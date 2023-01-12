Феликс перешел в «Челси». Кто и что выиграл от этой сделки?

«Челси» официально объявил о присоединении Жоау Феликса из «Атлетико» до конца сезона. Это наилучшее решение, которое только можно было представить для всех сторон, а кто и что выиграл от этой аренды, вы узнаете в данном материале.

Что получил «Атлетико»?

В 2019-м году «Атлетико» отдал за Жоау Феликса невероятные 127 млн евро, но Диего Симеоне не нашел правильного подхода к мягкому, творческому и в целом неподходящему по стилю «матрасников» футболисту. Клуб был не против продать португальца, но не нашлось того безумца, который бы заплатил хотя бы 100 млн евро.

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Отдать Жоау в «Челси» - ход на перспективу и надежда на реинкарнацию былого Феликса, каким он был в «Бенфике». Также некоторые источники подтверждают, что до аренды форвард переподписал контракт с мадридцами до 2027-го года, так что время таки проявить себя в команде Симеоне еще будет.

Что получил «Челси»?

«Челси», уволив Томаса Тухеля, сделал ставку на английского тренера Грэма Поттера, но она себя не оправдывает. У «синих» 5 поражений в последних 7 матчах, в том числе 0:4 от «Манчестер Сити» в последней встрече.

Однако руководство лондонского клуба не спешит увольнять Поттера, а вместо этого принимает во внимание все проблемы состава, а также соглашается на новые вливания. Главная причина последних провалов связана с большим количеством травмированных игроков, из-за чего атакующих футболистов почти не осталось, а в последнем матче даже появился 19-летний ямаец, который бы в нормальной ситуации явно не прошел в состав команды.

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Если рассматривать всю атакующую обойму «Челси», то она впечатляет. Кай Хаверц, Пьер-Эмерик Обамеянг, Рахим Стерлинг, Армандо Броя, Кристиан Пулишич способны выполнять высочайшие задачи, но трое из них травмированы, а пришедший новичок Давид Датро Фофана явно не сможет сходу решить все проблемы Поттера. Именно для этого «Челси» экстренно подписал Жоау Феликса, отдав за него аж 12 млн евро, а также согласившись платить всю его рекламу.

Феликс своим шармом и тонким чувством игры может кардинально изменить вид «Челси», а если уж совсем все сложится, то он станет самым настоящем спасителем сезона, который тихо и верно катится под откос.

Что получил Феликс?

Феликс забил 1 гол и отдал 2 голевую передачу на ЧМ-2022, но самое важное, что он вновь насладился свободной игрой и показал, что может показывать топ-уровень. Переезд в АПЛ дает шанс португальцу вновь обрести себя, побороться за высочайшие места в лучшей лиге мира, а также поиграть в Лиге чемпионов, откуда «Атлетико» вылетел.

Источник фото: ФК «Челси»

Если Феликс по-настоящему зажжет, то он все-таки сможет убедить многие клубы, в том числе «Челси», заплатить за него требуемые деньги, благодаря чему Жоау покинет неудобную испанскую команду и вновь сможет продолжить успешную карьеру.