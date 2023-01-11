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Второй Ракицкий или замена для Ловрена? Разбор игры новичка «Зенита» Роберта Ренана

Его хотели «Арсенал» и «Интер», но летом 2023-го года он приедет в Россию.
Второй Ракицкий или замена для Ловрена? Разбор игры новичка «Зенита» Роберта Ренана
11 января 2023 12:35
автор: Никита Шмытов

«Зенит» провел впечатляющую сделку с «Коринтиансом», в результате которой клубы обмениваются несколькими игроками и правами. Самой значимой фигурой в новости является Роберт Ренан, который куда интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Второй Ракицкий?

Ренану 19 лет, он из Бразилии, его рост 186 см, а его рабочая нога - левая. Абсолютно ничего примечательного на первый взгляд, но на самом деле этот игрок по-настоящему уникальный.

Роберт сильно отличается от игроков с таким же амплуа, что особенно можно заметить по его бразильской манере игры. Ещё в молодежном футболе он показывал фантастически уверенную игру у своих ворот, за которую, как могло тогда показаться, могут наказывать во взрослом футболе, но Ренан быстро адаптировался и перенёс свой стиль игры на более высокий уровень. Причём понадобилось ему для этого минимальное количество времени, ведь фактически парень дебютировал в профессиональном футболе только в прошлом году, а всего на его счету 17 матчей.

Благодаря своей скорости и классной игре без мяча, Ренан способен подстраиваться под разные виды тактики, включая высокий прессинг и высокий защитный блок. А благодаря игре с мячом, Ренан в «Коринтиансе» выступал в роли глубинного плеймейкера, причём на разных участках поля. Бразилец, как и многие другие современные центрдефы, умеет раздавать длинные диагонали со своей половины поля, но у него есть кое-что, что его отличают от других. Как я уже сказал, Ренан максимально уверенно чувствует себя на поле, что позволяет ему нередко продвигать мяч через дриблинг или же обострять игру непременно на половине соперника. Партнёры ему настолько доверяют, что порой Ренан больше напоминает разыгрывающего в баскетболе, чем обычного защитника в футболе.

И всё же, до сравнения с Ракицким ещё далековато. У украинского защитника были более разнообразные длинные передачи, плотные удары и более стабильная игра под прессингом, где Ренан, возможно ввиду возраста, иногда ещё теряется.

А минусы есть?

Ренан прямо сейчас может стать основным центральным левым защитником «Зенита», но в некоторых аспектах ему точно придётся прибавлять, иначе ошибки точно проявятся уже в первых матчах.

Ренан и правда уверенно чувствует себя, особенно вблизи от своих ворот, но нередко эта черта трансформируется в самоуверенность, после чего появляются проблемы. Ренан хорошо читает игру, может догнать почти любого скоростного форварда, но даже его 186 см не дают ему никакого преимущества в воздухе. Ренан откровенно слабо играет на «втором этаже», однако этот недостаток более или менее удачно компенсируется успешным выбором позиции. Сразу на ум приходят Карлес Пуйоль (178 см), Лисандро Мартинес (175 см), Натан Аке (180 см) и другие не самые высокие защитники, которые даже уступая в габаритах, не дают поводов сомневаться в себе в борьбе за высокие мячи. И всё же, куда важнее, что у Ренана есть правильное понимание игры, а пользоваться своим приличным ростом всегда можно научиться.

Итог

Ренана сватали в «Арсенал», «Интер» и другие топ-клубы Европы, но в итоге игрок молодёжной сборной Бразилии отправится в «Зенит». Сергей Семак получит одного из самых интересных молодых защитников мира, у которого есть всё, чтобы вырасти из просто перспективного парня в классного игрока мирового уровня. Если же обсуждать сделку «Зенита» в контексте ухода Деяна Ловрена, то прямо сейчас, безусловно, питерцы потеряли в качестве, но если смотреть на перспективу, то «Зенит» провел классную многоходовочку. Ловрен хорош, но ему в июле будет уже 34 года, да и с точки зрения тактической обучаемости Ренан выглядит куда более гибким.

«Зенит» можно только поздравить.

источник: «Советский спорт»
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