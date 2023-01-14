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«Реал» против «Барселоны», Анчелотти против Хави. Превью финального матча Суперкубка Испании

Первое Эль-Класико после ЧМ-2022 должно было состояться только в середине марта, но благодаря их синхронному проходу в Суперкубке Испании, великое противостояние произойдет уже 15 января, в 22:00, на стадионе Короля Фахда в Саудовской Аравии (Эр-Рияд).
«Реал» против «Барселоны», Анчелотти против Хави. Превью финального матча Суперкубка Испании
14 января 2023 21:20
автор: Никита Шмытов
автор фото: AFLO

КАК ОКАЗАЛИСЬ В ФИНАЛЕ?

«Реал»

Первым вступил в борьбу за Суперкубок «Реал», которому в полуфинале противостояла «Валенсия», располагающаяся в Ла Лиге всего на 11-м месте. Однако команда Дженнаро Гаттузо смогла дать мощный отпор, проиграв лишь по серии пенальти после унылых 1:1 в игровое время.

Источник фото: ФК «Реал»

«Реал» выполнил задачу по проходу в финал, но судя по игре, команда будто и не хотела этого. Матч напоминал встречу двух середняков испанского чемпионата в конце сезона, перед которыми не стояла задача выиграть. Возможно, «Мадрид» провел худший матч сезона, что не может не пугать перед главной встречей, в которой определится обладатель Суперкубка.

«Барселона»

«Барселону» пытался остановить чуть более грозный по современным меркам клуб, а именно «Бетис», но и ему чуть-чуть не хватило. «Огурцы» тоже дожили до серии пенальти, дважды отыгравшись по ходу матча (в том числе в дополнительные 30 минут), однако в серии пенальти не забили два пенальти из четырех, в отличие от каталонцев, которые реализовали все удары.

Источник фото: Keystone Press Agency

У «Барсы» хорошее настроение и хороший настрой на финальный матч Суперкубка, в котором она побеждала в последний раз в далеком 2018-м году.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Реал»

К полуфинальной встрече «Реал» подходил в плохой форме и с некоторыми потерями, а после матча ситуация только усугубилась. Например, Лукас Васкес вряд ли сможет помочь против «Барселоны» из-за новой травмы, а подменять его будет только-только восстановившийся Дани Карвахаль. И не факт, что его хватит на все 90, а может и 120 минут. Примерно то же самое и у Эдуарду Камавинга, который получил повреждение после удара по ноге от игрока «Валенсии».

Также есть проблема и в центре защиты. Эдер Милитао проходит диагностику, которая не исключает сотрясение мозга, так что вместо него появится испанец Начо. Карло Анчелотти придется трудно.

«Барселона»

Хави чувствует себя гораздо лучше, ведь он может поставить любого игрока в старт, так как травмированных и дисквалифицированных нет. Вероятнее всего, состав будет тот же, что и в прошлом матче, но не исключено, что испанский тренер предпочтет укрепить опорную зону, дабы противодействовать паре Кроос - Модрич, а для этого на поле может появиться Серхио Бускетс.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

⦁ Последние 10 очных матчей заканчивались следующим образом: 6 раз побеждал «Реал», 3 - «Барселона», 1 раз матч закончился ничьей;

⦁ «Реал» может выиграть Суперкубок Испании 2 раза подряд, что в последний раз удавалось «Барселоне» в 2009-2011 годах (три трофея подряд). «Мадрид» не выигрывал Суперкубок подряд с 1991-го года;

⦁ В последних 25 матчах Эль-Класико была зарегистрирована лишь одна нулевая ничья - в 2019-м году;

⦁ «Реал» не проигрывает «Барселоне» в Суперкубке с 2012-го года (4 победы);

⦁ «Реал» забил во всех матчах сезона (25 матчей);

⦁ «Барселона» забивает «сливочным» в 6 матчах подряд.

Матч состоится 15 января в 22:00 по московскому времени. Погрузиться в атмосферу предстоящей схватки и следить за матчем в прямом эфире можно в приложении «Лиги Ставок». Здесь — широкая линия и самые интересные исходы. Для всех новых игроков букмекерская компания подготовила отличный подарок — бонус до 10 000 рублей в Колесе фортуны!

источник: «Советский спорт»
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«Реал» против «Барселоны», Анчелотти против Хави. Превью финального матча Суперкубка Испании
«Реал» против «Барселоны», Анчелотти против Хави. Превью финального матча Суперкубка Испании
Первое Эль-Класико после ЧМ-2022 должно было состояться только в середине марта, но благодаря их синхронному проходу в Суперкубке Испании, великое противостояние произойдет уже 15 января, в 22:00, на стадионе Короля Фахда в Саудовской Аравии (Эр-Рияд).
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