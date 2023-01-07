Дмитрий Селюк: «Краснодар» заплатил «Маккаби» за Ивича 500 тысяч евро и положил зарплату в 2 млн

Футбольный агент Дмитрий Селюк попросил своих израильских знакомых рассказать о новом наставнике «Краснодара». Напомним, Ивич дважды приводил «Маккаби» из Тель-Авива к чемпионскому титулу, затем был отъезд в Англию. После чего Ивич вернулся в «Маккаби».

- Я хорошо знаю израильский футбол, у меня там играют девять футболистов. Знаю многих футбольных людей в Израиле, - говорит Селюк. - Я созвонился с несколькими своими израильскими знакомыми. Человек, близкий к «Маккаби», рассказал, что «Краснодар» заплатил клубу из Тель-Авива 500 тысяч евро за расторжение контракта с Ивичем.

Также все мои израильские знакомые уверяют, что болельщики не любили Ивича даже в те годы, когда он приводил «Маккаби» к чемпионству. И сейчас рады, что Ивич уехал в Краснодар.

- В чем причина нелюбви?

- Ивич сложно коммуницирует с людьми, видимо, это отражалось и на отношениях с игроками. Он довольно закрытый человек, даже в какой-то степени высокомерный.

- Кстати, как пишут, именно из-за этого у Ивича не пошло в «Уотфорде». Не смог наладить коммуникацию с игроками, отстранил капитана команды. Через четыре месяца руководители клуба решили расстаться с сербом.

- Видимо, что-то похожее было и в «Маккаби». Говорю, общее мнение: в Тель-Авиве все рады, что Ивич уехал. Думаю, и в клубе расстались с ним без сожалений.

Кстати, еще один мой знакомый говорит, что «Краснодар» заплатил за Ивича 700 тысяч «Маккаби». Но все же, я думаю, точнее информация у того человека, который близок к клубу. Про которого я сказал выше. Он говорил про 500 тысяч.

Кстати, «Краснодар» положил Ивичу зарплату 2 млн евро. Это мне подтвердили два разных источника. На мой взгляд, это слишком завышенная цифра для такого специалиста, как Ивич.

- Что еще удалось узнать про Ивича?

- Его родной брат – агент, живет в Греции. Возможно, он тоже участвовал в формировании тренерского штаба Ивича в «Краснодаре». Можем ожидать в ближайшее время всякие странные трансферы футболистов из Сербии в «Краснодар».

- Не думаю, Галицкий следит за этим строго. У него мышь не проскочит.

- Не знаю, многие хозяева клуба считают, что держат руку на пульсе. В Сербии пишут, что «Краснодар» хочет купить защитника из «Црвены Звезды» Эраковича на 5 млн. А некоторые пишут даже о 6 млн. Не знаю, чем так хорош этот защитник, но в Сербии ни один футболист столько не стоит.

- Итак, что можно ждать от Ивича в «Краснодаре»?

- Абаскаль тоже приехал в «Спартак», как ноу-нейм. И что мы видим? «Спартак» показывает привлекательный футбол. Абаскаль явно нашел общий язык с командой.

Посмотрим, нужно подождать матчей пять, тогда что-то более конкретное можно будет сказать про Ивича.