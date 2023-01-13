Манчестер: красный или синий? Превью дерби «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»

ФОРМА КОМАНД И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

«Манчестер Юнайтед»

Поражение от «Брентфорда» со счетом 0:4, пассивность атаке, цирк в защите, издевки над Эриком тен Хагом - это все осталось давно позади. Со старта сезона «Манчестер Юнайтед» сильно изменился, да так, что теперь его игру называют лучшей со времен ухода Алекса Фергюсона.

Источник фото: IMAGO

«МЮ» одержал восемь побед подряд с разницей голов 21:4, благодаря чему клуб прошел стадии кубков, а также поднялся на четвертую строчку Английской Премьер-лиги. До «Сити» - четыре очка, до лидирующего «Арсенала» - девять.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» тоже начал удачно 2023-й год, выиграв у «Челси» со счетом 5:0 по сумме двух матчей, но тем удивительнее случилось поражение от «Саутгемптона» в кубке (0:2). Теперь Пеп Гвардиола может сконцентрироваться на более важных АПЛ и Лиге чемпионов, в которых «МС» сохраняет шансы на победы.

Источник фото: IMAGO

Впрочем, даже победа над «МЮ» и поражение «Арсенала» в параллельном матче сократит отставание «Сити» только до двух очков.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг в последнее время не только здорово трансформирует клуб, но и успешно делает это с отдельно взятыми игроками. Например, нидерландский тренер стал использовать скоростного крайнего защитника Люка Шоу в центре обороны, где он провел несколько качественных матчей с Рафаэлем Вараном. Продолжит ли доверять тен Хаг такой связке в матче с «МС» - вопрос, но скорее всего да.

Также стоит выделить в составе «манкунианцев» Маркуса Рэшфорда, который забил в шести матчах подряд. Английский форвард восстановился от всех травм, получил тонну доверия от тен Хага, что мгновенно сделало его одним из сильнейших бомбардиров АПЛ прямо сейчас.

Под вопросом участие Диогу Далота, который получил небольшое повреждение. Если он не успеет восстановиться, то на правом фланге появится Уан-Биссака.

«Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола сам дал шанс «Саутгемптону», выпустив не самый сильный из возможных состав, но против «Манчестер Юнайтед» выйдет наиболее привычный и боевой стартовый набор футболистов.

Наиболее непривычным персонажем в старте станет 18-летний Рико Льюис, но он оправдывает все доверие Гвардиолы, благодаря чему он даже стал вытеснять из основы Кайла Уокера.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

⦁ В последних трех манчестерских дерби было забито 16 (!!!) голов, 12 из которых забили футболисты «Сити»;

⦁ С момента победы над «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» набрал 35 очков (11 побед в 15 матчах), что больше, чем у любой другой команды АПЛ за этот период;

⦁ Для Пепа Гвардиолы данный матч станет 500-м в тренерской карьере. В 76% процентах от всех матчей его команды побеждали;

⦁ Маркус Рэшфорд не забил ни одного гола в последних 5 матчах против «Сити», пробив всего 1 раз в створ ворот;

⦁ «Юнайтед» на «Олд Траффорде» победил у «Манчестер Сити» всего дважды в последних 10 матчах. Последний успех датирован 2020-м годом.

Матч состоится 14 января в 15:30 по московскому времени. Погрузиться в атмосферу предстоящей схватки и следить за матчем в прямом эфире можно в приложении «Лиги Ставок». Здесь — широкая линия и самые интересные исходы. Для всех новых игроков букмекерская компания подготовила отличный подарок — бонус до 10 000 рублей в Колесе фортуны!