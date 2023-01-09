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Выстояли и без Левандовского. «Барселона» привезла три очка с выезда к «Атлетико»

Команда Хави не уступила подопечным Симеоне в страсти, жесткости и умении сражаться за результат. А единственный мяч в первом тайме забил Дембеле.
Выстояли и без Левандовского. «Барселона» привезла три очка с выезда к «Атлетико»
09 января 2023 08:06
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Барселона"

ГРИЗМАНН ПРОТИВ БЫВШЕЙ

«Реал» здорово подсобил принципиальному сопернику, проиграв «Вильярреалу» (1:2), но каталонцам, чтобы воспользоваться подарком, требовалось набрать очки в игре с «Цивитас Метрополитано». Команда у Диего Симеоне, конечно, статусная, но в предыдущих четырех турах одержала только одну победу и к стартовому свистку оказались лишь на шестой строчке.

В предыдущем туре сине-гранатовые сами потеряли очки (1:1 с «Эспаньолом»), и по сравнению с тем матчем Хави сделал аж пять замен, из которых две вынужденные – Жорди Альба и Роберт Левандовски пропускали эту встречу из-за дисквалификации. Поляк должен был пропускать и ту игру, но каталонцы за счет обращения в суд сумели «заморозить» дисквалификацию. Но в Мадрид он все равно не приехал. Более всего от перестановок пострадала линия обороны, в которой свое место сохранил только Андреас Кристенсен.

У хозяев не было травмированного чемпиона мира Родриго де Пауля, а наибольшее внимание привлекал, конечно, финалист ЧМ-2022 и экс-нападающий «Барсы» Антуан Гризманн. Игры в Катаре показали, что француз наконец набрал по-настоящему классную форму. А тут еще и вопросов в его мотивации не возникало.

ВСПЫШКА ГАВИ

Каталонцы отлично начали встречу, сходу осадив штрафную Яна Облака. В прошлые годы «матрасники» в таком положении могли держаться часами, но сейчас пребывают в удручающем состоянии. Стоило Педри взорваться в одном эпизоде, и счет был открыт. Полузащитник здорово корпусом показал готовность поделиться мячом, а сам рванул вперед через центр и отдал Гави, и тот – дальше Усману Дембеле, которому не составило труда попасть в дальний угол.

Мадридцы пытались надавить на арбитра Хосе Мунуэро Монтеру. Мол, Гави в голевом эпизоде оттолкнул Рейнилду Мандава, но эпизод был явно игровой, а сами «матрасники» не стесняются действовать куда жестче. Увлекшись спорами, хозяева едва не привезли второй гол, но Педри наглядно подтвердил, что он не Левандовски.

К чести подопечных Симеоне, им все-таки удалось прийти в себя и отодвинуть игру от своих ворот. Что важно, мадридцы оказались готовы поддерживать высокий темп, предложенный соперником, и в такой игре они не выглядели хуже. Покрашенная в тошнотворно розовый цвет прическа Гризманна мелькала то тут, то там – сам плотно бил из пределов штрафной под перекладину и опасно забрасывал мяч на ход Маркосу Льоренте, чей удар в руку защитнику арбитры оценили только угловым. Хороши мадридцы были и на стандартах, так что гости могут быть довольны тем, что до перерыва унесли ноги.

«БАРСА» ИГРАЕТ ПО СЧЕТУ

Если в первом тайме гибридная схема «Барселоны» (четыре защитника в обороне и три центральных при игре с мячом) была очевидной, то второй «Атлетико» начал так мощно, что гости даже не успевали перестроиться, потому что не могли наладить контроль мяча. Хави наблюдал за происходящим почти 15 минут, после чего заменил более склонного к распасовке опорника Френки де Йонга на чистого бульдога Франка Кессье.

Ход сработал – хотя «Барселона» не смогла закрепиться на чужой половине поля, зато перекрыла все на своей и подавила активность соперника в середине. Из игроков основы блауграны второй тайм может занести в актив только Усман Дембеле, от которого исходила вся угроза. Точности завершающего удара ему не хватало, но в остальном он вчистую переигрывал на краю Рейнилдо Мандава, у которого на этом фоне все получалось невпопад, в том числе и попытки перехватов. За 10 минут до конца Симеоне заменил защитника на Серхио Регилона.

В концовке «Барса» откровенно отбивалась, Ферран Торрес даже вошел в партер со Стефаном Савичем, за что оба были удалены, а Роналд Араухо в компенсированное время с линии ворот вынес мяч после удара в упор Гризманна. То есть «Атлетико» честно наиграл хотя бы на ничью, но остался ни с чем.

А «Барса» проявила качества, которые были свойственны «матрасникам» в лучшие годы – страсть, умение биться за мяч и цепляться за результат. И привезла три очка с самого тяжелого выезда, сделав это даже без своего главного голеадора Левандовского. И вновь оторвалась от «Реала» на три очка. Добычу результата в таких вот тяжелых играх и называют чемпионским футболом.

Ла лига. 16-й тур

«Атлетико» - «Барселона» - 0:1 (0:1)

Гол: Дембеле, 22.

«Атлетико»: Облак, Молина, Савич, Хименес, Рейнилдо (Регилон, 81), Льоренте, Коке (Лемар, 73), П. Барриос (Кондогбиа, 65), Карраско (Мората, 65), Гризманн, Феликс (А. Корреа, 73).

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде (Маркос Алонсо, 81), Бускетс (Роберто, 81), Ф. де Йонг (Кессье, 58), Гави (Рафинья, 73), Педри, Дембеле, Фати (Ферран Торрес, 58).

Предупреждения: Араухо, 56. А. Корреа, 79. Кристенсен, 82. Молина, 85. Рафинья, 87.

Удаление: Савич, 90+2. Ферран Торрес, 90+2.

Судья: Монтера.

источник: «Советский спорт»
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