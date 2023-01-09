Дмитрий Селюк: Клубы должны обращаться к Дзюбе, а не он к ним. Артема нужно правильно использовать

Уже несколько клубов высказались по Дзюбе. Например, генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов сообщил, что нападающий предлагал клубу свои услуги.

Правда, Измайлов сказал, что с самим футболистом не общался, а в клуб обратились некие люди.

«Нам это неинтересно, - сказал гендир «Пари НН». – Политика нашего клуба не подразумевает брать футболистов за большие деньги».

Затем гендиректор «Оренбурга» сообщил, что никто по поводу Дзюбы к ним не обращался. Это что, мода такая пошла по нашим клубам, как-то упоминать Дзюбу?

С этим вопросом мы обратились к футбольному агенту Дмитрию Селюку.

- Я даже не хочу это комментировать. Это клубы должны к Дзюбе обращаться, а не он к ним. А то читать про это: обращался – не обращался, просто смешно. Если вы разбираетесь в футболе, вы сами должны обратиться к Дзюбе. Артем у вас станет лучшим нападающим, если его правильно использовать. И забьет больше голов за оставшиеся 13 туров, чем ваши «звезды» с большими зарплатами за весь сезон.

- Сколько – десять?

- Ну, десять не десять, а семь-восемь вполне забьет. Но не только в голах дело, Артем много пользы команде принесет. Все же знают, как он продуктивен в штрафной.

- Понятно, что почти во все столичные клубы дорога Артему закрыта. Кому он сейчас подойдет? «Сочи» уже заявил, что им Дзюба не нужен, они строят молодую команду.

- «Сочи» он точно подошел бы. Об этом мы с вами еще летом говорили. И уж точно Артем на десять голов выше, чем Джорджевич, которого они взяли. Как минимум, могли бы до лета его подписать.

Сейчас для него лучшим вариантом был бы «Краснодар». Команда много атакует, владеет мячом. А Дзюба игрок штрафной, он принес бы много пользы. Но «Краснодар» купил нигерийца.

Артем уже не раз доказывал, когда уходил в аренду, на что способен – в «Ростове», «Арсенале».

- Из столичных клубов для Дзюбы открыты только «Локомотив» и «Торпедо». Про «Торпедо» не будем, зачем ему вылетать. А вот вариант с «Локо» вполне себе.

- Галактионов строит команду на молодежи, и у него это получается. Но при строительстве молодой команды, точечные вкрапления из опытных игроков тоже нужны. Но некоторые тренеры боятся авторитета Дзюбы.

- В «Пари НН» или условный «Оренбург» Дзюба сам не пойдет – не его уровень?

- Дело не уровне, они играют от обороны. Мяч до Дзюбы будет редко доходить. Он хорош, когда команда много атакует.