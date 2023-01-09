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«МЮ» может подписать великана из Нидерландов, которого посылал Месси на ЧМ-2022. Зачем он нужен?

От него может зависеть судьба чемпионства.
«МЮ» может подписать великана из Нидерландов, которого посылал Месси на ЧМ-2022. Зачем он нужен?
09 января 2023 08:54
автор: Никита Шмытов
автор фото: Королевский футбольный союз Нидерландов

Ровно два года назад «Манчестер Юнайтед» официально заявил о не самой очевидном трансфере, главным героем которого стал нигерийский форвард Одион Игало. Почему странный? Ну, как минимум нечасто в топ-клуб Англии попадает форвард из китайской лиги с небольшим опытом игры в средних командах АПЛ, Серии А и Ла Лиги за 12 млн евро (и это аренда) на один год. В итоге Игало за 23 матча забил 5 голов, после чего вернулся обратно в Китай. С тех пор многое в «МЮ» изменилось, команда благополучно перестраивается, во главе стоит классный тренер Эрик тен Хаг, но методы на трансферном рынке от этого не меняются.

«Манчестер Юнайтед» проводит впечатляющую серию из семи выигранных матчей подряд, а кто-то даже стал вновь говорить о чемпионских амбициях, но слишком рано, ведь на это, как минимум, есть одна веская причина. Да, «МЮ» набрал ход и побеждает, но слишком многое зависит от Маркуса Рэшфорда, который набрал 5+2 очков в последних 5 матчах. После ухода Криштиану Роналду и всё ещё набирающего форму Антони Марсиаля, под рукой у тен Хага нет никакой альтернативы Рэшфорду на позиции центрфорварда, что в какой-то момент может поломать весь сезон.

Сейчас открыто зимнее трансферное окно, но в середине сезона мало клубов готовы отдавать своих лучших игроков, да и боссы «МЮ» семья Глэйзеров не желает много выделять на трансферный бюджет, так как она продолжает искать покупателей клуба. Поэтому скауты, руководители и Эрик тен Хаг нашли компромисс в лице Ваута Вегхорста.

На ЧМ-2022 Вегхорст удостоился грубой фразы в свой адрес со стороны Лионеля Месси, но не только этим он может похвастаться. На самом деле нидерландский форвард здорово показывает себя в «Бешикташе», за который набрал 9+4 в 18 матчах. Однако «МЮ» для заполучения игрока придётся договариваться не только с турками, но и с «Бёрнли», так как права на игрока принадлежат именно английскому клубу. «Дьяволам» нужно, чтобы аренда была прервана, а дальше останется договориться о сумме выкупа/аренды с «Бёрнли», что сделать тоже не так то просто, учитывая цены на переходы игроков внутри АПЛ.

Так зачем такие мучения ради 30-летнего нидерландца, который ранее провалился в АПЛ? Как сообщают источники, главный тренер «МЮ» тен Хаг хочет разнообразить атаку, подписав более прямолинейного и заточенного под футбол с навесами 197-сантиметрового Вегхорста, который тоже является нидерландцем. На данный момент трудно представить встраивание Ваута в структуру «МЮ», но с другой стороны он может стать неким аналогом Люка де Йонга из «Барселоны», который как и Вегхорст, тоже был максимально неподходящим под стиль каталонцев, однако он забивал голы, приносил результат и стал классным «джокером».

Помимо объективных причин для подписания Вегхорста, есть еще одна - конспирологическая. Как заметили фаны «МЮ», есть некая закономерность, связанная с чемпионствами и форвардом из Нидерландов в составе, которая повторяется каждые десять лет.

Сезон 2002/03: Руд ван Нистелрой выиграл АПЛ с «Манчестер Юнайтед»;

Сезон 2012/13: Робин ван Перси выиграл АПЛ с «МЮ»;

Сезон 2022/23: Ваут Вегхорст выигрывает АПЛ с «МЮ»?

На данный момент «Манчестер Юнайтед» отстаёт от лидирующего «Арсенала» на девять очков. Ну что, Вегхорст повторит успехи соотечественников и принесет неожиданное чемпионство?

источник: «Советский спорт»
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