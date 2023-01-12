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Ловрен покинул «Зенит». Как это скажется на питерцах?

«Советский Спорт» — о последствиях потери хорвата.
Ловрен покинул «Зенит». Как это скажется на питерцах?
12 января 2023 21:59
автор: Матвей Морозов
автор фото: ФК «Зенит»

Уход Деяна Ловрена в «Лион» — событие, по нынешним меркам, для РПЛ знаковое. После ЧМ в Катаре центрбэк добавил к своему послужному списку еще и бронзовую медаль мундиаля и показал, что на коротком отрезке все-таки еще способен хорошо выложиться и дать результат. За 2,5 года в Петербурге Ловрен успел стать основополагающим игроком команды и взять на себя функции капитана и одного из лидеров. Как его уход повлияет на положение дел в обороне сине-бело-голубых и кто в перспективе заменит хорвата?

До Ловрена Семак страдал из-за забросов за спину и атак с флангов — питерцев спасал только грандиозный опыт Ивановича

На первом этапе работы Семака «Зенит» играл с двойкой центральных защитников при расстановке 4-4-2 (или 4-3-1-2, или 4-2-3-1 — все зависело от стиля игры и силы соперника). В паре с Браниславом Ивановичем сначала, поочередно меняясь, играли Луиш Нету и Миха Мевля, а с приходом Ярослава Ракицкого это место за собой уже почти до самого ухода застолбил украинец. Однако, несмотря на меняющиеся сочетания, провалы у команды случались — Иванович, даже с учетом большого опыта и умения адаптироваться под разных партнеров, уже был далеко не идеален в плане скорости и координации и все больше допускал ситуации, при которых противник резко поджимал питерцев к штрафной (за счет забросов линии обороны за спину или кроссов и разрезающих передач вдоль штрафной), отнимая возможность решить эпизод только за счет выбора позиции, и легко раскачивал партнера серба (защитника-плеймейкера, который был склонен занимать высокую позицию и выбрасываться на соперника для отбора). Из-за этого в защитных редутах питерцев возникали дыры, которые надежно закрывать до определенного момента не удавалось.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

С приходом Ловрена наладилась позиционная игра — хорват замаскировал недочеты Ракицкого и классно разыгрывал мяч в полуфлангах

Замена Ивановича на Ловрена общественность восприняла неоднозначно. Противники такого поворота событий были убеждены, что нередко привозящий в «Ливерпуле» хорват, несмотря на разницу в уровне чемпионата, и в Петербурге будет ошибаться. Время показало — иногда Деян действительно косячил (вспомните хотя бы его ляп в игре с «Рубином», когда Денис Макаров в ситуации 1-в-1 на входе в штрафную унизительно для Ловрена размотал его на дриблинге и забил победный гол), однако на дистанции сильно превзошел ожидания. При позиционной обороне Деян классно подчищал за Ракицким — занимал среднюю позицию (при этом латерали оставались на своих местах) и надежно снимал как верховые передачи, так и прерывал контратаки противника — либо выходил к сопернику вплотную и давал возможность партнерам опуститься ниже, либо шел в стык, выбивая мяч на чужую половину поля. Большой плюс хорвата — отсутствие боязни идти в борьбу, поэтому недостатки в выборе позиции он полностью компенсировал самоотдачей. Плюс, когда Деян получал мяч при отскоке, то, при наличии времени, быстро продвигался во фланг и отвлекал на себя внимание инсайда соперника, освобождая партнеру пространство для спринта. В том числе благодаря тому, что Ловрен качественно покрывал всю первую треть поля, у «Зенита» была возможность высоко прессинговать — «восьмерки» (Вендел, Клаудиньо, Кузяев) занимали узкие позиции и в зависимости от ситуации могли отскакивать как к сопернику впереди, так и на фланге, при этом не оголяя опорную зону.

Источник фото: ФК «Зенит»

Заменить Ловрена не так просто как кажется. Пока на его место есть два претендента

С уходом Ловрена «Зенит» потеряет не просто опытного футболиста, но и хорошего защитника в плане опеки футболистов (никто из центрбэков питерцев не держит соперника и не прерывает передачи как это делал Деян) и игре на стандартах (качественно выбирал позицию и отрывался от земли за счет соперника). По сути, любая замена хорвата на игрока из нынешнего состава «Зенита» так или иначе ослабит состав. Первый кандидат — Нуралы Алип. Большинство болельщиков питерцев слабо оценивает игру казаха, хотя зачастую он этого и не заслуживает. Об этом в эфире «СБГ ШОУ» недавно даже высказался Андрей Аршавин: «Почему «Зенит» выкупил Алипа, а не вернул Хотулева из аренды? Глобально клуб считает, что Нурик сильнее, чем Хотуль. В этом плане он при деле. В принципе, я тоже так считаю. Алип быстрее, физически мощнее, выше. Я знаю, что в вашей программе Алипа не любят, но вы смотрите футбол жопой». Алип классно ведет борьбу и играет в отборе, но слабо видит пространство и действует на мяче. Если Семак все же решит его использовать, то должен будет либо требовать от Родригао больше двигать мяч через пас и меньше ускоряться в свободные «коридоры» (для чего потребуется время), либо же искать варианты вывода мяча через фланги и наигрывать новые связки (что, опять же, не делается быстро). Второй кандидат — Дмитрий Чистяков. Он компенсирует команде остроту на стандартах и в «воздухе», но за время выступления за «Зенит» россиянин слишком часто травмировался, поэтому делать на него ставку было бы со стороны Семака довольно рискованно. В ближайшие недели коуч должен сделать какой-то выбор, чтобы вступить во вторую половину сезона уже с сыгранной парой центрбэков. Какой она будет — одна из главных интриг рестарта чемпионата.

источник: «Советский спорт»
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