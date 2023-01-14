World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Марадона был бы доволен! Хвича и Осимхен в лучших традициях легенды уничтожили «Ювентус»

Экс-полузащитник «Локо» и «Рубина» Кварацхелия поучаствовал в четырех голах из пяти – гол, две передачи и добивание Осимхена. Восьмиматчевая победная серия «Юве» прервалась унизительным поражением 1:5.
Марадона был бы доволен! Хвича и Осимхен в лучших традициях легенды уничтожили «Ювентус»
14 января 2023 00:45
автор: Артем Зибрак
автор фото: Keystone Press Agency

ЧЕТВЕРТАЯ ПОБЕДА СПАЛЛЕТТИ

Многообещающие футбольные выходные начались с центрального матча тура в серии А между двумя претендентами на чемпионский титул. О сумасшедшем старте неаполитанцев, набравших в 17 играх 44 очка из 51 возможного вы, конечно, знаете, но от вас мог ускользнуть тот факт, что и туринцы постепенно набрали роскошный ход – восемь побед подряд в чемпионате, в том числе над «Интером» и «Лацио».

На стадион имени Диего Армандо Марадоны «старая синьора» приехала в семи очках от лидера и с большим настроем его сократить. Массимо Аллегри не мог выставить всех лучших. Так, Поль Погба и Душан Влахович недоступны из-за травм, зато постепенно набрал форму после тяжелого повреждения Федерико Кьеза, получивший роль правого латераля в схеме 3-5-1-1 с Аркадиушем Миликом на острие.

Лучано Спаллетти наверняка нервничал перед этой игрой. Во-первых, его команды «славятся» тем, что сильно начинают сезон, но постепенно сдают. В подтверждение этому неаполитанцы проиграли 4 января «Интеру». Во-вторых, Спаллетти в 29 матчах с «Ювентусом» праздновал всего… три победы при 20 (!) поражениях. Кто мог представить, что четвертая выдастся ТАКОЙ?

СУПЕРСВЯЗКА ХВИЧА – ОСИМХЕН

Не надо быть пророком, чтобы верно представить себе рисунок игры самой результативной и самой надежной в обороне команд лиги. Хозяева сразу обступили штрафную Войцеха Щенсны и быстро открыли счет. Приятно отметить, что Хвича напрямую поучаствовал уже в первом в забитом мяче. Перед штрафной он отыграл мяч направо, побежал в центр и, подстроившись под подачу, боковыми ножницами пробил в угол. Польский вратарь с трудом мяч вытащил, но отбил его точно на голову Виктору Осимхену.

Тем, кто в этом сезоне видел матчи «Наполи», вряд ли удалось удержаться от симпатий к этой команде. Команда Спаллетти не только много и мощно атакует, но и поддерживает высокий темп и впечатляет слаженностью командных действий. Последних, на мой взгляд, даже с перебором. Не раз и не два в первом тайме игроки хозяев, получая мяч в штрафной, отбрасывали его в свободную зону за пределы ударной зоны.

Только Хвича не рассматривал никаких других вариантов, кроме обострения вперед. Поэтому абсолютно справедливо, что именно он удвоил преимущество, забив уже седьмой гол в сезоне. Правда, его ему подарил Осимхен. Форвард воспользовался неудачным приемом мяча Бремером и вывел партнера на удар, и тот хладнокровно уложил мяч в дальний угол.

ДВЕ ОШИБКИ РРАХМАНИ

За первый тайм «Юве» придумал только два момента, ставших следствием расслабленности хозяев и гения Анхеля Ди Марии, и все равно умудрился остаться в игре. В первом случае новоиспеченный чемпион мира едва не воспользовался подарком обрезавшегося на своей половине Амира Ррахмани и метров с 25 пробил в крестовину, а перед перерывом разыграл с партнерами две стенки подряд и, просочившись сквозь оборону соперника прямо по центру, с линии штрафной закрутил мяч в дальний угол.

А под занавес тайма все тот же Ррахмани едва не срезал мяч в ближний угол своих ворот, и Алекс Мерет сотворил маленькое чудо. А то ушли бы команды в раздевалки при ничейном счете.

Справедливости ради, стоит признать, что эффективности на финальной трети поля хозяевам не хватало, тогда как туринцы, напротив, умудрялись заставить болельщиков нервничать даже в рядовых, казалось бы, эпизодах, так что на второй тайм Спаллетти вместо какого-то постного Маттео Политано выпустил Элифа Элмаса.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭПОХИ МАРАДОНЫ

На вторую половину гости вышли с ярко выраженным настроением отыграться, но быстро пропустили третий мяч. Хвича с углового сильно прострелил низом, Андре Замбо Ангисса на ближней штанге пяткой по мячу не попал, и тот дошел до того самого Ррахмани, дважды так неудачно сыгравшего у своих ворот. Защитник хлестким ударом с лета отмазался за все ошибки – 3:1.

После этого оборона «Юве» окончательно развалилась. Следом Осимхен убегал один на один с Щенсны, но пробил над перекладиной. Полузащита гостей просто не справлялась с предложенными скоростями. Совершенно не попали в игру Мануэль Локателли и Уэстон Маккенни. Первого Аллегри за полчаса до конца заменил на Леандро Паредеса, а второго отправил из центра на фланг, переведя команду на схему 4-4-2.

Не помогло. «Наполи» был уже в огне, на скорости и в прессинге буквально уничтожая соперника. Вновь Бремер неудачно сыграл перед своей штрафной и позволил себя накрыть, а получивший мяч Хвича мягко подал точно на голову Осимхену, и тот легко перевисел оппонентов в воздухе. Шла 65-я минута, и трудно было поверить, что это происходит в игре с наиболее редко пропускающей командой лиги.

Самое удивительное, что и на этом избиение не так давно флагмана итальянского футбола не завершилось. Всего через шесть минут Элмас в единоборстве с защитником с помощью рикошета отправил пятый мяч в ворота соперника. Стало ясно, что в этот вечер у хозяев залетает вообще всё. Между прочим, даже четыре мяча «Юве» не пропускал от «Наполи» с 1990 года, то есть со времен Диего Марадоны… Такой «Наполи» трудно будет кому-то лишить скудетто в этом сезоне. И если так все сложится, это будет самый яркий чемпион Италии за последний десяток лет.

Серия А. 18-й тур

«Наполи» - «Ювентус» - 5:1 (2:1)

Голы: Осимхен, 14 – 1:0. Кварацхелия, 39 – 2:0. Ди Мария, 42 – 2:1. Ррахмани, 55 – 3:1. Осимхен, 65 – 4:1. Элмас, 72 – 5:1.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ким Мин Джэ, Ррахмани, Руй (Оливера, 71), Ангисса, Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 79), Политано (Элмас, 46), Кварацхелия (Лосано, 89), Осимхен (Распадори, 79).

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бремер, Сандро, Кьеза (Айлинг, 73), Маккенни, Рабьо (Суле, 83), Локателли (Паредес, 56), Костич, Ди Мария (Миретти, 73), Милик (Кин, 56).

Предупреждения: Данило, 44.

Судья: Довери.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Марадона был бы доволен! Хвича и Осимхен в лучших традициях легенды уничтожили «Ювентус»
Марадона был бы доволен! Хвича и Осимхен в лучших традициях легенды уничтожили «Ювентус»
Экс-полузащитник «Локо» и «Рубина» Кварацхелия поучаствовал в четырех голах из пяти – гол, две передачи и добивание Осимхена. Восьмиматчевая победная серия «Юве» прервалась унизительным поражением 1:5.
14.01.2023 00:45
Футбол
автор: Артем Зибрак
Зачем «Атлетико» отдал в аренду в «Челси» Жоау Феликса? Разберем плюсы и минусы сделки
Зачем «Атлетико» отдал в аренду в «Челси» Жоау Феликса? Разберем плюсы и минусы сделки
Пару дней назад футбольный мир облетела новость – нападающий «Атлетико» Жоау Феликс отправился в аренду до конца сезона в «Челси». Разбираем плюсы и минусы этой сделки.
13.01.2023 17:05
Футбол
автор: Юрий Волохов
Манчестер: красный или синий? Превью дерби «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»
Манчестер: красный или синий? Превью дерби «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»
14 января, в 15:30, субботний большой футбольный день откроется матчем «Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити», в котором хоть и есть очевидный фаворит, но уже не столь очевидный, как это было раньше. Составы, статистика, ситуация в турнирной таблице и другие важные нюансы встречи вы узнаете ниже.
13.01.2023 13:42
Футбол
автор: Никита Шмытов
Феликс удалился в первом же матче за «Челси». Его аренда - провал?
Феликс удалился в первом же матче за «Челси». Его аренда - провал?
Влетел шипами в голень сопернику в середине поля, но всё не так однозначно.
13.01.2023 12:10
Футбол
автор: Никита Шмытов
Ловрен покинул «Зенит». Как это скажется на питерцах?
Ловрен покинул «Зенит». Как это скажется на питерцах?
«Советский Спорт» — о последствиях потери хорвата.
12.01.2023 21:59
Футбол
автор: Матвей Морозов
Дмитрий Селюк: Саудиты предлагают Месси 300 млн? Это хайп, шейхи меряются деньгами
Дмитрий Селюк: Саудиты предлагают Месси 300 млн? Это хайп, шейхи меряются деньгами
Как сообщает Mundo Deportivo, клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» готов предложить Месси контракт с зарплатой в 300 миллионов евро в год, это на 100 млн больше, чем получит Роналду в «Аль-Насре».
12.01.2023 16:44
Футбол
автор: Юрий Волохов
Битва лидеров Серии А. Сможет ли «Ювентус» приблизиться к «Наполи»?
Битва лидеров Серии А. Сможет ли «Ювентус» приблизиться к «Наполи»?
Кварацхелия против Ди Марии, Аллегри против Спаллетти и другие локальные противостояния тоже на месте.
12.01.2023 16:33
Футбол
автор: Никита Шмытов
Феликс перешел в «Челси». Кто и что выиграл от этой сделки?
Феликс перешел в «Челси». Кто и что выиграл от этой сделки?
Кажется, в плюсе остались все.
12.01.2023 16:23
Футбол
автор: Никита Шмытов
Евгений Ловчев: Возродить бы отличную связку Дзюба-Азмун, но это уже невозможно
Евгений Ловчев: Возродить бы отличную связку Дзюба-Азмун, но это уже невозможно
Клубы РПЛ начали подготовку к весенней части чемпионата. Но пока еще без работы один из самых ярких наших форвардов последних лет Артем Дзюба. 
12.01.2023 16:07
Футбол
автор: Юрий Волохов
Куда податься Дзюбе? Рассматриваем возможные варианты для экс-капитана сборной России
Куда податься Дзюбе? Рассматриваем возможные варианты для экс-капитана сборной России
Клубы РПЛ начинают подготовку к весенней части чемпионата. И пока без команды остается лучший нападающий российского футбола последних лет Артем Дзюба.
11.01.2023 16:14
Футбол
автор: Юрий Волохов
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика