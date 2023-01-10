Евгений Ловчев: Симеоне уходит – он понимает, что больше не может поднять на подвиг эту команду

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев, который всегда симпатизировал Симеоне, – о причинах ухода тренера.

- Состав приличный, практически тот же, что выиграл чемпионство. Но команда сыпется, как «Спартак» в 1976-м, когда вылетел в первую лигу. Правда, состав тогда у «Спартака» был не самый лучший.

- Именно так, «Спартак» в 1976 году был плохо укомплектован, поэтому сравнение с нынешним «Атлетико» не совсем уместно. Не зря же Бесков пришел и поменял почти всю команду в 1977-м. И мы в том же сезоне вернулись в высшую лигу. Здесь другое.

- Что же? Как говорят ученые, усталость металла.

- Что-то в этом роде. Симоне уже больше десяти лет тренирует одну команду. На одном месте в наше время столько тренеры не работают. Я знаю только один такой пример – Алекс Фергюсон.

Я опять вернусь к «Спартаку», но к нынешнему. С тем же практически составом предыдущие тренеры ничего добиться не могли. И Промес играл неважно. А пришел Абаскаль и вдохнул новую жизнь в эту команду.

Симеоне сам играл в скучный футбол. Все – ради результата. Все помнят, как он спровоцировал Бекхэма на чемпионате мира 1998 года, когда Бекхэма удалили и Англия проиграла в плей-офф Аргентине. В этом моменте весь Симеоне – все ради победы. Они своим футболом зажимает творчество.

Источник фото: The Athletic

И, несмотря на успехи, а за 10 лет Симеоне добился много, смотреть игры «Атлетико» скучно.

Теперь посмотрите на Гризманна. После его возвращения в «Атлетико» из «Барселоны» его много критиковали. И как Гризманн сыграл на ЧМ в Катаре! Хоть приз лучшего футболиста давай. А возвращается в «Атлетико» к этому тренеру и опять что-то с ним не то. Потому что Гризманн – творец, а в «Атлетико» он не может творить.

- Думаю, еще причина в том, о чем мы говорили выше, нельзя 10 лет тренировать одну команду. Кризис неизбежен.

- Безусловно. Был бы Симеоне моложе лет на десять, он бы точно сам не ушел. А сейчас он понимает, что больше не может поднять на подвиг эту команду. Придет другой и эта команда с этими же футболистами оживет. Потому что состав в «Атлетико» действительно приличный.

НАША СПРАВКА

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Под руководством 52-летнего аргентинца мадридский клуб дважды выигрывал чемпионат Испании, Лигу Европы и Суперкубок Европы. Дважды команда выходила в финал Лиги чемпионов.