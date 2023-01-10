World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Прогноз на 2023 год: густой туман. Какие вопросы встанут перед нашим футболом

Даже Ванга и Нострадамус взяли бы самоотвод, если б их попросили предсказать ближайшее будущее российского футбола.
Прогноз на 2023 год: густой туман. Какие вопросы встанут перед нашим футболом
10 января 2023 08:56
автор: Артем Зибрак
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

«Было хорошо, было так легко,

Но на шею бросили аркан,

Солнечный огонь атмосферы бронь

Пробивал, но не пробил туман».

«Туман» группы «Сектор Газа»

Если потребуется охарактеризовать 2022 год для российского футбола, воспользуйтесь словом «потрясение». Февраль кардинально перечеркнул все планы чиновников РФС и клубных функционеров, а горизонт планирования сократился до месяца. С каждым днем всех участников футбольного процесса все плотнее окутывал туман неопределенности – в первую очередь, турнирной, а значит, экономической, перетекающей в кадровую.

К новогодней ночи конкретики не стало больше. 2023-й для РФС и всего российского футбола –одновременно год вызовов и бесконечного блуждания в пелене сомнений. В данный момент крайне затруднительно предсказать на ближайшие 12 месяцев что-то конкретное, причем во всех направлениях футбольной деятельности.

ЕВРОПА ИЛИ АЗИЯ?

Самый показательный момент в отношении тотальной неопределенности – реакция РФС на отстранение российских сборных от международных турниров. Поначалу президент организации Александр Дюков уверял, что расставание с ведущей континентальной футбольной организацией (УЕФА) невозможно, потому что является залогом развития отечественного футбола. Но чем ближе было окончание года, тем чаще он упоминал возможность перехода в азиатскую конфедерацию (АФК).

К старту чемпионата мира эта тема завладела умами российских футбольных чиновников. Начались регулярные собеседования с клубами. По словам Дюкова, они разделились на тех, кто уже готов рвать когти в Азию, и тех, кто готов к переходу, если в ближайшем будущем УЕФА не разбанит наши команды.

При этом все участники переговорного процесса прекрасно понимают, что никаких сколь-нибудь обоснованных прогнозов на сей счет нет и быть не может. Конфликт может исчерпать себя через год или перерасти в хронический на пять-семь-десять лет. Все решается на политическом уровне, а не спортивном, то есть команды и спортсмены здесь просто заложники обстоятельств.

Неслучайно в УЕФА намекнули, что хотели бы сохранить РФС в своем составе, но никакой конкретики предложить не смогли. На этом фоне прорывом выглядит даже запланированный на май под эгидой европейской организации товарищеский турнир юношеских сборных в Волгограде.

При этом никакой конкретики нет и по переходу в АФК. По словам Дюкова, неофициально нашим дали понять, что шансы на согласование перехода есть, но тоже без гарантий. То есть может так случиться, что из УЕФА РФС выйдет, а в АФК не войдет. Получится неловко.

Кроме того, вся трезвая российская футбольная общественность хором заявила, что переход в Азию – это провал по десятку причин начиная с категорически низкого уровня футбола и заканчивая бессмысленностью этого решения хотя бы из-за того, что ФИФА по-прежнему не пускает нас на чемпионаты мира, а следующий пройдет в США.

Этот гул оказался настолько громким, что РФС, взвесив все за и против, под Новый год не стал рвать на груди рубаху, а перенес решение вопроса на март 2023-го. Пока паузу заполнит некая рабочая группа РФС по возвращению в международные турниры. Как бы долго РФС ни удавалось оттягивать окончательное принятие решения, рано или поздно ему придется дать ответ. Как минимум, правительству в лице министерства спорта.

КАК НЕ РАЗОРИТЬСЯ?

В долгосрочном отношении от вопроса с «пропиской»напрямую зависитэкономика всего российского футбола, но в краткосрочном планировании ни на что хорошее рассчитывать не приходится в любом случае. Ни европейских, ни азиатских турниров в 2023 году у нас уже точно не будет, как не будет и призовых, которых в Азии, кстати, не хватит даже на бутсы для Малкома.

Также у РФС, РПЛ и клубов не будет крупных международных партнеров. Премьер-лиге некому продавать телеправа на матчи чемпионата России. Все это влечет к снижению доходов. Добавьте сюда тот факт, что региональным правительствам и квазигосударственным холдингам вроде условного РЖД уже не до поддержания футбольных клубов за миллиарды рублей. Есть куда более насущные проблемы.

Добавим сюда тот факт, что частные компании на фоне падения экономики (в сентябре Минэкономразвития оценивал снижение ВВП по итогам 2022 года в 2,9%, а на 2023 год ожидал потерю еще 0,8%) теряют прибыль, а значит, готовы меньше тратить на рекламу и, как следствие, спонсирование спортивных команд.

Одновременно снижается и покупательская способность населения. Росстат по итогам девяти месяцев 2022 года оценивал ее падение в 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Очевидно, что в 2023 году картина не улучшится, а значит, клубы не смогут компенсировать потери доходов за счет болельщиков, и без того зачастую игравших не столь существенную роль при формировании клубных бюджетов. А теперь добавьте тот факт, что в Москву и Петербург пришел FanID, явно не способствующий заполняемости трибун.

В общем, все прежние источники доходов постепенно иссякают, и клубам во что бы то ни стало надо придумывать, где еще можно заработать. Дажеуже всеми согласованный (включая РФСЮ Госдуму и правительство) закон о продаже пива на стадионах никак не подпишут. Так что задача экономического спасения команд в условиях санкций и изолированности нетривиальная. Хотя от этого не менее важная, ведь контракты со многими футболистами подписаны на годы вперед, и будет трудно объяснить им, что раз доходы упали, то и деньги кончились. А ведь именно от игроков зависит успех команд.

КАК ОСТАНОВИТЬ ЛАВИНУ ОТЪЕЗДОВ?

Кадры, как говорится, определяют все. В качестве футбольного зрелища уж точно. И здесь тоже все очень непросто. Начать стоит с того, что вопреки бездумным высказываниям некоторых «экспертов» о том, что в отсутствие еврокубков РПЛ не нужны легионеры, именно они во многом делают лигу живой. КвинсиПромес, Клаудиньо, КристианНобоа, Хорхе Карраскаль и другие держат нашу лигу на плаву: во-первых, повышая интерес болельщиков, во-вторых, позволяя расти рядом с собой молодым россиянам.

Но что привлекало в Россию иностранных футболистов? Уж точно не любовь к Пушкину, балету и Гагарину. Наши клубы всегда дергали за одну из двух ниточек: большая зарплата или возможность через еврокубки продать себя в топ-5 европейских лиг. Но теперь обе ниточки обрезали.

Тех денег, за которые привозили Халка и Акселя Витселя, нет давно, но даже вновь отвалить 20 млн евро, как это сделал «Зенит» в истории с Юри Альберто прошлой зимой, уже никто не способен. Во-первых, доходы, как мы говорили, падают. Во-вторых, из-за разрешения легионерам со стороны ФИФА приостанавливать контракты с нашими клубами разрушилась вся трансферная экономика. В-третьих, по прогнозам экспертов, курс рубля будет падать, а с ним и способность наших команд платить зарубежным клубам и игрокам.

О невозможности сыграть в еврокубках и говорить нечего. А если РФС все-таки сбежит в Азию, останется счетное количество иностранцев, готовых окончательно пропасть с европейских радаров.Масштаб футболистов, готовых приехать на небольшие деньги в несильную азиатскую лигу, явно будет ниже даже уже имеющихся. Нашим пределом станут Лазар Ранджелович из «Урала» и Габриэл Флорентин из «Оренбурга» – футболисты уровня Робсона и Маркао времен начала века.

Так что главной задачей для клубов станет попытка удержать нынешних топов, но не представляю, что может заставить в таком случае остаться в Петербурге Вендела, Малкома и ВильмараБарриоса.

Останемся в Европе хотя бы формально? Может, кого-то удастся заманить, но без участия в еврокубках российские команды все равно будут проигрывать конкуренцию даже клубам из Турции. Да и свои постепенно начнут исход. Одно дело потерпеть годик и совсем другое за несколько сезонов закрыть себе дорогу в еврокубки. Тут и чемпионат Чехии сойдет, лишь бы вырваться. И процесс этот лавинообразный – чем больше хороших игроков уедет, тем больше желания уехать будет у оставшихся во все деградирующей лиге. Как остановить этот процесс, не имея денежного ресурса?

У КОГО В РУКАХ ФОНАРЬ?

Туман неясности застилает и другие сферы футбольного хозяйства. Как насчет футбольных форм, которые раньше шили крупные международные бренды? Известно, что РФС в 2023 году откажется от формыadidas, но что дальше? Российских производителей спортивной экипировки не так много, то есть все команды будут играть в плюс-минус одной и той же форме по высокой цене (рынок-то монополизирован).

А что будет с ВАР? Его сумели сохранить, но потеряли возможность чертить линии, определяющие офсайды. Сумеют ли чиновники вернуть эту технологию в Россию? А как насчет полуавтоматической системы определения офсайда, которую опробовали на ЧМ-2022? Она до нас доедет позже, чем никогда?

А как удерживать российских игроков, получающих предложения от иностранных сборных? Ведь даже вернувшись на международную арену через несколько лет, мы можем обнаружить, что и вызывать-то в сборную толком некого.

А что насчет выдачи тренерских лицензий, участии в тренерских и менеджерских семинарах от УЕФА и программах ФИФА и УЕФА? Как РФС развивать российский футбол? И сможет ли он воспользоваться этой неразберихой и снижением качества легионеров, чтобы максимально эффективно загрузить отечественные команды сильными россиянами? Сможет ли сделать футбол массовым, детских тренеров более обеспеченными, а выходцев из многочисленных академий – более востребованными?

Блуждая в тумане неизвестности, российский футбол имеет все шансы свалиться в пропасть, но если прямо сейчас позаботиться о мощном фонаре, компасе и детальной карте местности, можно найти узкую тропинку, ведущую нас наверх.

«Пусть месяц провоцирует нас на обман,

Пусть испарение земли бьет, как дурман,

Пусть каждый пень нам как капкан,

Пусть хлещет кровь из наших ран,

Но мы пройдем с тобою путь через туман».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Прогноз на 2023 год: густой туман. Какие вопросы встанут перед нашим футболом
Прогноз на 2023 год: густой туман. Какие вопросы встанут перед нашим футболом
Даже Ванга и Нострадамус взяли бы самоотвод, если б их попросили предсказать ближайшее будущее российского футбола.
10.01.2023 08:56
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Клубы должны обращаться к Дзюбе, а не он к ним. Артема нужно правильно использовать
Дмитрий Селюк: Клубы должны обращаться к Дзюбе, а не он к ним. Артема нужно правильно использовать
В последние дни постоянно появляются слуха по поводу Артема Дзюбы и его возможного трудоустройства.
09.01.2023 18:08
Футбол
автор: Юрий Волохов
Сын Бекхэма подписал контракт с «Брентфордом» из АПЛ. Растущая звезда или бесперспективное чадо?
Сын Бекхэма подписал контракт с «Брентфордом» из АПЛ. Растущая звезда или бесперспективное чадо?
Болеет за «Арсенал», почти стал теннисистом, попал в Англию из-за связей и девушки.
09.01.2023 09:05
Футбол
автор: Никита Шмытов
«МЮ» может подписать великана из Нидерландов, которого посылал Месси на ЧМ-2022. Зачем он нужен?
«МЮ» может подписать великана из Нидерландов, которого посылал Месси на ЧМ-2022. Зачем он нужен?
От него может зависеть судьба чемпионства.
09.01.2023 08:54
Футбол
автор: Никита Шмытов
Стоил 100 млн евро, мог перейти в «Реал», а сейчас не нужен «Бешикташу». Что случилось с Деле Алли?
Стоил 100 млн евро, мог перейти в «Реал», а сейчас не нужен «Бешикташу». Что случилось с Деле Алли?
Самый быстрый регресс игрока, которое вы только могли видеть.
09.01.2023 08:40
Футбол
автор: Никита Шмытов
Технический провал Тео Эрнандеса, «переобувание» Бентеке и другие фэйлы новичков клубов
Технический провал Тео Эрнандеса, «переобувание» Бентеке и другие фэйлы новичков клубов
По стопам Криштиану Роналду.
09.01.2023 08:28
Футбол
автор: Никита Шмытов
Зидан не возглавит сборную Франции. Что ему делать теперь?
Зидан не возглавит сборную Франции. Что ему делать теперь?
Возглавить Португалию, рискнуть с «Ювентусом» или снова ждать.
09.01.2023 08:16
Футбол
автор: Никита Шмытов
Выстояли и без Левандовского. «Барселона» привезла три очка с выезда к «Атлетико»
Выстояли и без Левандовского. «Барселона» привезла три очка с выезда к «Атлетико»
Команда Хави не уступила подопечным Симеоне в страсти, жесткости и умении сражаться за результат. А единственный мяч в первом тайме забил Дембеле.
09.01.2023 08:06
Футбол
автор: Артем Зибрак
Марез – киллер «Челси»! «Манчестер Сити» за тайм расправился с командой Поттера в Кубке Англии
Марез – киллер «Челси»! «Манчестер Сити» за тайм расправился с командой Поттера в Кубке Англии
Рияд Марез поражал ворота «Челси» в каждой из трех встреч в сезоне. На сей раз ему удался прекрасный удар со штрафного.
08.01.2023 21:51
Футбол
автор: Артем Зибрак
РФС на распутье: переходить в Азию или остаться в Европе? Плюсы и минусы перехода
РФС на распутье: переходить в Азию или остаться в Европе? Плюсы и минусы перехода
До Нового года наш футбол едва не сделал, возможно, непоправимый шаг по переходу в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). В РФС пока решили не принимать такое судьбоносное решение в условиях жесточайшего цейтнота.
08.01.2023 16:55
Футбол
автор: Юрий Волохов
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика