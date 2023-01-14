«Мы все болеем за Хвичу», или как Кварацхелия возродил интерес к футболу в Грузии

О том, как нападающий возродил интерес к футболу в Грузии, эта заметка. Она не претендует на фундаментальное исследование, это все лишь зарисовки русского туриста в Грузии. Но и по ним какие-то выводы можно сделать.

ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА

Впервые я оказался в Грузии совершенно случайно, с оказией. Тогда в Единую Лигу ВТБ заявилась команда из Тбилиси. Руководство лиги решило организовать промо-тур в Тбилиси. С десяток журналистов прилетели в столицу Грузии на чартере ЦСКА. Армейцы как раз играли матч регулярки Лиги ВТБ с местной командой. Игра и была поводом для поездки.

Прилетели вечером, заселились в отель в старой части Тбилиси. Затем пошли поужинать всей толпой в ближайший ресторан. На экране шел футбол – играли молодежки Грузии и Испании. Отборочная игра к Евро.

И что вы думаете, звук трансляции был выключен. В ресторане фоном играла музыка. А главное, никто из посетителей на трансляцию вообще не обращал внимания.

Это точно Грузия? Родина Месхи, Хурцилавы, Кипиани, Гуцаева, Шенгелия, Чивадзе?

Я не говорю, что нужно отвлечься от ужина и смотреть футбол. Но хотя бы какой-то интерес, как мне казалось, к матчу должен быть. Нет, футбол шел фоном и без звука.

Спросил официанта, почему никто не смотрит футбол. Ответ убил: «Это неинтересно. Вечером наши с Уэльсом играют в Кубке мира по регби. Этот матч вся Грузия будет смотреть».

Какой, на хрен, регби? Кому он нужен? Но это эмоции, я знал, что в Грузии регби очень популярен. Но не за счет же футбол!

Дальше было продолжение. Один коллега предложил продолжить вечер в пабе в Старом городе. Он там уже бывал.

«Отличное место, там группа потрясающе играет блюзы».

Заходим, паб битком, группа не играет. Что такое?

«Регби сейчас начнется, все ждем». И чтобы вы думали, этот долбанный регби шел очень долго. Каждое удачное действие своей команды паб встречал мощной овацией. Удивительно. Чудеса. Грузины выиграли, и пиво от радости полилось рекой еще больше. А группа начала играть ближе к полуночи, когда регби закончился.

БАТУМИ. АВГУСТ 2022 ГОДА

Опять я приехал в Грузию, на этот раз в качестве туриста. Наш отель на окраине Батуми делил двор с трехэтажным домом. Во дворе все время сидела пожилая грузинка лет шестидесяти.

Однажды вышел посидеть во дворе, нужно было как-то завести разговор, молча сидеть и смотреть друг на друга – некомфортно.

Спросил, далеко отсюда ли до нового стадиона, на котором играет «Динамо» Батуми. Кстати, действующий чемпион Грузии. Разговор плавно перетек на Хвичу, он уже феерил в «Наполи».

«Хвича у нас в Батуми играл, полный стадион на него собирался. Мы все за Хвичу сильно переживаем. Все матчи смотрим, всем двором. Его даже Кварадоной в Неаполе прозвали, вот как», - поделилась новостью пожилая дама.

Откуда она знает про Кварадону? Чудеса.

ТБИЛИСИ. 7 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Из Батуми вернулся в Тбилиси 7 сентября. В первый же вечер отправился в тот же паб, послушать классную живую музыку. И тут – дежавю, спустя шесть лет. Только вид спорта другой. Инструменты стоят, но музыки нет.

«Футбол сейчас начнется, Хвича будет играть».

Это был матч Лиги чемпионов «Наполи» - «Ливерпуль». Хозяева выиграли, а Хвича сыграл отлично. На каждое удачное действие Кварацхелия паб реагировал очень эмоционально…

Группа начала играть ближе к полуночи, когда футбол закончился.