Битва лидеров Серии А. Сможет ли «Ювентус» приблизиться к «Наполи»?

13 января, в 22:45, в чемпионате Италии состоится один из самых главных матчей сезона, в котором лидер турнирной таблицы Серии А «Наполи» встретит одного из главных конкурентов – «Ювентус», который на текущий момент занимает вторую строчку. Что нужно знать о матче?

Предыдущие матчи и форма команд

«Наполи»

Команды Лучано Спаллетти и именно «Наполи» славятся своими мощными стартами, которые после зимы резко сменяются на серии из поражений и полные угасания. Тревожным звоночком подобного послужило поражение «Наполи» в первом матче 2023-го года, которое было нанесено «Интером» (0:1), однако в следующем туре неаполитанцы реабилитировались, выиграв у «Сампдории» со счетом 2:0.

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Пока что, «Наполи» все еще возглавляет таблицу Серии А с одним поражением и двумя ничьими в 17 матчах, и даже два возможных проигрыша подряд все равно оставят коллектив на вершине, но лучше не давать догоняющим столько шансов.

«Ювентус»

В октябре 2022-го года «Ювентус» проиграл в принципиальном матче «Милану» (0:2), а также лишился шансов на выход в плей-офф ЛЧ, но несмотря на все давление и сложности с разных сторон, Массимилиано Аллегри удалось поставить команду на победные рельсы. «Ювентус» одержал аж восемь побед подряд, благодаря чему бывший гегемон итальянского футбола не только вылез из середины таблицы, но и вновь ворвался в чемпионскую гонку, попутно обогнав спотыкающиеся «Милан», «Интер», «Рому» и другие крепкие команды.

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Матч с «Наполи» должен окончательно показать, была ли эта серия просто результатом стечения обстоятельств и легкого календаря или «Юве» действительно собирается вновь завоевать Скудетто.

Ориентировочные составы

«Наполи»

С точки зрения подготовленности состав «Наполи» безупречен - нет дисквалифицированных и травмированных. Лучано Спаллетти может дать полную волю фантазии в плане стартового состава и расстановок. В прошлом матче остался в запасе даже Ирвинг Лосано, до этого играющий чаще в основном составе. Фактически все зависит от тактических задумок Спаллетти, но основной костяк «Наполи» и так понятен. Также отдельно стоит сказать, что наверняка с первых минут выйдет Хвича Кварацхелия, за игрой которого будет интересно последить против «Ювентуса».

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Предположительный состав «Наполи»: Мерет - Ди Лоренцо, Ким, Жезус, Руй - Ангисса, Лоботка, Элмас - Кварацхелия, Зелиньски, Осимхен.

«Ювентус»

Аллегри остается только завидовать Спаллетти, ведь его состав практически разобран по кусочкам. У «Ювентуса» травмированы аж девять игроков, включая основного форварда Душана Влаховича. В состав подтянуты несколько молодых футболистов, но итальянский тренер продолжает доверять оставшимся звездным здоровым футболистам, где главным лидером выступает недавний чемпион мира Анхель Ди Мария.

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Предположительный состав «Ювентуса»: Щенсны - Сандро, Ругани, Данило - Костич, Кьеза, Локателли, Рабьо, Маккенни - Ди Мария, Кен.

Статистика и факты

• Последние 10 очных матчей на стадионе имени Диего Марадоны закончились следующим образом: 5 раз победил «Наполи», 3 матча остались за «Юве», еще в двух из них победитель выявлен не был;

• Если «Наполи» возьмет 3 очка в данном матче, то оторвется от «Ювентуса» на 10 очков в Серии А;

• В последних шести матчах между первой и второй командами Серии А лидеру ни разу не удавалось победить - 5 поражений и 1 ничья;

• «Ювентус» не проигрывает 8 матчей подряд против лидера таблицы Серии А;

• Для Аллегри данный матч станет 450-м в качестве тренера в Серии А;

• «Бьянконери» не пропускают 8 матчей подряд в Серии А.