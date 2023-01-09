Сын Бекхэма подписал контракт с «Брентфордом» из АПЛ. Растущая звезда или бесперспективное чадо?

На детей футбольных звезд всегда оказывается повышенное давление, ведь от них ожидают как минимум повторения успехов отцов, но лишь у единиц получается сделать это. Джо ван дер Сар, Энцо и Лука Зиданы, Ривалдо-младший и многие другие не смогли и быстро подобраться к успехам именитых отцов, но бывают и обратные истории. Немало надежд связывали с сыновьями Дэвида Бекхэма, у которых было всё для построения классной карьеры, но к 2023-му году лишь один из трёх продолжает пытаться дойти до высот. И вот, самый младший из них, официально стал новичком «Брентфорда» из АПЛ. Откуда он взялся? Похож ли на отца? Какие перспективы?

ЛЮБИМЫЙ КЛУБ, ТЕННИСНАЯ КАРЬЕРА, ДЕБЮТ В ФУТБОЛЕ

Ромео Бекхэм, вопреки семейным традициям, стал единственным поклонником «Арсенала», чему удивлен даже Дэвид Бекхэм, чьё сердце до сих пор принадлежит «Манчестер Юнайтед». В 2014-м году Ромео попал в академию «канониров», но не продержался и года, преждем чем приостановил так и не начавшуюся футбольную карьеру, предпочитая вместо неё теннис. Однако спустя пять лет 18-летний уроженец Лондона пожелал вернуться в большой футбол.

В итоге Ромео попал в дубль «Интера» из Майами, владельцем которого является его папа, а спустя еще два года он дебютировал в профессиональном футболе, сыграв в товарищеском матче. И всё же Ромео в официальных матчах играл, пока что, только за второй состав, за который забил 2 гола и отдал 10 голевых передач в 20 матчах на позиции правого полузащитника.

КАК ПОПАЛ В «БРЕНТФОРД»?

В октябре 2022-го года Ромео отправился в «Брентфорд» для поддержания игровой формы, так как в американском чемпионате наступил перерыв, но парень настолько покорил тренерский штаб, что с Ромео подписали контракт до 31 мая 2023 года, после чего он вновь должен будет вернуться в Майами.

На данный момент очевидно, что Ромео не усилит команду АПЛ, а пока что будет довольствоваться лишь игрой в дубле, но главный тренер Нил Макфарлейн уже отметил перспективность 20-летнего юноши, а также отметил его технику, дисциплину и, конечно же, навесы.

Не последнюю роль в аренде сыграла и личная жизнь Ромео, ведь он состоит в отношениях с моделью и известной блогершей Мией Реган, которая, как раз, проживает в Англии. Ранее пара заявляла о расставании из-за расстояния и тяжелого графика, но в конце 2022-го года влюбленные вновь сошлись, в том числе благодаря переезду футболиста.

ЕСТЬ ШАНС СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ АПЛ?

Дэвид Бекхэм наверняка мечтает увидеть своего сына в футболке «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, но прямо и объективно говоря, шансов на это не очень много. Дэвид в 17 лет дебютировал в АПЛ, в 19 забивал в Лиге чемпионов, а в 21 играл за сборную Англии, а его сын Ромео к 20 годам добился только попадания в дубль «Брентфорда», да и то не без помощи связей.

Глупо ожидать больших успехов от парня, который делал пятилетний перерыв, так что есть все предпосылки, что Ромео не закрепится в Англии, вернётся в США, где будет жить и играть в своё удовольствие. Его максимум - MLS, но даже туда пробиться будет сложно.