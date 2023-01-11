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Превью первого полуфинального матча Суперкубка Испании «Реал» - «Валенсия»

Матч пройдет сегодня, 11 января, в Саудовской Аравии. Начало - в 22:00 мск.
Превью первого полуфинального матча Суперкубка Испании «Реал» - «Валенсия»
11 января 2023 14:29
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Реал»

РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА

Для начала стоит напомнить, что Суперкубок Испании значительно отличается от аналогичных турниров в других лигах Европы, ведь он предполагает не один финальный матч, а более длительный формат «финала» четырех». То есть сначала соперники сходятся в полуфиналах, и только после этого проводится главный матч за титул.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ И ФОРМА КОМАНД

«Реал»

«Реал» был в хорошей форме до чемпионата мира-2022, но после него команда явно не может прийти в себя. «Сливочные» лишь на 83-й минуте забили победный гол в ворота «Вальядолида», еле-еле обыграли середняка третьего дивизиона «Касереньо» в кубке (1:0), а в последнем матче проиграли «Вильярреалу» в гостях - 2:3, из-за чего они позволили «Барселоне» оторваться на три очка в борьбе за первую строчку Ла Лиги. Несправедливым это поражение точно не назовешь, ведь команда Карло Анчелотти уступила сопернику даже по количеству и качеству созданных голевых моментов. Теперь придется исправляться на другом турнире, а позже вновь возвращаться в чемпионскую гонку.

Источник фото: Keystone Press Agency

«Валенсия»

«Валенсия» провалила старт сезона, но ближе к ЧМ-2022 ситуацию удалось чуть выправить, однако старт 2023-го года вновь не может не разочаровывать. «Летучие мыши» проиграли «Вильярреалу» (1:2) и «Кадису» с низа таблицы (0:1). Из-за этого шестикратные чемпионы Испании вновь отказались в Ла Лиге на 11 место, а до зоны вылета теперь ближе, чем до зоны еврокубков.

Тучи над главным тренером Дженнаро Гаттузо сгущаются.

Источник фото: AFLO

СТАРТОВЫЕ СОСТАВЫ

«Реал»

«Реал» в последнем матче Ла Лиги впервые за всю историю турнира представил состав, в котором не нашлось места ни одному испанцу - и «Мадрид» сразу же проиграл.

Против «Валенсии» ситуация изменится, а как минимум одним испанцем в составе станет Дани Карвахаль, вышедший из лазарета после микротравмы. Зато в обратное направление последовали Давид Алаба и Орельен Тчуамени, которых заменят Эдуарду Камавинга и Эдер Милитао.

«Валенсия»

В стане «Валенсии» тоже не так гладко, как бы хотелось главному тренеру Дженнаро Гаттузо. Нико Гонсалес, Саму Кастильехо точно не примут участие в матче, пара других игроков - под вопросом.

Вероятнее всего, итальянский тренер предпочтет «отзеркалить» схему «Реала» и тоже сыграет с 4-3-3, где главная надежда в атаке будет связана с Эдинсоном Кавани, который набрал 5+1 очков в 9 матчах Ла Лиги.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

⦁ «Реал» выиграл Суперкубок Испании 3 раза за последние 5 лет;

⦁ В 10 последних очных матчах «Реал» победил 7 раз, «Валенсия» - 2, еще однажды команды сыграли вничью. Разница мячей - 23:11;

⦁ «Валенсия» в последний раз побеждала у «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в 2008-м году (3:2). Затем наступила 16-матчевая безвыигрышная серия, продолжающаяся до сих пор;

⦁ Встречу обслужит испанский арбитр Алехандро Хосе Эрнандес, который отличается особенной жесткостью. В последних 10 матчах он показал 6 красных карточек и назначил 2 пенальти;

⦁ Но ближайший очный матч пройдет не в Мадриде. Международный стадион Короля Фахда (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) примет 70000 болельщиков, желающих посмотреть полуфинал Суперкубка Испании.

Погрузиться в атмосферу предстоящей схватки и следить за матчем в прямом эфире можно в приложении «Лиги Ставок». Здесь — широкая линия и самые интересные исходы на полуфинал Суперкубка. Например, забьет ли сегодня Бензема и сможет ли Куртуа оставить свои ворота «сухими»? Для всех новых игроков букмекерская компания подготовила отличный подарок — бонус до 10 000 рублей в Колесе фортуны!

источник: «Советский спорт»
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Превью первого полуфинального матча Суперкубка Испании «Реал» - «Валенсия»
Матч пройдет сегодня, 11 января, в Саудовской Аравии. Начало - в 22:00 мск.
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