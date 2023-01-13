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Феликс удалился в первом же матче за «Челси». Его аренда - провал?

Влетел шипами в голень сопернику в середине поля, но всё не так однозначно.
Феликс удалился в первом же матче за «Челси». Его аренда - провал?
13 января 2023 12:10
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Челси"

«Челси», одержавший всего две победы в последних десяти матчах, в зимнее трансферное окно пошёл на авантюрную сделку, согласившись отдать порядка 15-17 млн евро (с учетом зарплаты) за аренду Жоау Феликса. Только 12 января клуб официально объявил о его переходе, а уже на следующий день главный тренер Грэм Поттер выпустил португальского новичка в стартовом составе против «Фулхэма». Однако вопреки большим ожиданиям, дебют получился не таким, каким его ждали.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

На 58-й минуте, при счёте 1:1, Жоау Феликс неудачно обработал передачу от партнёра, из-за чего мяч отскочил дальше, чем он планировал. Но вместо остановки и включения прессинга, Феликс попытался зацепиться за мяч, но в итоге прямой ногой влетел в голень защитника «Фулхэма» Кенни Тете. Жоау, естественно, мгновенно начал махать руками, показывая свою непричастность к падению Тете, но даже в этот момент он сам понимал исход всего эпизода. Главный арбитр Дэвид Кут, успокоив разговоры со стороны обеих команд, показал красную карточку Феликсу, похоронив его надежды на красивый дебют. Болельщики «Фулхэма» добили эмоциональное состояние удалённого игрока, скандируя «what a waste of money», что в переводе означает «какая пустая трата денег».

Ещё печальнее стало Феликсу уже в подтрибунном помещении через 15 минут, ведь его партнёры не смогли сохранить хотя бы одно очко, пропустив второй гол, который и стал последним в этом матче.

АРЕНДА ФЕЛИКСА - ПРОВАЛ?

Да, «Челси» вложил большие деньги за короткую аренду Феликса, а уже в первом матче получил от него удаление, но делать выводы и утверждать о провальной сделке еще рано.

В стартовом плане Поттера не нашлось места под классического нападающего, а вместо этого в роли свободных форвардов выступали Кай Хаверц и Жоау Феликс, последний из которых фактически был лучшим на поле до рокового удаления.

Вот лишь некоторые статистические подтверждения, доказывающие, что Феликс не достоин той критики, которую получает после первого матча:

6 ударов, три из которых отразил вратарь Лено;

Заработал 0,46 xG (третье место в команде);

Заработал 0,43 xA (второе место в команде)

1 ключевая передача;

2 успешных попытки дриблинга;

4 заработанных фола, 2 из которых трансформировались в жёлтые карточки для соперников.

Феликс виноват в удалении и отчасти поражение от «Фулхэма» на его плечах, но ругать стоит не только его. Грэм Поттер явно поторопился, решив выпустить Феликса уже в первом же матче в стартовом составе. Тот же Юрген Клопп не торопится встраивать в состав новичка Коди Гакпо, но Поттер менее чем через сутки после трансфера сделал ставку на молодого Феликса, который ранее никогда не играл в АПЛ. Возможно, португалец просто эмоционально перегорел, что вылилось в глупую ошибку в центре поля. Отчасти это подтверждается другим статистическим фактом: эта красная карточка стала для Жоау первой за всю профессиональную карьеру.

Уверен, что Феликс ещё покажет себя в Англии, а этот фол против «Фулхэма» запомнится как глупое недоразумение.

источник: «Советский спорт»
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