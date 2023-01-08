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РФС на распутье: переходить в Азию или остаться в Европе? Минусы и плюсы перехода

До Нового года наш футбол едва не сделал, возможно, непоправимый шаг по переходу в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). В РФС пока решили не принимать такое судьбоносное решение в условиях жесточайшего цейтнота.
РФС на распутье: переходить в Азию или остаться в Европе? Минусы и плюсы перехода
08 января 2023 16:55
автор: Юрий Волохов
автор фото: rfs.ru

ПОЧЕМУ ДО НОВОГО ГОДА НИЧЕГО НЕ РЕШИЛИ

Напомним, РФС обещал принять решение до 31 декабря. Объясняли это тем, что наши футбольные власти именно до Нового года должны отправить письмо-уведомление в УЕФА, чтобы начать процесс выхода из организации.

РФС несколько раз собирал Исполком, но окончательное решение принять не смог. Переносил, переносил, пока 30 декабря не объявил, что решение по переходу или не по переходу в АФК будет принято в новом году. Для изучения вопроса будет создана рабочая группа.

«Цель этой рабочей группы ― возвращение клубных и сборных команд на международный уровень, создание рабочей карты. Группа должна быть создана после праздников. Предварительное согласие от УЕФА на создание данной группы достигнуто. Дорожная карта должна быть разработана к концу апреля», - пояснил президент РФС Александр Дюков.

Почему РФС так и не решился? Дюков уверял, что почти все клубы за переход в Азию. Но представители клубов особо эту позицию не афишировали. Видимо, никакого единодушия вовсе не было.

И это можно понять. Вы всю жизнь прожили в своей квартире на Юго-Западе Москвы и вдруг вам срочно предлагают переселиться в пригород Улан-Батора. Трудно на это решиться, да еще в течение двух недель.

МИНУСЫ И ПЛЮСЫ ПЕРЕХОДА

Давайте рассмотрим плюсы и минусы перехода в Азию.

Плюсы

- Будущее РФС в УЕФА туманно. Когда с нас снимут бан, никто сказать не может. А если Россия будет прибывать на обочине мирового еще года три? А если все пять или шесть?

Уже сейчас многие высказываются, зачем России в нынешних условиях сборная? Абсолютно логичный вопрос. Зачем РФС тратит немалые средства в нынешних непростых экономических условиях на никому не нужные сборы, на матчи с Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном?

Польза от этих игр только одна: мы изучаем будущих соперников по Кубку АФК. В случае перехода в Азию мы как раз окажемся в одной зоне с вышеназванными странами – это зона Центральной Азии. И еще с Афганистаном. Правда, там не то, что сборной, никакого спорта вообще не существует после захвата власти талибами. С командами из этих стран наши клубы будут соперничать на первых этапах Кубка АФК. А вот дальше. Это мы разберем ниже на примере отбора к ЧМ.

Если же мы никуда не переходим, бан затянется на годы, очевидно сборная в такой ситуации не нужна. Не играть же по 10 матчей в год с Белоруссией и Киргизией.

- Главный аргумент перехода: лучше играть, чем не играть. Не согласиться с этим сложно. Этот аргумент отнесем к плюсам.

- В Азию нас, скорее всего, примут. В АФК входит 47 государств-членов, решения принимаются простым большинством. Даже если Япония, Австралия или Южная Корея вступят простив, возможно, найдутся 24 государства, которые проголосуют «за».

- Тогда наша первая сборная точно сможет играть, а молодежка и юношеские сборные будут принимать участие в соответствующих турнирах под эгидой АФК.

- Наши клубы смогут играть в клубных турнирах АФК.

Минусы

На этом, на мой субъективный взгляд, плюсы заканчиваются. Возможно, кто-то найдет еще пару-тройку плюсов перехода в Азию. Я же перейду к минусам.

- Существовали некоторые шапкозакидательские настроения: мол, в Азии мы всех будем обыгрывать. Эти настроения я бы назвал отрыжкой СССР. В советские времена мы не считали за соперников и половину европейских сборных. Какие-то там финны, норвежцы… Сейчас нам бы с финнами и норвежцами хотя бы ничейку зацепить.

Все видели, как в Катаре играли Япония и Южная Корея, да и Австралия крепкий орешек.

Эта «советская» пренебрежительность в отношении к соперникам еще царит в головах у некоторых наших уважаемых тренеров, которые, правда, уже давно на пенсии.

Например, Олег Романцев высказался против перехода: мол, там уровень соперников низкий. Хочется спросить Олега Ивановича, а каков уровень нынешних футболистов сборной России?

Если нас допустят до отборочных матчей ЧМ, правда, не понятно какого года, то на первом этапе мы начнем с отбора с худшими по рейтингу сборными АФК. Потому что при переходе рейтинг России обнулится.

К примеру, в первом раунде к ЧМ-2022 игрались стыковые матчи. В них участвовали Бутан, Восточный Тимор, Бруней, Лаос и прочие «великие» футбольные державы.

Уж кого-то из этих соперников нам пройти удастся, «уровня» хватит.

Дальше Россия попадет в последнюю, пятую, корзину. Создаются пять групп и вот здесь уже у нас будет одни-два крепких соперника из первой и второй корзин. Мы сейчас сильнее Ирана или Саудовской Аравии? Не уверен. Про Японию и Южную Корею мы сказали выше. Но с ними пока сыграть вряд ли удастся. Почему?

- В России составлен список недружественных стран. Это практически вся Европа. В Азии такие тоже есть - Австралия, Япония, Южная Корея. Это навскидку, если покопаться, можно найти еще.

Представьте, Россия попадает в одну группу с Японией или Южной Кореей. Обе отказываются с нами играть. Отгадайте, какое решение примет АФК? Очевидно, отстранит Россию, а нашим соперникам даст зеленую улицу. На этом отбор на ЧМ для нас закончится. То же самое и с Кубком Азии.

- Еще один миф – «Зенит» легко выиграет Кубок чемпионов Азии. На бумаге, с нынешним составом «Зенит» безусловно будет одним из фаворитов. Но два-три перелета по 10-12 часов в одну сторону, затем обратно, потом сразу на поезде в Ростов, затем опять на самолет и в Пекин, и все зенитовские бразильцы через месяц разбегутся.

Про то, если «Зениту» попадутся в ЛЧ клубы из Японии или Кореи – смотри выше.

Кто-то из сторонников перехода приводил аргумент, мол, в Азии много богатых стран. Только на призовых это почему-то не отражается. За победу в Азиатской Лиге чемпионов полагается 4 миллиона евро. Как раз Малкому на зарплату. За победу в одной игре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА платят 3 млн евро.

- Есть и еще одна проблема. Я не силен в регламенте и юридических тонкостях перехода, но читал и такое мнение, что если РФС перейдет в АФК, то это на десятилетия. Обратно в УЕФА вернуться будет очень сложно. Это что же получается, наши дети и внуки, увидев результаты жеребьевки ЧМ, будут переживать: зацепит ли сборная России очки в Пномпене с Камбоджей или в Улан-Баторе с Монголией? Нужна нам такая перспектива?

источник: «Советский спорт»
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