Прогноз на 2023 год: густой туман. Какие вопросы встанут перед нашим футболом

«Было хорошо, было так легко,

Но на шею бросили аркан,

Солнечный огонь атмосферы бронь

Пробивал, но не пробил туман».

«Туман» группы «Сектор Газа»

Если потребуется охарактеризовать 2022 год для российского футбола, воспользуйтесь словом «потрясение». Февраль кардинально перечеркнул все планы чиновников РФС и клубных функционеров, а горизонт планирования сократился до месяца. С каждым днем всех участников футбольного процесса все плотнее окутывал туман неопределенности – в первую очередь, турнирной, а значит, экономической, перетекающей в кадровую.

К новогодней ночи конкретики не стало больше. 2023-й для РФС и всего российского футбола –одновременно год вызовов и бесконечного блуждания в пелене сомнений. В данный момент крайне затруднительно предсказать на ближайшие 12 месяцев что-то конкретное, причем во всех направлениях футбольной деятельности.

ЕВРОПА ИЛИ АЗИЯ?

Самый показательный момент в отношении тотальной неопределенности – реакция РФС на отстранение российских сборных от международных турниров. Поначалу президент организации Александр Дюков уверял, что расставание с ведущей континентальной футбольной организацией (УЕФА) невозможно, потому что является залогом развития отечественного футбола. Но чем ближе было окончание года, тем чаще он упоминал возможность перехода в азиатскую конфедерацию (АФК).

К старту чемпионата мира эта тема завладела умами российских футбольных чиновников. Начались регулярные собеседования с клубами. По словам Дюкова, они разделились на тех, кто уже готов рвать когти в Азию, и тех, кто готов к переходу, если в ближайшем будущем УЕФА не разбанит наши команды.

При этом все участники переговорного процесса прекрасно понимают, что никаких сколь-нибудь обоснованных прогнозов на сей счет нет и быть не может. Конфликт может исчерпать себя через год или перерасти в хронический на пять-семь-десять лет. Все решается на политическом уровне, а не спортивном, то есть команды и спортсмены здесь просто заложники обстоятельств.

Неслучайно в УЕФА намекнули, что хотели бы сохранить РФС в своем составе, но никакой конкретики предложить не смогли. На этом фоне прорывом выглядит даже запланированный на май под эгидой европейской организации товарищеский турнир юношеских сборных в Волгограде.

При этом никакой конкретики нет и по переходу в АФК. По словам Дюкова, неофициально нашим дали понять, что шансы на согласование перехода есть, но тоже без гарантий. То есть может так случиться, что из УЕФА РФС выйдет, а в АФК не войдет. Получится неловко.

Кроме того, вся трезвая российская футбольная общественность хором заявила, что переход в Азию – это провал по десятку причин начиная с категорически низкого уровня футбола и заканчивая бессмысленностью этого решения хотя бы из-за того, что ФИФА по-прежнему не пускает нас на чемпионаты мира, а следующий пройдет в США.

Этот гул оказался настолько громким, что РФС, взвесив все за и против, под Новый год не стал рвать на груди рубаху, а перенес решение вопроса на март 2023-го. Пока паузу заполнит некая рабочая группа РФС по возвращению в международные турниры. Как бы долго РФС ни удавалось оттягивать окончательное принятие решения, рано или поздно ему придется дать ответ. Как минимум, правительству в лице министерства спорта.

КАК НЕ РАЗОРИТЬСЯ?

В долгосрочном отношении от вопроса с «пропиской»напрямую зависитэкономика всего российского футбола, но в краткосрочном планировании ни на что хорошее рассчитывать не приходится в любом случае. Ни европейских, ни азиатских турниров в 2023 году у нас уже точно не будет, как не будет и призовых, которых в Азии, кстати, не хватит даже на бутсы для Малкома.

Также у РФС, РПЛ и клубов не будет крупных международных партнеров. Премьер-лиге некому продавать телеправа на матчи чемпионата России. Все это влечет к снижению доходов. Добавьте сюда тот факт, что региональным правительствам и квазигосударственным холдингам вроде условного РЖД уже не до поддержания футбольных клубов за миллиарды рублей. Есть куда более насущные проблемы.

Добавим сюда тот факт, что частные компании на фоне падения экономики (в сентябре Минэкономразвития оценивал снижение ВВП по итогам 2022 года в 2,9%, а на 2023 год ожидал потерю еще 0,8%) теряют прибыль, а значит, готовы меньше тратить на рекламу и, как следствие, спонсирование спортивных команд.

Одновременно снижается и покупательская способность населения. Росстат по итогам девяти месяцев 2022 года оценивал ее падение в 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Очевидно, что в 2023 году картина не улучшится, а значит, клубы не смогут компенсировать потери доходов за счет болельщиков, и без того зачастую игравших не столь существенную роль при формировании клубных бюджетов. А теперь добавьте тот факт, что в Москву и Петербург пришел FanID, явно не способствующий заполняемости трибун.

В общем, все прежние источники доходов постепенно иссякают, и клубам во что бы то ни стало надо придумывать, где еще можно заработать. Дажеуже всеми согласованный (включая РФСЮ Госдуму и правительство) закон о продаже пива на стадионах никак не подпишут. Так что задача экономического спасения команд в условиях санкций и изолированности нетривиальная. Хотя от этого не менее важная, ведь контракты со многими футболистами подписаны на годы вперед, и будет трудно объяснить им, что раз доходы упали, то и деньги кончились. А ведь именно от игроков зависит успех команд.

КАК ОСТАНОВИТЬ ЛАВИНУ ОТЪЕЗДОВ?

Кадры, как говорится, определяют все. В качестве футбольного зрелища уж точно. И здесь тоже все очень непросто. Начать стоит с того, что вопреки бездумным высказываниям некоторых «экспертов» о том, что в отсутствие еврокубков РПЛ не нужны легионеры, именно они во многом делают лигу живой. КвинсиПромес, Клаудиньо, КристианНобоа, Хорхе Карраскаль и другие держат нашу лигу на плаву: во-первых, повышая интерес болельщиков, во-вторых, позволяя расти рядом с собой молодым россиянам.

Но что привлекало в Россию иностранных футболистов? Уж точно не любовь к Пушкину, балету и Гагарину. Наши клубы всегда дергали за одну из двух ниточек: большая зарплата или возможность через еврокубки продать себя в топ-5 европейских лиг. Но теперь обе ниточки обрезали.

Тех денег, за которые привозили Халка и Акселя Витселя, нет давно, но даже вновь отвалить 20 млн евро, как это сделал «Зенит» в истории с Юри Альберто прошлой зимой, уже никто не способен. Во-первых, доходы, как мы говорили, падают. Во-вторых, из-за разрешения легионерам со стороны ФИФА приостанавливать контракты с нашими клубами разрушилась вся трансферная экономика. В-третьих, по прогнозам экспертов, курс рубля будет падать, а с ним и способность наших команд платить зарубежным клубам и игрокам.

О невозможности сыграть в еврокубках и говорить нечего. А если РФС все-таки сбежит в Азию, останется счетное количество иностранцев, готовых окончательно пропасть с европейских радаров.Масштаб футболистов, готовых приехать на небольшие деньги в несильную азиатскую лигу, явно будет ниже даже уже имеющихся. Нашим пределом станут Лазар Ранджелович из «Урала» и Габриэл Флорентин из «Оренбурга» – футболисты уровня Робсона и Маркао времен начала века.

Так что главной задачей для клубов станет попытка удержать нынешних топов, но не представляю, что может заставить в таком случае остаться в Петербурге Вендела, Малкома и ВильмараБарриоса.

Останемся в Европе хотя бы формально? Может, кого-то удастся заманить, но без участия в еврокубках российские команды все равно будут проигрывать конкуренцию даже клубам из Турции. Да и свои постепенно начнут исход. Одно дело потерпеть годик и совсем другое за несколько сезонов закрыть себе дорогу в еврокубки. Тут и чемпионат Чехии сойдет, лишь бы вырваться. И процесс этот лавинообразный – чем больше хороших игроков уедет, тем больше желания уехать будет у оставшихся во все деградирующей лиге. Как остановить этот процесс, не имея денежного ресурса?

У КОГО В РУКАХ ФОНАРЬ?

Туман неясности застилает и другие сферы футбольного хозяйства. Как насчет футбольных форм, которые раньше шили крупные международные бренды? Известно, что РФС в 2023 году откажется от формыadidas, но что дальше? Российских производителей спортивной экипировки не так много, то есть все команды будут играть в плюс-минус одной и той же форме по высокой цене (рынок-то монополизирован).

А что будет с ВАР? Его сумели сохранить, но потеряли возможность чертить линии, определяющие офсайды. Сумеют ли чиновники вернуть эту технологию в Россию? А как насчет полуавтоматической системы определения офсайда, которую опробовали на ЧМ-2022? Она до нас доедет позже, чем никогда?

А как удерживать российских игроков, получающих предложения от иностранных сборных? Ведь даже вернувшись на международную арену через несколько лет, мы можем обнаружить, что и вызывать-то в сборную толком некого.

А что насчет выдачи тренерских лицензий, участии в тренерских и менеджерских семинарах от УЕФА и программах ФИФА и УЕФА? Как РФС развивать российский футбол? И сможет ли он воспользоваться этой неразберихой и снижением качества легионеров, чтобы максимально эффективно загрузить отечественные команды сильными россиянами? Сможет ли сделать футбол массовым, детских тренеров более обеспеченными, а выходцев из многочисленных академий – более востребованными?

Блуждая в тумане неизвестности, российский футбол имеет все шансы свалиться в пропасть, но если прямо сейчас позаботиться о мощном фонаре, компасе и детальной карте местности, можно найти узкую тропинку, ведущую нас наверх.

«Пусть месяц провоцирует нас на обман,

Пусть испарение земли бьет, как дурман,

Пусть каждый пень нам как капкан,

Пусть хлещет кровь из наших ран,

Но мы пройдем с тобою путь через туман».