Впечатляющий камбэк в лучших традициях Фергюсона! «МЮ» обыграл «Сити» в дерби Манчестера

САМЫЙ КОНКУРЕНТНЫЙ «ЮНАЙТЕД»

Сразу два дерби в текущем туре могут определить судьбу чемпионского титула – горожане отправились на «Олд Траффорд», а «канониры» в воскресенье сыграют с «Тоттенхэмом». И впервые за долгое время «Ман Сити» не был безапелляционным фаворитом пары. Достаточно сказать, что «МЮ» был ближе к команде Хосепа Гвардиолы (отставание в четыре очка), чем сами они отставали от «Арсенала» (на пять очков).

Так что красные дьяволы были всерьез настроены наступить принципиальному сопернику на больную мозоль. Уверенности в своих силах им хватало, ведь Эрик тен Хаг уже доказал правильность выбранного пути. Достаточно сказать, что он добился 20 побед во главе «Юнайтед» быстрее, чем любой другой тренер в истории клуба, в том числе сэр Алекс Фергюсон. Голландцу на это хватило всего 27 матчей.

Источник фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Неудивительно, что Гвардиола перед матчем назвал этот «Юнайтед» самым конкурентным за все его время работы в Англии. Впрочем, для каталонца предыдущие матчи с «МЮ» зачастую складывались успешно. Так, в трех предыдущих играх «горожане» добились трех побед с общим счетом 12:4, из них две крупные – 4:1 и 6:3 в первом круге. В последней встрече Эрлинг Холанд оформил хет-трик, и на сей раз Гвардиола возлагал на него большие надежды. Да и в целом по сравнению с проигранным на неделе матчем «Саутгемптону» отправил на поле всех сильнейших среди тех, кто здоров.

ПЛАН ТЕН ХАГА РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ

Первый тайм показал, что тен Хаг подготовился к матчу лучше оппонента. Гвардиола вообще не из тех, кто подстраивается под соперников, так что «Ман Сити» предстал в привычном виде: контроль мяча – основа основ.

При этом в последнее время «горожанам» регулярно не хватает фантазии и готовности сделать усилие над собой. «МЮ» здорово прессинговал всей атакующей четверкой Маркус Рэшфорд – Антони Марсьяль – Бруну Фернандеш – Кристиан Эриксен, так что гости большую часть времени владели мячом на своей половине без продвижения вперед. Как следствие, первое касание в чужой штрафной они сделали только на 23-й минуте и тогда же провели первую попытку удара – Холанд удачно сыграл на подборе, но его удар заблокировал бросившийся в ноги Каземиро.

«Юнайтед» же умело организовывал быстрые контратаки, основанные на скорости Марсьяля и Рэшфорда и топовом умении Бруну и Эриксена сделать передачу на любую дистанцию. При этом хозяева играли вторым номером, но не от обороны. За центральную треть поля они соперника почти не пускали. Лучший момент имел Рэшфорд, которого вывели к воротам очередной вертикальной передачей. Эдерсон поспешно выскочил из штрафной и был обыгран, но первым касанием с острого угла Маркус бить не решился, а через мгновение Мануэль Аканджи успел подстраховать вратаря.

В сумме первая половина получилась очень динамичной, но совсем не зрелищной, и тен Хаг может занести себе это в актив. По ударам хозяева вели 4-2 (2-0 в створ). А если учесть, что в игре с «Саутгемптоном» подопечные Гвардиолы тоже ни разу не пробили в створ, то последнее на тот момент попадание датировалось еще матчем с «Челси» 140 минут назад.

ВЫХОД ГРИЛИША – ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

Создается впечатление, что футболисты заскучали от однообразных предматчевых установок Гвардиолы. В 2023 году им отчетливо не хватает огня в глазах. В первом тайме матча с «Челси» «горожане» тоже были вялыми, а включились только за счет замен тренера. В прошлой игре с «Саутгемптоном» они вообще так и не смогли себя заставить играть, но то был Кубок лиги. В АПЛ расслабления наставник допустить не может.

Источник фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

«Сити» после перерыва действительно взорвался активностью и запер «МЮ» на его трети поля. Если в первые 45 минут они владели мячом около 68% времени, то в следующие 15 этот показатель поднялся выше 80. Раз, два, три столкновения в штрафной Давида де Хеа заставляли задуматься о возможном пенальти, но тен Хаг не реагировал на происходящее и за это поплатился – де Брейне открылся в штрафной, ушел в лицевую и мягко навесил в голову набежавшему на линию вратарской Джеку Грилишу, вышедшему на замену за три (!) минуты до того.

Примечательно, что то же произошло и в игре с «Челси» 5 января, только тогда Грилиш сразу после выхода на замену выдал на пустые ворота Рияду Марезу. После гола на «Стэмфорд Бридж» «Сити» стал играть по счету, но позволил сопернику выровнять игру. Так что «МЮ» сам бог велел переломить ход встречи. Но кто мог поверить, что это произойдет так?

ФЕРГИ-ТАЙМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Ответный гол получился скандальным. В ходе очередной вертикальной контратаки Рэшфорд открылся под передачу в очевидном офсайде, чем сильно смутил защитников. Форвард подстроился под мяч, но так его и не коснулся, в последний момент оставив набежавшему Бруну Фернандешу, и тот точным ударом в угол сравнял счет. «Горожане» вполне справедливо указывали арбитру, что офсайд Рэшфорда не назвать пассивным, но тот был безжалостен – начинайте с центра поля.

Источник фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

«Ман Сити» бросился забивать второй, а в итоге второй пропустил. Бруну классной передачей на ход нашел слева вышедшего на замену Алехандро Гарначо, и тот со второй попытки прострелил в центр, где Рэшфорд, как шпагой, проткнул мяч в сетку сквозь Эдерсона. Два этих гола разделили четыре минуты!!!

В итоге «МЮ» благодаря двум этим голам в концовке удался ярчайший камбэк, возвращающий нас к временам сэра Алекса Фергюсона. Уверен, английские СМИ будут вовсю делать отсылки к эпохе великого шотландца. И надо признать, что до тен Хага никто из тренеров «Юнайтед» не был к этому так близок.

«Сити» по итогам этого матча позволил «МЮ» сократить отставание до одного очка, а «Арсеналу» – увеличить отрыв до восьми очков. Для этого канонирам надо завтра разобраться со «шпорами».

АПЛ. 20-й тур

«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити» - 2:1 (0:0)

Голы: Грилиш, 60 – 0:1. Бруну Фернандеш, 78 – 1:1. Рэшфорд, 82 – 2:1.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, ван Биссака, Варан, Шоу, Маласиа (Магуайр, 90+2), Каземиро (Мактоминай, 90_+2), Фред, Эриксен (Гарначо, 72), Бруну Фернандеш, Марсьяль (Антони, 46), Рэшфорд (Лисандро Мартинес, 90+2).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аканджи, Аке, Канселу, Родри, Бернарду Силва, де Брейне, Марез, Фоден (Грилиш, 57), Холанд.

Предупреждения: Эриксен, 64. Фред, 88. Каземиро, 89.

Судья: Атвелл.