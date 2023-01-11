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Агент Станиславский: В России танцуют вприсядку, значит и с «физикой» у игроков все в порядке

Футбольный агент Станислав Станиславский уверяет, что предстоящее трансферное окно будет самым необычным для русского футбола последних лет. Но самое главное - вы узнаете, кто из футболистов «Спартака» жаловался клубным врачам на отсутствие эрекции.
Агент Станиславский: В России танцуют вприсядку, значит и с «физикой» у игроков все в порядке
11 января 2023 12:43
автор: Анастасия Лукачи

«Я не отношу себя к фанатам Месси»

- Ваши эмоции от чемпионата мира в Катаре? Поначалу многие скептически относились к идее проведения мундиаля зимой, да ещё и в арабской стране. Дополнительным негативным фактором стал тот факт, что российская сборная в Катар не поехала. Но ЧМ-2022 всех удивил - оказался богат на сенсации, неожиданности и подарил просто невероятный финал.

- Этот мундиаль я смотрел исключительно как болельщик. Изначально никакого негатива и скепсиса в отношении чемпионата мира в Катаре у меня не было. Мне просто хотелось футбольной сказки. Не буду скрывать, что больше всего ждал противостояния Роналду и Месси. Честно говоря, не отношу себя к фанатам Месси, но стоит признать, что на данный момент Лионель является лучшим футболистом своей эпохи. Этот турнир поставил жирную точку в извечном споре: кто круче - аргентинец или португалец. Хотя, думаю, Роналду не все еще сказал.

Насколько я понимаю, Криштиану все еще планирует охоту за кубком мира. Пусть даже и получится взять этот трофей в другом качестве. Например, как тренер.

- Думаете, с его вспыльчивым характером и тонкой душевной организацией у него получится стать коучем?

- Все может быть...

- Если говорить не про персоналии, а про сборные, кто вызвал у вас наибольшие симпатии?

- Как и всех, меня поразила сборная Марокко. Удивили Канада и США. Я не думал, что у них уже настолько развит футбол, что они смогут на равных конкурировать с грандами.

- На Ваш взгляд, Аргентина заслуженно стала чемпионом мира? Ведь пытались же обесценить победу Скалони и его ребят разговорами о силе случая, да и слишком лояльном по отношению к аргентинцам судье.

- Как говорится, случай - это псевдоним бога, когда он не хочет подписываться собственным именем. Аргентина абсолютно заслуженно стала обладателем кубка мира.

«Пора повернуться к Азии лицом»

- Аргентина и Бразилия всегда были интересны футбольным агентам, в том числе и из России. Но теперь мы под санкциями, возможности в плане приглашения футболистов из других стран заметно сократились. Кроме Латинской Америки и Сербии, какие еще для нас остались варианты?

- Африканские страны, которые очень лояльно к нам относятся. А в целом, всегда найдутся хорошие футболисты, которые будут готовы к нам ехать и достойно представлять нашу страну.

- Это все хорошо в теории, но на практике, зачем, скажем перспективному, молодому аргентинцу приезжать в наши клубы, которые в обозримом будущем лишены, например, возможности выступать в еврокубках? Получается, только ради денег?

- Футболисты всегда делились на две категории: кто гонится за титулами и кто гонится за деньгами. Но это не значит, что у последних будут проблемы с мастерством, амбициями и мотивацией.

- То есть у нас по-прежнему есть все шансы привезти сюда аргентинского футболиста и даже участника чемпионата мира?

- Ничего невозможного нет (смеется).

- В профессиональной деятельности на каких аспектах Вы сегодня больше сосредоточены?

- На рынке наших молодых и перспективных игроков. На сегодняшний день это моя основная ниша. Считаю, что сегодня у российского футбола настало время возможностей и время, когда наши молодые футболисты могут себя показать. Пора открывать новые российские имена.

- Тогда сразу встречный вопрос: у нас не первый год существую проблемы на уровне детско-юношеского футбола, особенно в регионах. Так что, есть ли где искать и кого открывать?

- Конечно, есть. У нас большая страна, и достаточно талантливых футболистов. Сейчас много проводится турниров, где молодые игроки могут о себе заявить. Например, ЮФЛ. Я считаю, РФС молодцы, что организовали такую историю.

- Назовете регионы, которые больше других богаты на таланты?

- Какой-то конкретный регион не стал бы выделять. Я работаю с футболистами из разных областей нашей страны: Сибирь, Юг. Кстати, южные ребята почти всегда с высоким атакующим потенциалом, а вот сибиряки, как правило, хороши в других амплуа.

- А тренд на Азию в Вашу работу внес коррективы?

- Да. Мы постепенно поворачиваемся к этому региону лицом. Я уже какое-то время работаю с Узбекистаном и Казахстаном. Сейчас, например, взаимодействуем с командой «Табол», обладателем Суперкубка Казахстана 2022 года, где выступает российский вратарь Тимур Акмурзин. Раньше он играл в «Спартаке-2», теперь он - основной вратарь казахстанского клуба. Тимур отлично провел этот сезон и помог команде завоевать место в «тройке». Так же со мной работают футболисты и из Премьер-лиги, в том числе Илья Гапонов, который сейчас играет в «Крыльях советов». Несколько месяцев назад получил небольшое повреждение, но уже восстановился после травмы. Так что, надеюсь, он скоро принесет пользу своей команде.

- На Ваш взгляд, нам стоит стремиться в АФК или все же подождать возвращения в еврокубки?

- Не думаю, что нам надо и дальше чего-то выжидать. Нас определенно забанили на долгое время.

- Но, в Азии нас тоже не все ждут.

- И тем не менее стоит попытаться. Если получится с АФК, надо воспользоваться этой возможностью.

- Но это будет, по сути, билет в один конец, без возврата в Европу.

- Не факт. Я бы не был так категоричен. И потом, можем разделить российский футбол на две конференции: одна пусть будет с прицелом на Европу, другая играет в Азии.

- А по какому принципу будем делить наш футбол?

- По территориальному (улыбается).

- То есть те клубы, что прописаны поближе к азиатскому континенту, сразу и включаем в АФК?

- Это лишь один из вариантов. Мы сейчас просто фантазируем. Прикидываем варианты, как не дать нашему футболу застояться.

- Не думаю, что футболисты будут в восторге от этой идеи. Взять хотя бы момент с логистикой. Те, кому выпадет честь играть в АФК, не будут появляться дома месяцами.

- А что футболисту делать дома?!

- Спортсмены рано женятся, у большинства семьи.

- Для этого будет отпуск (смеется). И потом, поговорите с футболистами из Хабаровска, они многое расскажут и про логистику, и про то, как восстанавливаться, и приходить в себя после долгих перелетов. Так что ничего страшного. Не вижу проблемы. Да и летать им придется не так часто, точно не раз в неделю. Кроме того, расширим географию нашего футбола - откроем новые страны и новые возможности. Это интересный эксперимент. Лучше поймем, что такое азиатский футбол.

- В России есть специалисты, которые хорошо знакомы с азиатским футболом и большинство из них уверены, что вступление в АФК вряд ли поспособствует развитию российских игроков.

- В советское время в Индии проводили международный турнир «Кубок Неру». И как вы думаете, кто чаще остальных сборных становился обладателем Кубка? Правильно, сборная СССР (победители 1985, 1986, 1987, 1988 гг. - прим. ред.) Так что объективно сложно оценивать сейчас, привнесет что-то Азия в наш футбол или нет. Если раньше советские футболисты и летали далеко, и играли, то почему с этим не должны справится сегодняшние игроки? Кроме того, мы и сами можем придумать какой-то новый турнир и приглашать всех, кому было бы интересно с нами играть.

- Мы всегда были на стыке двух культур - европейской и азиатской, и это, как мне кажется, у нас уже записано на метальном уровне, нам до сих пор сложно самоопределиться. Но теперь за нас всех могут решить, что мы точно Азия, вас это не смущает?

- У нас большая страна, многонациональная.

- То есть Вы готовы полностью погрузиться в азиатскую культуру?

- Полностью, я думаю, не получится (смеется)

«Спорт у нас не умер»

- Многие говорят, что вы внешне очень похожи на Массимо Карреру, так что хотя бы в этом смысле будет сложновато.

- Согласен. Хотя это можно было бы назвать импортозамещением (смеется).

- А вы знакомы с Каррерой?

- Мы играли в футбол друг против друга, на Сардинии, по-моему. Там проходил небольшой футбольный турнир и я победил (улыбается).

- Кстати, в последний год Массимо довольно часто комментирует события в российском футболе и его даже, по слухам, прочили на место главного тренера в «Рубине» после Слуцкого. Как думаете, Каррера сейчас пригодился бы нашему чемпионату?

- А почему нет? В России он заявил о себе, он хороший тренер. Карерра выиграл РПЛ. Так что у него есть титул, а победителей, как известно, не судят.

- К легионерам-футболистам Вы как относитесь? На фоне всего происходящего опять обострились разговоры о том, что настало время очистить наш футбол и от них.

- Знаете, я лично разговаривал с некоторыми участниками чемпионата мира в Катаре, и они положительно настроены и к нашей стране, и к возможности здесь играть. Наши двери открыты, и я считаю, не стоит их закрывать. У нас спорт не умер, и все, что сейчас происходит, наоборот, должно всех нас сплотить. Многие европейские футбольные функционеры много и часто говорили, что спорт - вне политики, но сейчас мы видим, что это, мягко говоря, вранье.

- А как наши футболисты переживают все происходящее, вы много общаетесь с ними, не потеряли ли они мотивацию? Не секрет, что многие в нашем чемпионате старались ради возможности потом выступить в ЛЧ или ЛЕ или получить работу в европейском клубе.

С.С.: У нас сильный чемпионат, хорошие стадионы. И статус чемпиона России - это по-прежнему престижно.

- То есть Вас устраивает уровень нашего футбола?

С.С.: Вопрос не в том, устраивает или нет. Вопрос в том, сможем ли по максимуму использовать новые обстоятельства для своего развития.

- На какие болевые точки нашего футбола стоит обратить внимание в первую очередь?

С.С.: Конечно, детско-юношеский футбол, где нам давно пора заняться созданием своих собственных систем подготовки и развития, разработать собственную методологию. Все, что нам предлагали до этого специалисты из Испании, Голландии, Германии - каких только ни было! - все это у нас не особо работает. Так что самое время сделать все самим - закрыться и разобраться в собственном саду.

На мой взгляд, у нас не хватает хороших тренеров. Кроме того, есть нехватка и хороших управленцев.

- Вы имеете ввиду спортивных директоров?

С.С.: Да. Вот сейчас, например, в Высшей школе экономики появился новый курс «Спортивный директор». Я, кстати, туда поступил. Мне это интересно. А раньше этой профессии просто нигде не обучали. Было нечто похожее - «менеджмент в спорте», но это, конечно, не то же самое. В работе спортивного директора есть своя специфика. И мне кажется, что эта профессия должна быть лицензирована у нас, как и в Европе.

- Если говорить про тренеров, кого-то могли бы отметить? Есть у нас «золотой» запас, так сказать.

С.С.: Не хотелось бы озвучивать пофамильно, чтобы никого не обидеть. Да и слежу я сейчас больше за молодежным первенством. Но уже на этом уровне у нас есть интересные и перспективные специалисты, которым нет еще и 35-ти лет. Есть академии, где выстроена система формирования отличных тренеров, тут стоит отметить «Строгино» и «Чертаново».

Поймите, не каждый сможет стать тренером. Тренерство нужно любить и понимать. Пройти определенный путь и набить шишки. На мой взгляд, хорошо, когда специалист начинает работу именно с молодежи. Проблема тренеров, которые в прошлом были хорошими футболистами, в том, что им сразу после футбольной карьеры дают большие клубы, и они все свои основные ошибки как раз делают в первый год работы. А например, при советской системе, тренер сначала должен был минимум лет пять проработать с молодежной командой. И это правильно.

- Если мы заговорили про развитие детско-юношеского футбола… появились слухи о скором возрождении проекта «Спартак-2». Это уже точно?

С.С.: Я пока не могу это комментировать.

- Раз уж про возрождение пока говорить не можем, как Вы тогда прокомментируете недавнее закрытие этого проекта?

С.С.: Я считаю, что это было ошибкой. У «Спартака» очень хорошие академии, они умеют работать. Достаточно посчитать сколько воспитанников «красно-белых» играет в различных клубах РПЛ, наверное, больше ни одна футбольная академия не может похвастаться таким количеством. А без «Спартака-2» выпускникам будет не хватать игровой практики. Сейчас в «молодежке» играет 2004 год рождения, потом придет 2005 год - это конвейер. Так что, на мой взгляд, «Спартак-2» необходимо возрождать, и чем скорее, тем лучше.

- Если говорить про основной «Спартак», сегодня команда - один из лидеров чемпионата. Клубу повезло с Гильермо Абаскалем, но может еще и повезло с тем, что Леонид Федун, наконец, отошел от дел?

С.С.: Леонид Арнольдович много полезного сделал для «Спартака» - стадион, чемпионство, Кубок, давайте не будем об этом забывать. Но, в жизни всегда что-то должно меняться, клубу явно нужна была «свежая кровь». Так что, можно сказать, что Федун решил уйти вовремя.

- Кто-то из Ваших подопечных сегодня представляет «Спартак»?

С.С.: Только молодежную команду - Артем Гуца - один из лучших левых защитников России, как я считаю. Ему 18 лет, и он уже привлекался к первой команде, ездил на сборы с бывшим тренером «красно-белых» Паоло Ваноли. Отыграл пару товарищеских игр за основу. Кстати, хороший левый защитник - это самая дефицитная позиция.

«В идеале каждый футболист должен быть прежде всего атлетом»

- В одном из интервью вы сказали, что футбол в России все больше силовой…

С.С.: Наш русский народный танец - присядка - построен на «физике». В русских футболистах много силы от природы. Я не исключаю важность техники, но если к ней добавить еще и весь потенциал нашей «физики», будет очень хорошо. Ни один тренер не откажется от игрока, который на протяжении 90 минут сможет выполнять весь объем необходимой работы.

- Согласна, но где таких взять? Может, футбол у нас и силовой, но пока все-таки только в теории.

С.С.: Да, не отрицаю, у нас есть проблемы с «физикой», но я скорее о том, что потенциал для того, чтобы российские футболисты считались одними из самых сильных и выносливых у нас есть. И с этим нужно работать.

- Значит, нам срочно нужны хорошие тренеры по физподготовке.

С.С.: Согласен. Более того, нам необходимо сделать лабораторию. «Физика» - это не только тренировки - это еще и питание, и определённый образ жизни. В свое время, совместно с партнерами, я сделал проект «Гераклион». И у нас в команде ЛФЛ было 4 тренера по физподготовке! Кстати, сейчас, двое из этих тренеров работают в РПЛ - Никита Тимошин в «Локомотиве», второй - Семен Гусев, стал главным методистом футбольного клуба «Краснодар». А, как известно, эта команда уделяет физподготовке очень большое внимание.

- Как Вам удалось найти, в свое время, этих специалистов?

С.С.: Не найти, а обучить. «Гераклион» был своего рода инкубатором для различных специалистов, там они получали все необходимые им навыки. Изначально, клуб «Гераклион» занимался функциональным многоборьем, это своего рода русский кросс-фит. Так что необходимая база у нас была, и мы поставили себе цель поработать над универсальностью футболистов. Я считаю, что в идеале каждый футболист должен быть прежде всего атлетом, как, скажем Криштиану Роналду. Дай португальцу, например, клюшку и обучи каким-то основным элементам - он будет играть и в хоккей. Есть и реальные примеры универсальности. Англичанин Рио Фердинанд закончил профессиональную карьеру футболиста и стал профессиональным боксером. Биксант Лизаразю, чемпион мира и Европы в составе сборной Франции, закончил с футболом и стал чемпионом Европы по джиу-джитсу. Петр Чех, вратарь футбольного клуба, стал вратарем хоккейной команды. Всеволод Бобров - единственный человек, который был капитаном сборной СССР и по футболу, и по хоккею. В общем, нашим игрокам есть с кого брать пример и кем вдохновляться, а главное - к чему стремиться.

Все советские футболисты играли в хоккей. И это важно. Сегодня, для прогресса и развития, нам обязательно надо добавлять в подготовку футболистов элементы из других видов спорта.

- Сможете назвать кого-то из действующих футболистов РПЛ, к кому применимо понятие атлет?

С.С.: Хороший вопрос. Наверное, могу говорить только о своих футболистах. Например, вышеупомянутый Илья Гапонов отлично играет в теннис и волейбол. Даже сейчас, в отпуске (Илья живет в Орле), когда я приехал к нему по делам у нас по плану была обязательная игра в теннис. Кстати, за все время, что мы играем, а играли мы много, я лишь однажды выиграл у Гапонова. И к слову, вы знаете, что мэтр тенниса среди наших футболистов - Дмитрий Булыкин? Мы как-то играли с ним, он в полном порядке. Также он неплох в волейболе и баскетболе. Так что вот вам еще один пример атлета, правда, уже на пенсии (смеется).

- Ваше отношение к fan-ID, опустеют ли окончательно наши стадионы по весне?

С.С.: Меня больше другая проблема заботит - почему на наши стадионы не возвращают пиво? Это было бы логично. Тем более, раз уж введение «паспорта болельщика» - дело решенное, и все будет под контролем, то почему бы не вернуть пиво на арены?

На чемпионате мира в России пиво продавали на стадионах, и ничего страшного не случилось. В театрах же у нас, например, продают вино, и никогда никаких драк там не бывает. А футбол - это тоже искусство. Кроме того, пиво - это возможность клубам заработать. Да и в целом, пора научиться делать из нашего футбола зрелище, шоу, со всеми необходимыми для этого атрибутами. Как в НХЛ, например. Или как на матче «Зенит» - «Спартак», где в перерыве провели настоящую свадьбу, а в конце игры, в лучших традициях русской свадьбы, произошла драка. Правда, между футболистами (улыбается).

В общем, надо что-то придумывать. Понятно, что из футбола сложно сделать бизнес, но пытаться надо. В этом плане, московское «Динамо» в этом сезоне просто молодцы. И было бы неплохо, если бы государство придумало какие-то преференции для тех, кто вкладывается в наш футбол, чтобы спонсорам было интереснее осваивать этот рынок.

«С африканцами у нас могут возникнуть проблемы»

- Давайте немного поговорим о трансферных историях, которые случились в декабре. Вас удивил переход Сычевого?

С.С.: Тут стоит отдать должное менеджерам клуба «Крылья Советов». Все-таки нашли доводы и убедили. Может быть, нашли такие аргументы, которые сложно игнорировать. Как в «Крестном отце». Такие люди, если что, могут и участников кубка мира убедить приехать поиграть в РПЛ. А в целом, я не готов раскрывать сейчас карты, но могу с уверенностью сказать, что это трансферное окно будет самым необычным за последние несколько лет.

- Приедут еще аргентинцы? Ну, не бразильцы же снова...

С.С.: Почему сразу Латинская Америка? А как на счет марокканцев? Или саудитов? Опять же африканцы, которые выступали на чемпионате мира - они с радостью приедут к нам. С последними, конечно, у нас могут возникнуть проблемы. Не умеем мы их адаптировать к нашей ментальности.

Приведу пример из своей жизни. Я как-то привез в «Спартак» африканца, и он был настолько неотесанный, что когда мы зашли пообедать в какой-то ресторан, где я заказал ему борщ и пасту, он взял ложку и начал поливать борщом макароны. Он подумал что это какой-то специальный соус. Понятно, что парню 17 лет, и он до этого играл только в Камеруне. И тем не менее. Вот, как Вы думаете, что сделал этот футболист в первый же день своего прибывания в России? Он забил себе татуировками все тело. Такую вот звездную болезнь человек сразу словил.

- Это игрок, в результате, обратно уехал?

С.С.: Его дальнейшая судьба - просто сценарий для фильма. Он был моим первым футболистом, которого я привез в Россию, и ситуация с ним меня многому научила. Этот игрок обладал сумасшедшими физическими данными, но нужно было, конечно, поработать и с его головой, тогда бы он превратился в очень сильного футболиста. Но тогда я этого не учел. В какой-то момент он сделал свой выбор. Вы даже не представляете, какие сказочные моменты происходили с этим человеком, нарочно не придумаешь. Мы вместе прошли всевозможные преграды, и он подписал все-таки контракт со молодёжным составом «Спартака». Но как только это произошло, он подошел ко мне, похлопал по плечу и сказал - ты, конечно, молодец, но, в основном это все моя заслуга. И сразу после этого у него начались проблемы: сначала порвал крестообразную связку, затем полетел к себе в Африку на каникулы и там заболел желтой лихорадкой. А по возвращении пришел к доктору «Спартака» и пожаловался, что по утрам у него нет эрекции. И таких ситуаций с ним было миллион. Так что, подобным игрокам всегда нужен кто-то рядом, кто станет направлять и элементарно обучать правилам жизни в обществе, «бебиситтер», так скажем. Иначе, такого рода футболист никогда не раскроет весь свой потенциал.

- У нас сегодня существует такая практика - прикреплять к подобным игрокам «бебиситтера»?

С.С.: В России пока это не получило распространения, в большинстве случаев эта функция завязана на агентах, а вот в Европе к этому уже пришли. Глупо потратить на игрока миллионы, чтобы потом обесценить свои вложения, проигнорировав момент важности адаптации. Во многих европейских клубах, грубо говоря, «бебиситтер» - это отдельная должность. Как-то в одном из своих интервью француз Николя Анелька вспоминал, что его карьера чуть было не оказалась под угрозой из-за незнания английского языка. Его тогда пригласили в «Арсенал», но начались проблемы с адаптацией, и он просто не знал к кому обратиться. Так что когда футболист чувствует себя «белой вороной» в команде, он никогда не заиграет на полную. Это все равно как купить «Феррари» и потом заправлять его 76-м бензином.

«Гамула любой день превращал в праздник»

- Если вернуться к теме трансферов, как прокомментируете новые приобретения «Локомотива»?

С.С.: Они молодцы, что пригласили молодого и амбициозного тренера. Что касается перехода Максима Глушенкова и Сергея Пиняева, понятно, что формируется новый курс команды. Единственное, что меня смущает в Максиме - его знаменитое обращение к болельщикам, которое он написал без единого знака препинания и с большим количеством ошибок. Поэтому ребятам, которые хотят играть в премьер-лиге, хочется пожелать, чтобы они больше читали и занимались саморазвитием. В дальнейшей им это только поможет.

Почему-то многие молодые футболисты сегодня считают, что если они станут высокооплачиваемыми игроками, то им не нужна учеба. Но это большое заблуждение. Я как-то раз по делам заехал в Тарасовскую школу (учебное заведение «Спартака»). И директор этой школы отчитывал одного из моих футболистов за плохую учебу. И в какой-то момент он сказал, что ему это игрок напоминает Артема Безродного, который когда-то тоже у него учился. И потом он спросил у меня, как у него сейчас дела, не зная, что Артема уже несколько лет нет в живых. Поэтому образование и дисциплина очень важны. Так что у меня будет своего рода наставление для наших игроков: ребята, учитесь, чтобы найти себя после футбола. Карьера футболиста пролетает как один миг. Я сейчас в своем агентстве даже хочу подготовить для своих ребят специальный список книг, фильмов и мест, которые обязательно надо прочесть и посетить. Потому что после большого футбола упасть, скажем, на зарплату тренера в детско-юношеской спортшколе будет очень тяжело психологически.

- Есть еще вариант стать судьей...

С.С.: Знаете, не каждого еще в судьи возьмут. Это очень специфическая работа. Пример из моей жизни. Когда я выступал за ФК «Сочи», со мной в одной команде играл Павел Кукуян. И уже тогда сразу бросалось в глаза, что он рожден быть судьей - Кукуян принимал непосредственное участие во всех спорных моментах, мог рассудительно оценить тот или иной эпизод, успокоить всех, когда было необходимо. И при этом о карьере судьи он еще не задумывался, а был просто 20-летним футболистом.

- Давайте в завершении нашего разговора вспомним Игоря Гамулу, которого уже год нет с нами. Вы с ним плотно сотрудничали последние месяцы его жизни. Каким Вы его запомнили?

С.С.: Наше знакомство началось так: он протянул мне руку и представился - «Игорек!» Я ответил, что не могу так, привык по отчеству, чтобы со всем уважением. Но он был категорически против всех этих формальностей. А в общем, это был открытый и глубокий человек. О нем разное всегда говорили, что несерьезный и прочее, но я на своем опыте убедился, что все это только слова. Он прекрасно умел работать с молодежью - идеальное сочетание кнута и пряника. Никогда с ними не панибратствовал, но умел найти к каждому подход и заставить себя слушать. Игорь Васильевич жил на зеленом прямоугольнике и это было для него самое важное. Гамула был душой нашего клуба «Гераклион». После того как его не стало, я покинул этот проект. Просто больше не мог в нем оставаться. Без Игоря Васильевича все стало другим: он любой день превращал в праздник. И безумно жаль, что он ушел на подъеме. У него только стало налаживаться с работой, с личной жизнью. Будь он сейчас жив, был бы самым топовым тренером и звездой медиалиги. В этом у меня нет никаких сомнений. Тяжело, конечно, обо всём этом говорить. Он оставил глубокий след в жизни многих людей.

источник: «Советский спорт»
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Даже Ванга и Нострадамус взяли бы самоотвод, если б их попросили предсказать ближайшее будущее российского футбола.
10.01.2023 08:56
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Клубы должны обращаться к Дзюбе, а не он к ним. Артема нужно правильно использовать
Дмитрий Селюк: Клубы должны обращаться к Дзюбе, а не он к ним. Артема нужно правильно использовать
В последние дни постоянно появляются слуха по поводу Артема Дзюбы и его возможного трудоустройства.
09.01.2023 18:08
Футбол
автор: Юрий Волохов
Сын Бекхэма подписал контракт с «Брентфордом» из АПЛ. Растущая звезда или бесперспективное чадо?
Сын Бекхэма подписал контракт с «Брентфордом» из АПЛ. Растущая звезда или бесперспективное чадо?
Болеет за «Арсенал», почти стал теннисистом, попал в Англию из-за связей и девушки.
09.01.2023 09:05
Футбол
автор: Никита Шмытов
«МЮ» может подписать великана из Нидерландов, которого посылал Месси на ЧМ-2022. Зачем он нужен?
«МЮ» может подписать великана из Нидерландов, которого посылал Месси на ЧМ-2022. Зачем он нужен?
От него может зависеть судьба чемпионства.
09.01.2023 08:54
Футбол
автор: Никита Шмытов
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
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На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
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