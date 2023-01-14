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Рабона Балотелли, гол с костылями в руках, «удар скорпиона» и другие претенденты на премию Пушкаша

Совсем скоро ФИФА объявит лучшего игрока 2022 года, но в данной статье мы рассмотрим номинантов на премию имени Ференца Пушкаша, то есть тех, кто забил наиболее эффектные и красивые голы.
Рабона Балотелли, гол с костылями в руках, «удар скорпиона» и другие претенденты на премию Пушкаша
14 января 2023 19:21
автор: Никита Шмытов

Марио Балотелли

Марио Балотелли давно пропал с радаров больших европейских чемпионов, но он по-прежнему умеет устраивать на поле шоу, а его самым ярким перфомансом за прошедший год стал гол в ворота «Гезтепе». Супер Марио почти с центра поля быстро продвинулся до линии штрафной, в которой начал раскачивать соперника в стиле Криштиану Роналду, но в отличие от португальца, финты итальянского форварда оказались куда более продуктивными, и именно благодаря им Балотелли получил свободную зону из которой он сумел пробить рабоной в дальний угол ворот. Кстати, тот матч закончился со счетом 7:0.

Алессия Руссо

В число номинантов попала футболиста сборной Англии Алессия Руссо, которая в полуфинале чемпионата мира против сборной Швеции, после ряда рикошетов и толканий, сумела оставить не у дел двух оппонентов и голкипера, пробив пяткой с угла вратарской зоны. Красоты добавляет и то, что мяч прошел между ног у вратаря.

Тео Эрнандес

Тео Эрнандес поразил своей игрой на ЧМ-2022, но немалым был его вклад и в Скудетто «Милана», в котором он не только классно отрабатывал в защите, но и вытворял нечто труднообъяснимое в атаке. В матче против «Аталанты» французский игрок странными зигзагами прошел от своей штрафной до чужой за 11 секунд, откуда неотразимо пробил мимо голкипера. Не великий проход Гарета Бэйла, но тоже красиво.

Килиан Мбаппе

Ну, а этот гол вы наверняка помните. Он самый ценный и один из самых запоминающихся в уже прошедшем году, который едва не обернулся трагедией для всей Аргентины. Думаю, что лишний раз описывать его не имеет никакого смысла.

Ришарлисон

Данный гол тоже был забит на ЧМ-2022, который обещал стать красивым стартом сборной Бразилии на мундиале, но в итоге он стал чуть ли единственным положительным моментом пентакампеонов на турнире.

И все же, Ришарлисон может быть довольным собой. Забить «ножницами» на ЧМ дорого стоит. Также стоит сказать, что именно этот гол был признан лучшим на катарском турнире.

Сальма Селеста Параллуэло

Помимо Руссо, в список номинантов попала еще одна женщина, а именно футболист «Барселоны», которая в апрельском матче убрала двух защитниц «Вильярреала», а после этого пробила обводящим ударом в самую девятку. Неплохо, но вряд ли этот гол может претендовать на звание лучшего за целый гол. Его максимум - гол тура/недели/месяца.

Франсиско Гонсалес Метилли

Невероятно сложный с точки зрения техники гол забил аргентинский футболист «Аргентинос Хуниорс», который не стал принимать длинную передачу партнера на линии штрафной, а вместо этого предпочел сходу пробить по воротам. И получилось ведь! Мяч по красивой траектории облетел вратаря и упал в самый уголок.

Димитри Пайет

Нечто похожее сотворил по сложности французский полузащитники Димитри Пайет, который всегда отличался эффектной игрой. В матче против ПАОКа партнер по «Марселю» отдал прямой пас Пайету с углового в свободную зону перед штрафной площади, а Димитри, приняв пас после отскока от газона, сразу же мощнейшим ударом отправил его в девятину. Ни у одного голкипера мира не было бы шансов при такой силе и точности удара.

Алу Куол

Одним из главных фаворитов на победу в номинации называют австралийского форварда из «Штутгарта», который в 20 лет за молодежную сборную Австралии положил гол знаменитым «ударом скорпиона», причем сделал это с большой амплитудой, что придало голу особенную эффектность.

Амандин Анри

Красивый гол от футболистки «Барселоны» мы обсудили, но нечто похожее влетело уже в обратную сторону - в ворота «Барсы». Французская футболистка Амандин Анри в жесткой борьбе у кромки поля забрала мяч, продвинулась ближе к центру, откуда беспрепятственно пробила в угол ворот. Получилось не очень сильно, но от того еще удивительнее выглядит точность удара.

Марсин Олекси

И если невероятные голы в женском футболе не удивляют, а всяческого вида «пушки» из пределов штрафной в мужском футболе воспринимаются как обыденность, то гол Марсина Олекси не может не вызывать эмоций. В польском чемпионате среди футболистов с ограниченными возможностями, форвард оттолкнулся от газона и взлетел, чтобы забить гол «ножницами». Вот уж действительно уникальный гол, аналоги которого найти невозможно.

источник: «Советский спорт»
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