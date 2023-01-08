Марез – киллер «Челси»! «Манчестер Сити» за тайм расправился с командой Поттера в Кубке Англии

Кубок не в приоритете

Англичане все-таки весьма необычные ребята. Не завершились даже первые матчи третьего раунда Кубка Англии, а они уже провели жеребьевку 1/16 финала, и футболисты «Манчестер Сити» и «Челси» выходили на поле «Этихада», зная, что в следующем раунде их ждет победитель пары «Оксфорд» - «Арсенал».

Впрочем, отдавать все силы ради этого турнира Хосеп Гвардиола не горит желанием, чему свидетельством выбранный им стартовый состав, отличавшийся от того, что он выставил тремя днями ранее в трудовом, но победном матче (1:0) в АПЛ. Особо обращает на себя внимание выход с первых минут вратаря Штефана Ортеги, защитника Серхио Гомеса, полузащитника Коула Палмера и нападающего Хулиана Альвареса, того самого, что со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира, вместо провалившего предыдущий матч Эрлинга Холанда.

Грэм Поттер по сравнению с той игрой тоже произвел множественные изменения, из которых наиболее важной стоит признать выбор Жоржиньо в роли оттянутого плеймейкера вместо Дениса Закарии. Плюс самые большие изменения произошли в линии обороны, где появилось сразу три новых футболиста, а сохранил свою позицию только центральный защитник Калиду Кулибали.

Перед стартовым свистком все присутствующие почтили минутой молчания память проигравшего свою борьбу раку легенду «Челси» Джанлуку Виалли.

И снова Марез!

Посреди недели Гвардиола остался очень недоволен игрой команды в первом тайме. Синие тогда очень грамотно переключали передачи и не только не позволяли ничего создать у своих ворот, но и временами перехватывали инициативу, что в играх с «Ман Сити» удается далеко не каждому.

И на сей раз он вряд ли будет доволен увиденным до перерыва. «Горожанам» удалось взять мяч под контроль, но заход в штрафную никак не получался. В первой половине тайма с игры реальный шанс имел только Палмер, вывалившийся к воротам под углом, но пробивший мимо.

Повезло, что Рияду Марезу удался изумительный удар со штрафного. Он бил метров с 25, но идеально закрутил мяч в ближнюю девятку. Примечательно, что в игре этих команд среди недели именно алжирец стал автором единственного мяча, который он забил через три минуты после выхода на замену, а вообще он забил уже в третьем матче с «Челси» подряд. Прямой злой гений для синих!

Разгром к перерыву

Что впечатляет в «Сити», так это колоссальная уверенность в своем стиле. Ничего особенного «горожанам» придумать не удавалось, но они продолжали гнуть свою линию и на удивление эффективно реализовывали редкую доставку мяча в штрафную.

Так, спустя всего пять минут после первого гола рядовая подача углового завершилась пенальти за игру рукой Кая Хаверца. Альварес подошел к «точке» и пробил настолько мастерски, что даже угадавший направление 190-сантиметровый Кепа до мяча не дотянулся.

И еще до перерыва все вопросы о победителе были сняты. Не могла же обновленная молодая оборона синих ни разу не ошибиться против поймавшего кураж соперника. Это вышедший слева в защите 18-летний Льюис Холл упустил на дальнем углу штрафной Мареза. Тот выдержал паузу и покатил за спину оппоненту на ход Кайлу Уокеру, а тот зряче прострелил вдоль лицевой в ногу Филу Фодену. Так к перерыву хозяева довели счет до разгромного и могли мыслями отправиться на матч с «Саутгемптоном» в Кубке лиги, запланированный на 11 января.

Эконом-режим

На второй тайм Поттер вместо Матео Ковачича и Хаверца выпустил по позициям Закарию и Давида Фофана. А если бы у него не было таких колоссальных потерь в составе, наверняка снял бы с игры и крайне бледно проведшего первый тайм Мэйсона Маунта. Благодаря этим заменам Поттер поменял схему игры на 3-4-2-1. Позиции на флангах заняли Холл (остался слева) и Галлахер (сместился направо).

Думаю, для Поттера было важно переиграть соперника во втором тайме с тактической точки зрения. У него пока мало что получается в Лондоне, а времени на раскачку и поиск оптимальной модели нет. Так что в некотором смысле это была контрольная игра в боевых условиях. Стоит учитывать, что «горожане», добившись результата, перешли в эконом-режим, тем не менее, синие могут быть довольны тем, что им удалось выровнять игру.

Второй тайм получился сколь равным, столь и малособытийным. Как водится в таких случаях, одним было не надо, а другие не могли. Лишь под занавес встречи Фоден подставился под Кулибали и получил удар в корпус, а Марез (редкий случай, чтобы Гвардиола не заменил его в середине второго тайма) сильным ударом под перекладину поставил окончательную точку. Будем надеяться, что «Арсенал» пройдет «Оксфорд» и подарит нам топ-матч против «горожан». В нынешнем сезоне это две самые яркие команды АПЛ.

Кубок Англии. 3-й раунд

«Манчестер Сити» - «Челси» - 4:0 (3:0)

Голы: Марез, 23 – 1:0. Альварес, 30 – с пенальти – 2:0. Фоден, 38 – 3:0. Марез, 85 – с пенальти – 4:0.

«Манчестер Сити»: Ортега, Уокер, Аканджи, Лапорт, Серхио Гомес (Канселу, 58), Родри (Филлипс, 58), Б. Силва (Льюис, 86), Палмер, Фоден, Марез, Альварес.

«Челси»: Кепа, Чалоба, Хамфрис, Кулибали, Холл, Жоржиньо (Аспиликуэта, 63), Галлахер, Ковачич (Закария, 46), Маунт (Чуквуэмека, 73), Зиеш (Хатчинсон, 63), Хаверц (Д. Фофана, 46).

Предупреждения: Родри, 54. Галлахер, 62. Б. Силва, 70. Канселу, 87.

Судья: Джонс.