Три варианта продолжения карьеры для Глушакова. Он даже может вернуться в московский клуб

Денис Глушаков объявил об уходе из «Химок», благодаря чему на рынке свободных агентов появился очередной опытный и ещё готовый играть в серьезных клубах России игрок. Также 35-летний полузащитник заявил, что у него уже есть несколько предложений на руках. В данном материале мы попробуем предположить, где же окажется экс-игрок сборной России.

«Локомотив»

Еще сезон назад было бы трудно представить переход в Глушакова в «Локомотив», но сейчас он бы мог помочь всем. Денис привычно получит приличную зарплату, а «Локо» в тяжелейшей ситуации обретёт опытнейшего опорного полузащитника с большим влиянием в раздевалке, который бы мог разбавить молодой состав, которому во что бы то ни стало нужно выбираться из подвала таблицы РПЛ.

Болельщики «Локомотива» не забыли его уход в «Спартак» в 2013-м году, но Денису не привыкать к сложным взаимоотношениям с болельщиками. Если Глушаков и правда поможет сгладить провальный сезон «железнодорожников», то это было бы красивая история, в которой останутся довольны все.

И всё же, переход не кажется очевидным для самого Глушакова в первую очередь. Вряд ли он готов провести остаток карьеры в запасе, а выбить из основы кого-нибудь из Константина Марадишвили, Дмитрия Баринова или внезапно раскрывшегося Артёма Карпукаса будет трудно.

«Ростов»

Ещё более красивым могло бы получиться возвращение уроженца Миллерово на родину, но не в СКА, за который он играл небольшой этап своей карьеры, а в «Ростов», который на текущий момент занимает третье место в РПЛ. Жёлто-синие отошли от политики подписания «сбитых лётчиков», но Глушаков мог бы придать команде Валерия Карпину глубину и альтернативу Данилу Глебову, без которых зацепиться за медали по итогам сезона будет трудно.

Ещё до «Ахмата» Глушакова сватали в ростовский клуб, но тогда подписания не случилось, однако сейчас совершенно другая ситуация. Краткосрочный контракт с донским клубом может стать красивым финалом карьеры для Дениса, которому в конце января будет уже 36 лет.

«Рубин»

Также нельзя забывать про «Рубин», который, как раз, в последнее время подписал немало бывших экс-звезд РПЛ. Казанский клуб лишился Леонида Слуцкого, до сих пор неуверенно себя чувствует в ФНЛ, так что подписание Глушакова будет прекрасным усилением команды, где в отличие от вышеперечисленных команд, ему практически гарантировано место в основе. Также отличительной чертой может стать более длительный контракт.

Ещё недавно связку в центре поля из Глушакова и Алана Дзагоева представить было бы невозможно, но если татарский клуб подпишет Дениса, то это станет реальностью.