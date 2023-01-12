Дмитрий Селюк: Саудиты предлагают Месси 300 млн? Это хайп, шейхи меряются деньгами

Причем сообщается, что большую часть огромной зарплаты Месси будет платить государство.

Насколько это может соответствовать действительности, мы спросили у проживающего в Барселоне футбольного агента Дмитрия Селюка.

- Сейчас в Эр-Рияде проходит Суперкубок Испании, съехалось много испанских журналистов, вот там в кулуарах и запускаются подобные новости, - говорит Дмитрий Селюк.

- Хорошо, но деньги огромные, правда, у Месси контракт, мне кажется, еще на один сезон. И вряд ли он планирует уходить из «ПСЖ» досрочно. Очень хочет Лигу чемпионов выиграть. Из принципа.

- Да, кажется, еще сезон, но дело не в этом. Уже пошли разговоры, что катарские хозяева хотят продлить контракт с Месси, и, думаю, за ценой не постоят. «Барселона» тоже оживилась.

Да нет, ну зачем Месси чемпионат Саудовской Аравии? Он еще поиграет в Европе в больших клубах, и, видимо, в Европе завершит карьеру. Это Роналду некуда деваться, никому из европейских клубов он не нужен. Я имею в виду из топов, а в середняки он сам не пойдет, да они и не потянут его зарплату. Поэтому вариант с Саудовской Аравией для него был самым оптимальным.

- То есть, все эти новости – чистый хайп?

- Думаю, да. Я же вам говорил, что арабы помешаны на скачках. На хорошего скакуна денег не жалеют. «Аль-Наср» купил Роналду, а его главные конкуренты из «Аль-Хиляля» делают ответный ход, правда, пока виртуальный. У вас Роналду, а мы Месси купим и зарплату ему еще больше предложим. Шейхи меряются кое-чем, скажем, деньгами.