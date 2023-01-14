Марадона был бы доволен! Хвича и Осимхен в лучших традициях легенды уничтожили «Ювентус»

ЧЕТВЕРТАЯ ПОБЕДА СПАЛЛЕТТИ

Многообещающие футбольные выходные начались с центрального матча тура в серии А между двумя претендентами на чемпионский титул. О сумасшедшем старте неаполитанцев, набравших в 17 играх 44 очка из 51 возможного вы, конечно, знаете, но от вас мог ускользнуть тот факт, что и туринцы постепенно набрали роскошный ход – восемь побед подряд в чемпионате, в том числе над «Интером» и «Лацио».

На стадион имени Диего Армандо Марадоны «старая синьора» приехала в семи очках от лидера и с большим настроем его сократить. Массимо Аллегри не мог выставить всех лучших. Так, Поль Погба и Душан Влахович недоступны из-за травм, зато постепенно набрал форму после тяжелого повреждения Федерико Кьеза, получивший роль правого латераля в схеме 3-5-1-1 с Аркадиушем Миликом на острие.

Лучано Спаллетти наверняка нервничал перед этой игрой. Во-первых, его команды «славятся» тем, что сильно начинают сезон, но постепенно сдают. В подтверждение этому неаполитанцы проиграли 4 января «Интеру». Во-вторых, Спаллетти в 29 матчах с «Ювентусом» праздновал всего… три победы при 20 (!) поражениях. Кто мог представить, что четвертая выдастся ТАКОЙ?

СУПЕРСВЯЗКА ХВИЧА – ОСИМХЕН

Не надо быть пророком, чтобы верно представить себе рисунок игры самой результативной и самой надежной в обороне команд лиги. Хозяева сразу обступили штрафную Войцеха Щенсны и быстро открыли счет. Приятно отметить, что Хвича напрямую поучаствовал уже в первом в забитом мяче. Перед штрафной он отыграл мяч направо, побежал в центр и, подстроившись под подачу, боковыми ножницами пробил в угол. Польский вратарь с трудом мяч вытащил, но отбил его точно на голову Виктору Осимхену.

Тем, кто в этом сезоне видел матчи «Наполи», вряд ли удалось удержаться от симпатий к этой команде. Команда Спаллетти не только много и мощно атакует, но и поддерживает высокий темп и впечатляет слаженностью командных действий. Последних, на мой взгляд, даже с перебором. Не раз и не два в первом тайме игроки хозяев, получая мяч в штрафной, отбрасывали его в свободную зону за пределы ударной зоны.

Только Хвича не рассматривал никаких других вариантов, кроме обострения вперед. Поэтому абсолютно справедливо, что именно он удвоил преимущество, забив уже седьмой гол в сезоне. Правда, его ему подарил Осимхен. Форвард воспользовался неудачным приемом мяча Бремером и вывел партнера на удар, и тот хладнокровно уложил мяч в дальний угол.

ДВЕ ОШИБКИ РРАХМАНИ

За первый тайм «Юве» придумал только два момента, ставших следствием расслабленности хозяев и гения Анхеля Ди Марии, и все равно умудрился остаться в игре. В первом случае новоиспеченный чемпион мира едва не воспользовался подарком обрезавшегося на своей половине Амира Ррахмани и метров с 25 пробил в крестовину, а перед перерывом разыграл с партнерами две стенки подряд и, просочившись сквозь оборону соперника прямо по центру, с линии штрафной закрутил мяч в дальний угол.

А под занавес тайма все тот же Ррахмани едва не срезал мяч в ближний угол своих ворот, и Алекс Мерет сотворил маленькое чудо. А то ушли бы команды в раздевалки при ничейном счете.

Справедливости ради, стоит признать, что эффективности на финальной трети поля хозяевам не хватало, тогда как туринцы, напротив, умудрялись заставить болельщиков нервничать даже в рядовых, казалось бы, эпизодах, так что на второй тайм Спаллетти вместо какого-то постного Маттео Политано выпустил Элифа Элмаса.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭПОХИ МАРАДОНЫ

На вторую половину гости вышли с ярко выраженным настроением отыграться, но быстро пропустили третий мяч. Хвича с углового сильно прострелил низом, Андре Замбо Ангисса на ближней штанге пяткой по мячу не попал, и тот дошел до того самого Ррахмани, дважды так неудачно сыгравшего у своих ворот. Защитник хлестким ударом с лета отмазался за все ошибки – 3:1.

После этого оборона «Юве» окончательно развалилась. Следом Осимхен убегал один на один с Щенсны, но пробил над перекладиной. Полузащита гостей просто не справлялась с предложенными скоростями. Совершенно не попали в игру Мануэль Локателли и Уэстон Маккенни. Первого Аллегри за полчаса до конца заменил на Леандро Паредеса, а второго отправил из центра на фланг, переведя команду на схему 4-4-2.

Не помогло. «Наполи» был уже в огне, на скорости и в прессинге буквально уничтожая соперника. Вновь Бремер неудачно сыграл перед своей штрафной и позволил себя накрыть, а получивший мяч Хвича мягко подал точно на голову Осимхену, и тот легко перевисел оппонентов в воздухе. Шла 65-я минута, и трудно было поверить, что это происходит в игре с наиболее редко пропускающей командой лиги.

Самое удивительное, что и на этом избиение не так давно флагмана итальянского футбола не завершилось. Всего через шесть минут Элмас в единоборстве с защитником с помощью рикошета отправил пятый мяч в ворота соперника. Стало ясно, что в этот вечер у хозяев залетает вообще всё. Между прочим, даже четыре мяча «Юве» не пропускал от «Наполи» с 1990 года, то есть со времен Диего Марадоны… Такой «Наполи» трудно будет кому-то лишить скудетто в этом сезоне. И если так все сложится, это будет самый яркий чемпион Италии за последний десяток лет.

Серия А. 18-й тур

«Наполи» - «Ювентус» - 5:1 (2:1)

Голы: Осимхен, 14 – 1:0. Кварацхелия, 39 – 2:0. Ди Мария, 42 – 2:1. Ррахмани, 55 – 3:1. Осимхен, 65 – 4:1. Элмас, 72 – 5:1.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ким Мин Джэ, Ррахмани, Руй (Оливера, 71), Ангисса, Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 79), Политано (Элмас, 46), Кварацхелия (Лосано, 89), Осимхен (Распадори, 79).

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бремер, Сандро, Кьеза (Айлинг, 73), Маккенни, Рабьо (Суле, 83), Локателли (Паредес, 56), Костич, Ди Мария (Миретти, 73), Милик (Кин, 56).

Предупреждения: Данило, 44.

Судья: Довери.