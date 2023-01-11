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Куда податься Дзюбе? Рассматриваем возможные варианты для экс-капитана сборной России

Клубы РПЛ начинают подготовку к весенней части чемпионата. И пока без команды остается лучший нападающий российского футбола последних лет Артем Дзюба.
Куда податься Дзюбе? Рассматриваем возможные варианты для экс-капитана сборной России
11 января 2023 16:14
автор: Юрий Волохов

Сразу скажу, я не отношусь и никогда не относился к хейтерам Артема. Более того, считаю, что равных Дзюбе среди нападающих с российским паспортом как минимум с 2018 года нет. По умению напрягать оборону соперника, особенно в чужой штрафной, с форвардом в РПЛ сравниться никто не мог. Мощный, высокий, Артем умело закрывал мяч от защитников, а в штрафной с ним часто боролись минимум два соперника, и либо сам забивал, либо сбрасывал мяч под удар партнеру.

Сколько Артем забил? Напомним, за «Спартак» - 26 мячей, за «Томь» - 13, за «Ростов» - 18. За «Арсенал» 6 всего за три месяца. Из них два «Зениту» и лично Роберто Манчини в Туле в начале мая почти накануне ЧМ-2018. После одного из голов Артем побежал к скамейке «Зенита», повернулся спиной и напомнил Манчини свою фамилию, показав ее на майке. Я присутствовал на этой игре, которая завершилась со счетом 3:3. И, наконец, за «Зенит» 85 мячей. Ну, а за сборную 30 в 55 матчах.

Потрясающий дуэт Дзюба – Азмун радовал болельщиков несколько лет. Не являясь поклонником «Зенит», автор этих строк не мог не восхищаться этой парой.

Но на этом панегирик Дзюбе заканчиваем и попробуем разобраться, какие остались у 34-летнего форварда варианты для продолжения карьеры. Возраст, скажем так, сильно зрелый, поэтому за Артема тревожно, а очень хотелось бы еще увидеть этого яркого нападающего на поле.

Согласен с Романом Широковым, который сказал, если Дзюба не найдет команду зимой и пропустит целый год, в таком возрасте будет трудно вернуться на прежний уровень.

Оставим зарубежные варианты с итальянской «Монцой», эта команда мелькала в СМИ, с отъездом на Кипр к бывшему приятелю Александру Кокорину. Рассмотрим потенциальные варианты в РПЛ.

КУДА ДОРОГА ЗАКРЫТА

«Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Зенит», «Ростов» - в эти клубы по разным причинам дорога Дзюбе заказана.

«Зенит» - понятно, Сергей Семак больше не хочет видеть Дзюбу в команде. Его мнение совпадает с мнением руководства. Возвращение в Питер невозможно.

«Динамо», ЦСКА: даже одной причины хватает – Дзюба бывший спартаковец.

«Спартак»: уходил в свое время со скандалом, много чего наговорил, плюс зенитовское прошлое.

«Ростов» подошел бы Артему по стилю игры, но там есть «столб» Комличенко. И дело даже не в нем. Там Валерий Карпин – их взрывоопасные отношения не секрет ни для кого. Эти два человек не могут находиться в одной команде.

КУДА УЖЕ НЕ ПОЙДЕТ

«СОЧИ». Футбольный агент Дмитрий Селюк еще летом высказывал мысль, что оптимальным вариантом для Дзюбы во всех отношениях был бы «Сочи». Но руководство уже заявило, что клуб не заинтересован в 34-летнем нападающем, потому что строит молодую команду. Как опытный, забивной бомбардир может помешать строительству новой команды, не очень понятно.

«ПАРИ НН». Гендиректор клуба Равиль Измайлов сказал, что к ним обращались некие люди, представляющие интересы Дзюбы, но нападающий «Пари НН» не интересен. Не интересен – так не интересен.

КУДА ИДТИ НЕ СТОИТ

«ОРЕНБУРГ». Спортивный директор Дмитрий Андреев заявил, что никто по поводу Дзюбы к ним не обращался. Про интерес к Артему он ничего не сказал. Хотя после ухода Сычевого команде точно не помешает классический центрфорвард. Но вряд ли клуб потянет зарплату Дзюбы, хоть и аппетиты он, понятно, изрядно умерит. Да и по стилю «Оренбург» ему не очень подходит. Правда, с приходом южноамериканцев, стиль изменился на более атакующий.

«ФАКЕЛ», «ТОРПЕДО», «ХИМКИ».

«Химки» - точно нет, в команде долги, футболисты разбегаются, проблем выше крыши. И никакое чудо не сможет спасти подмосковный клуб от вылета в такой ситуации в клубе.

У «Торпедо» всего 6 очков, тоже стоит на вылет, а игра строго от обороны не для Дзюбы. Весь матч находиться в середине поля в окружении двух-трех защитников в ожидании длинного заброса, это не для Артема. Убегать в одиночку от защитников -не его конек

«Факел»? При всем уважении к симпатичной команде, Дзюба сам в Воронеж вряд ли поедет. Хотя, если не останется вариантов…

РЕАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ

«УРАЛ». Вполне себе приемлемый вариант, если Григорий Иванов найдет подход к Артему и некую сумму на зарплату. Можно ведь договориться и о краткосрочном контракте до конца сезона. Все помнят, как в «Урале» перезагрузил карьеру Федор Смолов.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ». Тоже самое – «Крылья» играют в веселый футбол, стараются много атаковать.

«КРАСНОДАР». Вот уж кто точно играет в веселый, привлекательный футбол. Точнее играл, при новом тренере сербе Ивиче пока непонятно, какой стиль команда изберет.

«ЛОКОМОТИВ». Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что не слышал о том, что Дзюба якобы предлагал московскому клубу свои услуги. Но на это не стоит обращать внимание, это такая волна сейчас идет - клубы РПЛ по очереди высказываются по поводу Дзюбы.

Вопрос в другом: пригодится ли Дзюба «Локо», который находится в зоне стыков с 13-ю очками? Вообще не вижу никаких противопоказаний. «Локомотив» с любым соперником играет в атаку, состав у команды довольно приличный, а в полузащите есть игроки, которые смогут снабжать мячами мощного форварда. Наряду с «Краснодаром, «Локомотив» наилучший вариант для Артема.

источник: «Советский спорт»
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