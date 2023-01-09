Зидан не возглавит сборную Франции. Что ему делать теперь?

До старта чемпионата мира-2022 я был уверен, что в руководстве сборной Франции уже знают судьбу Дидье Дешама после мундиаля, ведь всё указывало на то, что один из самых успешных тренеров среди сборных покинет место работы, но несмотря на поражение в финале, футбольная федерация Франции объявила о продлении контракта до 2026-го года. Из-за этого Зинедин Зидан, ранее заявивший о желании возглавить родную сборную, вновь повис в неопределенном состоянии. Сидеть еще три-четыре года без работы он явно не будет, поэтому мы подобрали несколько команд, которые он мог бы возглавить в скором времени.

СБОРНАЯ ПОРТУГАЛИИ

Если не получилось возглавить сборную Франции, так почему бы не попробовать себя в Португалии? Фернанду Сантуш ушёл в отставку после ЧМ-22, а на его место сватали разных специалистов, включая даже Жозе Моуриньо. Сейчас основным кандидатом называют Роберто Мартинеса, который так и не сумел привести к успеху классное бельгийское поколение, но куда сильнее него выглядит именно Зинедин Зидан.

У Португалии сохранились качественные ветераны, подросли многие молодые футболисты, да и в целом состав европейской сборной можно назвать одним из самых сильных в мире. Уверен, что Зидан мог бы добиться немалого с этой командой.

«ПСЖ»

Если не получилось возглавить сборную Франции, так почему бы не возглавить сильнейший клуб страны? Ранее слухи множество раз связывали Зидана с «ПСЖ», но Зидан так хотел работать в сборной, что отвергал все предложения шейхов. Теперь же ситуация изменилась, и если Кристоф Гальтье провалится в Лиге чемпионов как и его предшественники, то у Зидана есть все шансы возглавить «ПСЖ». Зинедин с Месси, Неймаром и Мбаппе может без проблем завоевать первый трофей ЛЧ в истории «ПСЖ», о котором так давно мечтают боссы клуба и болельщики.

«ЮВЕНТУС»

Не меньше слухов витало вокруг переговоров с «Ювентусом», за который он поиграл пять лет. Итальянский гранд был в шаге от увольнения Массимилиано Аллегри после вылета клуба из Лиги чемпионов, но всё-таки дал ему шанс, а теперь «Юве» проводит впечатляющий отрезок без поражений, благодаря которому команда вернулась в борьбу за Скудетто.

И всё же Зидан имеет право рассчитывать на оффер от «Ювентуса», ведь в игре команды нет запаса прочности, провал не исключен, а также нельзя забывать о смене руководства и вектора развития.

Другое дело, что самому французу может быть неинтересно восстанавливать клуб и возвращать к нему былое величие, на что потребуется несколько сезонов. На данный момент это не тот коллектив, с которым можно сходу претендовать на ЛЧ. Однако если «Ювентус» готов дать карт-бланш трехкратному победителю ЛЧ в качестве тренера Зидану, то эта ставка выглядит наиболее подходящей для клуба.

А МОЖЕТ США, БРАЗИЛИЯ ИЛИ КТО-ТО ДРУГОЙ?

Зидана также связывали с США и Бразилией, но уверен, что в эти сборные по разным причинам он не пойдёт. Что касается клубов, то в европейских топ-лигах просто напросто почти нет мест, куда бы мог отправиться Зидан. До Эрика тен Хага сообщалось, что Глейзеры пытались убедить француза возглавить «Манчестер Юнайтед», но нидерландский тренер весьма успешно перестраивает «дьяволов» и никаких предпосылок к его увольнению нет. Выходит, что если Зидана не устраивает вариант с Португалией, то ему вновь придётся ждать.