Бэйл закончил карьеру. Каким я его запомню?

Гарет Бэйл завершил карьеру. Именно эта новость стала главной 9 января 2023 года, которая стала самой обсуждаемой. Сказать, что она была неожиданной точно нельзя, ведь в последние месяцы всё указывало на то, что 33-летний валлиец подведет черту в своей профессиональной карьере. Его физические кондиции легко бы могли позволить Гарету поиграть еще, но он решил иначе. Каким мы его запомним?

В 2006-м году знаменитая академия «Саутгемптона» вырастила очередного перспективного футболиста Гарета Бэйла, который стал самым молодым после Тео Уолкотта, который вышел на матч АПЛ в составе «святых». Через год Бэйл пошёл на повышение в «Тоттенхэм», который вложил в парня 15 млн евро, что очень солидно даже сейчас, а 16 лет назад тем более.

В лондонском клубе Бэйл не выделялся как-то по-особенному, а был обычным левым неплохим защитником, но всё изменилось позже, когда главный тренер Гарри Реднапп разглядел в валлийце атакующего игрока. В итоге он стал классическим вингером/форвардом, а его результативность выросла до топ-показателей. 21+6 очков в сезоне 2012/13 убедили «Реал» заплатить за Гарета 101 млн евро, что на семь больше, чем ранее мадридцы отдавали за Криштиану Роналду.

В столице Испании Гарет Бэйл провел большую часть карьеры, выиграл 18 трофеев, но так и не стал любимчиком болельщиков. На счету вингера 106 голов, 67 голевых передач, классная игра в важных матчах (в том числе в финалах ЛЧ), но вместо этого фанатам удобнее вспоминать про неудачи Гарета. Он и правда так и не выучил испанский язык за семь лет, часто травмировался, не стремился интегрироваться в коллектив и ленился, но нельзя сказать, что он прямо таки стал полным разочарованием и провальным трансфером для «Реала».

В 2020-м году он даже возвращался в «Тоттенхэм», но это был уже совсем не тот Гарет, который был там до периода в «Реале». В июле 2022-го Бэйл перешел в «Лос-Анджелес», где забил 3 гола в 14 матчах, один из которых стал одним из самых важных в истории клуба, ведь благодаря нему клуб впервые в истории выиграл MLS. Ну, а его значимость в сборной Уэльса и вовсе трудно преувеличить. Он лучший в истории страны.

Для меня Бэйл запомнится вовсе не лентяем, зазвездившимся игроком и очередным из тех, кто не реализовал весь талант, а просто классным самобытным футболистом с сумасшедшей скоростью (забег в матче с «Барсой» навсегда вошёл в историю), красивыми голами, мощнейшими физическими данными и, как бы это странным не казалось, c не особо большой любовью к футболу. Гарет не был зажат типичными рамками футболиста, благодаря чему много отдыхал, кайфовал, добился определённого уровня в гольфе, занимался другими интересными для себя вещами в жизни, но даже при этом допрыгнул до невероятных высот в футболе, зарабатывал по 20 млн долларов в год и навсегда вписал своё имя в историю спорта. Бэйл всегда оставался счастливым и свободным, а это главное.