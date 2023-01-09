Стоил 100 млн евро, мог перейти в «Реал», а сейчас не нужен «Бешикташу». Что случилось с Деле Алли?

В 2015-м году «Тоттенхэм» сорвал куш, подписав молодого и невероятно талантливого англичанина Деле Алли всего за 6,6 млн евро, который в первом же сезоне АПЛ выдал 10+10 по системе гол+пас в 18 лет. После сверхуспешного года Деле не сдал и сделал уже 27 голевых действий в сезоне, благодаря чему стал одним из лучших футболистов страны, а его трансферная стоимость возросла до невероятных 100 млн евро. В какой-то момент даже сообщалось об интересе к нему со стороны «Реала», но спустя пять сезонов у полузащитника наступил резкий спад, из-за чего он не только не перешёл в испанский гранд, но и потерял место в основе «Тоттенхэма». А где он сейчас?

Сыграв всего 25 неполных матчей за два сезона и отметившись в них всего одним голом, Деле был вынужден покинуть стан «шпор» и в статусе свободного агента уйти в «Эвертон», но и в нём он сыграл всего 367 минут за целый сезон. В результате мощнейшего регресса Алли отправился перезапускать карьеру в «Бешикташ», где потенциально должен был стать одним из лучших игроков Турции, но фактически стал балластом и одним из самых критикуемых футболистов лиги.

Показательный момент произошёл в матче Кубка Турции, в котором «Бешикташ» «летел» 0:2 к 29-й минуте представителю третьего дивизиона «Шанлыурфаспору», и главный тренер команды психанул, заменив Деле Алли. Выглядело унизительно, особенно на фоне освистывания и гула переполненного стамбульского стадиона, который явно поддерживал решение тренера. К слову, фавориты сумели перевернуть встречу и победить со счётом 4:2.

Следующий матч Алли провел в запасе, а разные источники стали сообщать о желании «Бешикташа» прервать арендное соглашение, которое должно было действовать до лета 2023-го года, хотя изначально в договор был даже включен пункт о возможном выкупе прав на игрока за 8 млн евро.

Экс-игрок «Эвертона», «Болтона», «Селтика», «Сандерленда» и «Дерби» Алан Стаббс сказал, что не может вспомнить ни одного игрока в истории, чье падение произошло настолько же стремительно как у Алли. И не было бы так грустно, если бы не возраст англичанина, ведь в апреле ему исполнится всего 27 лет. У Деле еще есть много лет, чтобы реабилитироваться и доказать себе, что он всё ещё может играть на высоком уровне, но более реальным развитием событий видится его разрыв контракта с «Эвертоном», который действует до лета 2024-го года, а позже типичные скитания по арабским и азиатским странам, где можно заработать и поиграть в своё удовольствие.

В документальном фильме про «Тоттенхэм» был отрывок, в котором тогда главный тренер команды Жозе Моуриньо пытался мотивировать Алли следующими словами:

«Сегодня мне 56, но будто ещё вчера было 20, время летит неумолимо. Думаю, однажды ты будешь жалеть, если не достигнешь того, чего в твоих силах достичь. Нет, я не ожидаю, что ты каждую игру будешь становиться лучшим, что будешь забивать в каждом матче. Я просто говорю тебе, что ты пожалеешь (если не будешь достаточно усерден). Ты должен требовать больше с себя. Не с меня, либо с кого-нибудь другого. С себя самого».

И, видимо, Алли не прислушался.