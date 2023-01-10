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«Зенит» отпустил Ловрена, «Спартак» везет Тавареша. 10 трансферных новостей РПЛ за 10 дней 2023 года

Зенитовцы продолжают выжимать соки из отъезда Юри Альберто в «Коринтианс», красно-белые укрепляют линию обороны, а Дзюба никак не может найти новую команду.
«Зенит» отпустил Ловрена, «Спартак» везет Тавареша. 10 трансферных новостей РПЛ за 10 дней 2023 года
10 января 2023 15:02
автор: Артем Зибрак
автор фото: Global Look Press

ЛОВРЕН УЕХАЛ ИЗ «ЗЕНИТА» В «ЛИОН»

33-летний хорватский защитник отлично провел чемпионат мира, на котором в составе сборной Хорватии выиграл бронзовые медали, и этим заслужил возвращение в топ-5 европейских чемпионатов. Подписать опытного футболиста решился «Лион», располагающийся в чемпионате Франции на восьмом месте.

Двукратный чемпион России очень тепло попрощался с Петербургом: «Спасибо за все, «Зенит». Мне очень понравились два с половиной года, проведенные в самом прекрасном городе мира. В моем сердце навсегда останется множество красивых воспоминаний. Я гордился быть капитаном вашего клуба, мне это нравилось.

Я и моя семья хотим поблагодарить всех, кого мы встретили здесь, всех друзей, которых здесь обрели… Мы никогда вас не забудем. Большое спасибо всем членам клуба, я буду по вам скучать. Моим товарищам по команде и всему тренерскому штабу хочу сказать, что для меня было честью играть и работать вместе с вами.

Мы навсегда останемся друзьями. Желаю вам удачи во второй части сезона. Знаю, что у вас все получится. Деян».

Источник фото: Global Look Press

«Лион» заплатил «Зениту» за трансфер 2 млн евро. Предполагается, что питерцы согласились на сделку, чтобы избежать участия в набиравшем обороты скандале. На хорватской вечеринке, посвященной окончанию чемпионата мира, Ловрен спел песню «За Родину – готовы», считающуюся гимном хорватских националистов. Его обвинили в симпатиях фашизму, а сам он уверяет в том, что считает песню просто патриотической. Но в любом случае теперь это проблема Лорана Блана, а не Сергея Семака.

«ЗЕНИТ» ИЩЕТ УСИЛЕНИЯ В «КОРИНТИАНСЕ»

На замену Ловрену из «Коринтианса» прибывает 19-летний центральный защитник Роберт Ренан. Эта сделка оформлена на 90% процентов, о чем свидетельствуют Андрей Аршавин (не упоминая фамилии футболиста, признался, что клуб достиг соглашения с левым центральным защитником из Бразилии), телегам-каналы («ЭкСпорт Клипина» уверяет, что контракт с игроком уже подписан) и президент «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес.

Последний рассказал о том, что ведет переговоры с питерцами сразу по нескольким футболистам. Все они так или иначе являются частью сделки по Юри Альберто, которого сине-бело-голубым никак не удается уговорить вернуться обратно. Помимо Ренана в Петербург должен отправиться полузащитник Ду Кейрос. Кроме того, арендованный с прошлого лета хавбек Густаво Мантуан останется в России еще на полгода, после чего зенитовцы смогут выкупить 80% прав на него за 10 млн евро, а вот вратарь Иван Куарежма вернется в «Коринтианс».

Источник фото: ФК «Коринтианс»

Менеджерам «Зенита» стоит отдать должное за то, как они разруливают непростую ситуацию. Ведь по решению ФИФА клубу в принципе ничего за приостановления контракта легионером не положено, но питерцы умудрились разжиться несколькими перспективными игроками в обмен на половину (!) прав на строптивого форварда. В нынешних условиях за такую работу можно поставить твердую пятерку.

Добавим, что, по словам Алвеса, принадлежащий «Динамо» Фабиан Бальбуэна не намерен возвращаться в Москву.

В «СПАРТАК» ЕДЕТ ТАВАРЕШ ИЗ «БЕНФИКИ»

Красно-белые тоже находятся в ожидании приезда иностранного новичка, способного усилить линию обороны. Речь идет о 21-летнем защитнике Томаше Тавареше. Инициатором его приглашения стал Гильермо Абаскаль, работавший с португальцем в «Базеле».

Воспитанник «Бенфики» имеет несколько предложений из Европы, но основным вариантом видит продолжение карьеры в Москве. Спартаковцы готовы предложить ему зарплату в районе 1-1,2 млн без учета различных бонусов.

Стоит добавить, что в мае прошлого года Тавареш получил травму крестообразных связок и выбыл до декабря. В данный момент он тренируется лишь со вторым составом «орлов», а всего за основу провел 26 матчей. Также в его карьере были аренды в «Базель» (1 гол и 6 ассистов), «Фаренсе» и «Алавес».

Тавареш является крайним защитником, способным сыграть на обоих флангах, так что имеющимся придется подвинуться. В результате и без того плотно сидящий на лавке Николай Рассказов окончательно отчаялся пробиться в основу и попросил отпустить его в «Крылья Советов».

Кроме того, красно-белые «практически договорились» с парагвайским «Серро Портеньо» о приобретении 22-летнего центрального защитника (и капитана команды) Алексиса Дуарте. Журналист Сесар Луис Мерло утверждает, что контракт до 2027 года уже согласован.

«СПАРТАК» ПРИСМАТРИВАЕТСЯ К МАКСИМОВИЧУ

Еще один потенциальный трансфер красно-белых – приобретение у «Хетафе» 27-летнего сербского полузащитника Неманьи Максимовича. Футболисту москвичи предложили 1,5 млн евро в год, а испанцам – 4 млн, однако те оценивают футболиста гораздо дороже. Согласно transfermarkt, его стоимость составляет около 10 млн.

Источник фото: AFLO

«ГАЛАТАСАРАЙ» ХОЧЕТ АРЕНДОВАТЬ НИКОЛСОНА

Турецкий клуб был заинтересован в ямайском форварде еще летом, а сейчас вновь активизировался. Стамбульцы видят в нем замену провалившемуся Харису Сеферовичу и хотят заменить одного арендованного (у «Бенфики») форварда на другого.

Источник фото: ФК «Спартак»

КАРРАСКАЛЬ ОБРАТИЛ НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ «АТЛЕТИКО»

Об интересе «Атлетико» и «Коринтианса» сообщил агент колумбийца Мартин Родригес. При этом он признает, что никаких официальных предложений пока не было. По сведениям СМИ, бразильцы попытаются выйти на сделку в том случае, если им не удастся уговорить на переезд Фелипе Коутиньо.

ЦСКА хочет получить за игрока 15 млн, но совет директоров «Коринтианса» держит в голове схему с приездом Юри Альберто, которому было достаточно просто приостановить контракт с «Зенитом». Это право у иностранных игроков РПЛ сохраняется как минимум до лета.

Источник фото: Global Look Press

Также покинуть стан армейцев может Георгий Щенников. Тренерский штаб на него не рассчитывает, и руководство готово уже зимой отпустить бесплатно, но сам игрок отчаянно цепляется за возможность остаться.

ИЗИДОР ХОЧЕТ В ЕВРОПУ

Француза не вдохновила очередная смена вектора в «Локомотиве», и он хочет покинуть Москву. Переговоры с потенциальными покупателями уже ведутся, так что Вильсон не намерен приезжать на сборы железнодорожников. Уже весной мы сможем увидеть его в Греции (ПАОК), Германии или Португалии. Вслед за партнером покинуть «Локо» может и Гирано Керк.

ДЗЮБА ПРЕДЛАГАЕТ СЕБЯ КЛУБАМ РПЛ?

Это больше похоже на утку, но СМИ сообщают о том, что Артем Дзюба сам присылает клубам РПЛ предложение о подписании с ним контракта. Во всяком случае, в «Пари НН» подтвердили, что подобное предложение получали, добавив, что не заинтересованы в сделке. При этом в «Факеле», «Оренбурге» и «Урале» сообщили, что к ним игрок не обращался, а в «Локо» комментировать новость не стали. В общем, информация не вызывает доверия, но упомянуть об этом мы обязаны.

Global Look Press

«ЗЕНИТУ» СЫЧЕВОЙ БУДЕТ СТОИТЬ В ПЯТЬ РАЗ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ «СПАРТАКУ»

«Чемпионат» уверяет, что в контракте Владимира Сычевого (он же Писарский) с «Крыльями Советов» прописана сумма отступных в 1 млрд рублей. Нюанс в том, что в случае обращения «Зенита» эта сумма составит всего 200 млн. При этом первые полтора сезона эта опция будет недоступна никому. Естественно, официальные стороны эту информацию не подтверждают, а Зарема Салихова уже выразила недовольство.

ОЧЕРЕДНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ В «ХИМКАХ»

Спартак Гогниев отправил искать новые команды целую группу игроков, еще недавно определявших лицо химчан. Например, Дениса Глушакова, Илью Кухарчука, Кирилла Боженова, Александра Зуева и Алексея Никитина. Помимо них отдельно от команды тренируются Егор Данилкин и Артур Черный, а Глушаков и Кухарчук вообще официально расторгли контракты по соглашению сторон. Экс-капитан «Спартака» рассказал о том, что на следующий день после ухода из «Химок» ему поступили звонки от двух клубов, так что завершать карьеру он не намерен.

Источник фото: Global Look Press

источник: «Советский спорт»
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