Футбол
автор: Юрий Волохов
Игра «Арсенала» далека от чемпионской. Лидер АПЛ потерял очки в первом же матче 2023 года
Игра «Арсенала» далека от чемпионской. Лидер АПЛ потерял очки в первом же матче 2023 года
Игра первой и третьей команд АПЛ получилась закрытой и завершилась закономерной ничьей. «Ман Сити» в случае победы над «Челси» сократит отставание до пяти очков.
04.01.2023 00:46
Футбол
автор: Артем Зибрак
Рамос, Модрич и другие партнеры Роналду, которые могут воссоединиться с португальцем в «Аль-Насре»
Рамос, Модрич и другие партнеры Роналду, которые могут воссоединиться с португальцем в «Аль-Насре»
Саудовцы всерьез нацелились воссоздать золотой состав «Реала».
04.01.2023 00:12
Футбол
автор: Никита Шмытов
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика