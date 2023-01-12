Евгений Ловчев: Возродить бы отличную связку Дзюба-Азмун, но это уже невозможно

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев – о вариантах для экс-капитана сборной России.

- Какое-то новое поветрие – уже несколько клубов РПЛ высказались по Дзюбе: к нам он, или от его имени, обращался, или к нам Дзюба не обращался. Это что, какая-то пиар-компания на имени нападающего?

- В какой-то мере. Например, из «Оренбурга» ушел Сычевой, команде нужен центрфорвард. Вот и всплывает имя Дзюбы.

- Признаюсь, в последние лет пять я был поклонником Дзюбы. Игрок штрафной – мощный, с ним трудно бороться защитникам. А уж их связка с Азмуном была просто замечательной.

- К Дзюбе многие относились не очень хорошо, но только из-за его внефутбольных вещей, так это назовем. Поэтому надо разделять Дзюбу футболиста и Дзюбу вне футбола. Но игрок он очень хороший.

- К сезону Артем не готовился с командой, поэтому приехал в Турцию не в форме. А там никто ждать не будет: приехала звезда, на большую зарплату – забивай с первых матчей.

- Это не только заграницы касается. Я расскажу про себя. В «Спартаке» я был король, никто меня менять без моего согласия не мог. А когда пришел в «Динамо», там стал одним из многих. Меня не то, что менять, в состав могли не поставить.

На любом новом месте нужно все начинать сначала, с нуля доказывать свою состоятельность.

- Куда Дзюбе податься – в половину клубов РПЛ ему дорога по разным причинам закрыта?

- После ЧМ 2018 года он был на пике славы, мог выбирать. Прошло четыре года, Дзюба уже едет с горки понемногу. Сейчас не до жиру, не до больших денег, а лишь бы играть. Он игрок своеобразный. Как-то в интервью он сказал, единственный партнер, который всегда под него открывался, когда он получал мяч, был Азмун. Вот бы им с Азмуном соединиться, но оба уже не играют год. Хотя на ЧМ в Катаре Азмун играл, Дзюба в Турции только пять неполных матчей провел. Но дело не в этом, понятно, что эту отличную связку уже не возродить, будем реалистами. И Дзюба уже не тот.

- Итак, какое резюме из нашей беседы: куда Дзюбе податься?

- Не знаю. Знаю, что выпендриваться ему не стоит. Видите, очередь за Дзюбой пока не стоит. Если кто-то предложит, нужно соглашаться.