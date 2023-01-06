Роналду девятый лишний в «Аль-Насре». Кто-то из легионеров может хорошо заработать на приходе Криша

Как сообщалось ранее, Роналду должен был дебютировать за свой новый клуб «Аль-Наср» в чемпионате Саудовской Аравии вчера. Но матч перенесли на сутки из-за прогноза погоды: местные синоптики пообещали сильный дождь. Но и сегодня, даже если погода в Эр-Рияде будет прекрасная для игры в футбол, дебют звездного португальца не состоится. Причина – лимит на легионеров в чемпионате Саудовской Аравии. В общей заявке клуба должно быть 8 иностранных футболистов. Роналду оказался девятым лишним.

Сейчас за «Аль-Наср» выступают следующие легионеры: вратарь Давид Оспина, защитники Гислен Конан и Альваро Гонсалес, полузащитники Луис Густаво, Жалолиддин Машарипов, Гонсало Мартинес и Талиска и нападающий Венсан Абубакар.

Поэтому «Аль-Наср» пока не может даже зарегистрировать Роналду в местной федерации, потому что нет свободного места в заявке еще для одного иностранца.

Источник фото: Reuters

«Кто-то из легионеров должен уйти – либо через трансфер, либо через расторжение контракта по взаимному согласию сторон. Переговоры об уходе игроков уже идут, но они пока не перешли в финальную стадию», – сообщает AFP, ссылаясь на источник в клубе.

Неожиданный приход в клуб мегазвезды может помочь неплохо заработать кому-то из иностранцев. «Аль-Наср» потратил, или потратит огромные деньги не для того, чтобы Криштиану сидел на лавке.

Клуб срочно прилагает все усилия, чтобы избавиться от кого-то из иностранцев. Мы не знаем, кто из них особенно ценен для команды, для выстраивания игры. Но коли все они пока в клубе, зачем им куда-то уходить в разгар сезона? Поэтому сейчас очень хорошая возможность у кого-то из этой восьмерки проявить жест «доброй воли» и покинуть клуб либо в аренду, либо путем расторжения контракта по взаимному согласию сторон. Но за этот жест игрок может попросить приличные деньги. И клуб почти наверняка пойдет футболисту навстречу.

Источник фото: Reuters

Допустим, можно отправить игрока в аренду соседние Катар или Эмираты. Футболист скажет: «Окей, но компенсируйте мне все эти неожиданные хлопоты. Я патриот «Аль-Насра» и планировал здесь завершить карьеру. А теперь вынужден куда-то переезжать в новый чемпионат, в новую страну».

Как думаете, «Аль-Наср» за ценой постоит? Думаю, нет. Ведь срочно нужно регистрировать Роналду, вся Саудовская Аравия с нетерпением ждет его знаменитого дриблинга.

Как говорил знаменитый шеф из знаменитого фильма: «Куй железо, не отходя от кассы!»