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Один из главных вундеркиндов Германии может быть «переписанным»

Загадочная история Юссуфа Мукоко, которому, возможно, далеко не 18 лет.
Один из главных вундеркиндов Германии может быть «переписанным»
14 января 2023 19:25
автор: Никита Шмытов
автор фото: IMAGO

Несколько лет подряд, после ухода из футбола Мирослава Клозе, в немецком футболе так и не появилось по-настоящему топ-форварда, чей статус был бы сравним со сборной Германией. Одним из кандидатов на эту роль является Юссуфа Мукоко, который уже имеет 11 голов и 8 голевых передач в составе дортмундской «Боруссии», хотя только в ноябре ему исполнилось 18 лет. Или не 18?

Мукоко: 18 или 22?

19 голевых действий за один из сильнейших клубов Германии в Бундеслиге в 18 лет - круто, спору нет, но для 22 лет этот результат уже не кажется каким-то фантастическим, а ведь Юссуфа как раз замешан в возможных махинациях с возрастом. Слухи о его переписанном возрасте витают в СМИ давно, а в 2017-м году даже федерации футбола Германии пришлось заверить от своего имени, что проблем с документов у парня нет.

С тех пор прошло более пяти лет, и ситуация вновь повторилась, но уже с другими, более мощными оборотами. Австрийское издание laola1.at выпустило большое разоблачение в котором уверяется, что Юссуфа и правда родился в столице Камеруна Яунде, но в 2014-м году, когда парня устраивали в академию «Санкт-Паули», родственники и представители игрока поправили возраст игрока в документах, сменив 2000-й год рождения на 2004-й, что в юношеском футболе означает целую пропасть.

Весомые аргументы австрийские журналисты не предоставили, но они утверждают, что подлинные документы им отправил отец Мукоко, который в прошлом году разругался с сыном, а теперь вот таким своеобразным способом решил отомстить ему, фактически сломав ему карьеру.

Так это правда?

Африканская «Санта-Барбара», конечно же, интересна, но официальных комментариев не поступало, да и авторитет австрийского первоисточника доверия не вызывает, но есть другой косвенный факт, указывающий на возможный обман от Мукоко и его окружения.

У сборной Камеруна U17 21 футболист из 30 не прошел МРТ-тест, после чего они были мгновенно выведены из состава. Но еще комичнее стало, когда главный тренер вызвал других игроков, 11 из которых вновь провалили тест. Возраст выходцев из Африки и раньше нередко вызывал сомнения, а с прогрессом медицинских технологий правда стала вылезать наружу все чаще. Возможно, история с Мукоко станет самой громкой за последние годы.

Футбольным федерациям Германии и Камеруну, а также «Боруссии», только предстоит разбираться в сложившейся ситуации, но уже сейчас можно констатировать, что эта история может сломать карьеру форварда. «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Барселона», «Ньюкасл» и некоторые другие топ-клубы Европы интересовались 18-летним Мукоко, чей контракт с «Дортмундом» действует до лета 2023-го года, но если подтвердится, что он на четыре года старше, то наверняка список из желающих подписать камерунского немца поубавится.

источник: «Советский спорт»
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