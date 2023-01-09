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Технический провал Тео Эрнандеса, «переобувание» Бентеке и другие фэйлы новичков клубов

По стопам Криштиану Роналду.
Технический провал Тео Эрнандеса, «переобувание» Бентеке и другие фэйлы новичков клубов
09 января 2023 08:28
автор: Никита Шмытов
автор фото: Sky Sports

Криштиану Роналду ещё не дебютировал за новый клуб «Аль-Наср», но уже заставил о себе говорить вновь, причём не только с хорошей стороны. В частности повеселила его первая пресс-конференция, в которой он оговорился и сказал, что приехал в Южную Африку, имея в виду Саудовскую Аравию. Как можно было перепутать данные страны неизвестно, но это прекрасный повод вспомнить другие фэйлы новичков.

«ВЕЛИКОЛЕПНОЕ» ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ БРЕЙТУЭЙТА

В 2020-м году «Барселона» переживала тяжелое время, в котором у нее почти не осталось игроков атаки из-за травм и разбушевавшегося тогда коронавируса. Из-за этого каталонцы воспользовались опцией лиги по приобретению игрока вне трансферного окна, по итогам чего за 18 млн евро был куплен Мартин Брейтуэйт, который в обычное время и нормальное трансферное окно никогда бы в жизни не оказался в одном из лучших клубов мира.

Датчанин имел все шансы перевернуть представление о себе и заиграть на высочайшем уровне, но уже на презентации он подтвердил опасения. Мартин несколько раз пытался сделать «радугу», но мяч никак не поднимался выше газона, после чего Брейтуэйт просто перекатывал мяч из стороны в сторону делая вид, будто ничего не произошло. Выглядело комично.

Видео: Las pifias de Braithwaite el día de su presentación con el Barcelona | Telemundo Deportes

НАБИВАНИЕ МЯЧА ТЕО ЭРНАНДЕСА

Брейтуэйт покинул «Барселону» через два года, а сейчас играет в скромном «Эспаньоле», что сильно контрастирует с другим игроком, который в 2017-м году тоже провалился на презентации. Это сейчас Тео чемпион мира и один из лучших игроков мира на своей позиции, а шесть лет назад он еле-еле пять-шесть раз набил мяч, который каждый раз отскакивал от него на дальнее расстояние.

Видео: Theo Hernández's kick-ups go awry at Real Madrid presentation

ЛЮБОВЬ К СПОНСОРАМ

В первой фотосессии после перехода футболисты нередко указывают или целуют эмблему новому клубу, но не все из них сразу ориентируются и находят её на форме. Из последних можно вспомнить Максвелла Корне и Кирана Триппьера, которые вместо эмблем указали пальцем на спонсорские нашивки. Удивительно, что и сами клубы опубликовывают подобные фотографии, хотя выглядит это крайне странно. Не похоже, что это просто хитрый ход от спонсоров.

«ПЕРЕОБУВАНИЕ» БЕНТЕКЕ

В 2015-м году Бентеке обошелся Ливерпулю в 46,5 млн евро, но так и не заиграв, он быстро был продан в «Кристал Пэлас», но сам Кристиан думал иначе. В своей социальной сети он представил себя игроком «Бёрнли» и только после некоторого времени он сменил название команды на правильную.

Позже он извинился, но ошибку так и не признал, свалив всё на другого человека, который якобы ответственный за ведение его социальных сетей.

НЕПРАВИЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ ФАМИЛИИ

Случаи с перепутываниями страны, клубов, курьёзные случаи на пресс-конференциях, странные фотосессии мы вспомнили, но в подобных неудачах виноваты не только игроки, но иногда и клубы. Например, в 2015-м году «Эвертону» посчастливилось подписать талантливого воспитанника «Барселоны» Жерара Деулофеу, но служба, отвечающая за форму команды, представила его как «Деуфолеу», неправильно нанеся его имя на игровой майке.

источник: «Советский спорт»
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