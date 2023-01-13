Зачем «Атлетико» отдал в аренду в «Челси» Жоау Феликса? Разберем плюсы и минусы сделки

РАЗОЧАРОВАНИЕ НАРАСТАЛО

Феликсу сейчас 23 года. «Атлетико» его купил в 2019 году у «Бенфики» за огромную сумму в 126 млн евро. Из нее мадридский клуб сразу выплатил 30 млн, остальную сумма «Атлетико» будет выплачивать постепенно и долго.

Феликс приходил в «Атлетико» в качестве будущей звезды мирового уровня. Год-два и это будет, если не новый Роналду, то что-то близкое к этому уровню. Не сложилось.

В начале Жоау привыкал к чемпионату Испании, который очевидно гораздо более сложный, чем чемпионат Португалии.

Затем игрок начал понемногу разочаровывать болельщиков «Атлетико» и главного тренера Диего Симеоне. В прошлом сезоне разочарование вылилось в игровое время: Феликс то выходил в старте, то оставался на лавке. Очевидно, недопонимание с Симеоне нарастало.

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В новом сезоне «Атлетико» посыпался. Вроде и состав тот же, плюс Гризманн вернулся, а ни игры, ни результата.

Вот бы Феликсу, наконец, начать феерить, но не тут-то было, ничего неординарного он не демонстрировал и стал играть еще меньше.

Португалец просил отдать его в аренду еще осенью, потому что недопонимание с Симеоне уже переросло в конфликт.

На ЧМ в Катаре Феликс был неплох, но нельзя сказать, что показал какую-то выдающуюся игру.

«ЧЕЛСИ» ФЕЛИКС НЕ СПАСЕТ

Ситуация для аренды созрела, и руководители «Атлетико» решили отдать в «Челси» так не раскрывшегося пока гения.

Плюсы

- Первый плюс – финансовый. Если верить СМИ, 11 млн евро за четыре месяца аренды игрока, это гениальная операция менеджмента мадридцев. К тому же, и зарплату Феликсу будет платить «Челси». Итого называется сумма в районе 15-17 млн. Здесь плюс только для «Атлетико» - на ровном месте клуб заработал приличную сумму.

- Купирован возможный крупный конфликт, который, видимо, уже влиял на атмосферу внутри команды. А она из-за плохих результатов и так не самая лучшая.

Минусы

На этом плюсы заканчиваются.

- «Челси» пока проваливает сезон, от места в Лиге чемпионов (команда идет на 10-м месте) лондонцев отделяет 10 очков. Феликс не тот игрок, который всех спасет. Жоау на роль спасителя точно не тянет.

Да и есть ли такой футболист в мире, чтоб вытащить «Челси» из болота в столь сложном чемпионате, как АПЛ? Нужен суперигрок, который забивал бы в каждом матче, плюс создавал бы условия для партнеров по атаке. Тут нужны Мбаппе вместе с Месси и под них еще Модрич. Вот тогда ситуацию можно кардинально изменить. А вы говорите – Феликс…

- Даже очень сильному футболисту нужно время, чтобы привыкнуть к АПЛ. Пример – Джейдон Санчо. Юный талант блистал в Дортмунде, в прошлом сезоне перебрался в «МЮ». И пока потерялся. Сам Джейдон говорит, что ему понадобилось гораздо больше времени на адаптацию, чем он мог предполагать. Чемпионат АПЛ, по его словам, оказался гораздо сложнее Бундеслиги. Есть опасность, что Феликсу четырех месяцев на адаптацию не хватит.

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- Очевидно, что стоимость нападающего серьезно упала. До ЧМ-2022 она составляла 50 млн, после ЧМ, вроде бы немного выросла до 70 млн. Есть большие основания полагать, что после этой аренды стоимость форварда опять упадет. А ведь в «Атлетико» надеются, что Феликс себя ярко проявит в Лондоне и его можно будет с выгодой продать. Сомнения в этом большие.

- Деньги. «Атлетико» на коротком отрезке выиграл, отправив игрока в Англию. Но на длинном – вряд ли. Смотри выше. Хотя у руководства не было выхода: мариновать на лавке футболиста с высокой зарплатой не стоит, а тут такое предложение от «Челси». Высока вероятность, что «синие» выбросят деньги на ветер.

- Провальный дебют. Вчера Феликс дебютировал за «Челси». И, в какой-то мере, «помог» своей новой команде проиграть. «Синие» играли на выезде с «Фулхэмом». На 58-й минуте при счете 1:1 Феликс в подкате прямой ногой влетел в голень защитника «Фулхэма». Совершенно справедливое удаление. В меньшинстве «Челси» пропустил второй и проиграл. Парень, в которого вбухали 15 млн, «отлично помог». Теперь португалец пропустит один или два матча.