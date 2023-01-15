Льорис и Рамсдейл выиграли для «канониров» дерби Северного Лондона! «Арсенал» оторвался на 8 очков

СТАБИЛЬНОСТЬ АРТЕТЫ

После, как ни странно, не такого уж неожиданного поражения «Манчестер Сити» в манкунианском дерби у «канониров» появился впечатляющий шанс оторваться от ближайшего преследователя и тем самым сделать серьезную заявку на чемпионский титул. Но для этого надо было побеждать в дерби Северного Лондона.

Микель Артета в этом сезоне может похвастать стабильностью состава, чему способствует и малое количество травм. Благодаря этому сыгранные звенья и линии не разбиваются, и сам тренер не разрушает их искусственно. Так он предсказуемо поступил и на сей раз, выбрав наиболее привычные лица. Только вместо травмированного Габриэла Жезуса в центре нападения логично появился Эдди Нкетиа, но и в этом нет сюрприза.

У Антонио Конте куда больше проблем. Например, нет Лукаса Моуры (хотя судя по нежеланию клуба продлевать его истекающий контракт в команде не видят в этом проблемы), Родриго Бентанкура, а имевшие повреждения Ришарлисон и Ив Биссума остались в запасе. В результате по сравнению с предыдущем матчем Конте сделал двойную замену, выпустив Папе Сарра (центр полузащиты) и Райана Сесеньона (левый латераль). Как шутили в Англии, выбор на них пал потому, что никто этого не ожидал.

КАК ШИКАРЕН САКА!

Красно-белые начали матч с хорошим настроем и очень здорово доставляли мяч в штрафную. На стартовом отрезке статистика по касаниям в штрафной была показательна – 10:0 в пользу гостей (19:1 к 43-й минуте). Так что хотя быстрый гол получился очень курьезным, но из логики игры не выпадал. А забил его себе Уго Льорис, отбивший за линию ворот мяч после не очень-то перспективного прострела Букайо Сака. Для француза это первый автогол в АПЛ.

При всей курьезности произошедшего справедливость еще и в том, что Сака вчистую разрывал правый фланг, где против него действовали Сесеньон и Клеман Лангле в роли левого центрального защитника. Вингер поучаствовал едва ли не во всех атаках «Арсенала» и уж точно в тех, что можно назвать опасными.

Пьер-Эмиль Хейбьерг стал опускаться глубже, страхуя партнеров, но вместо этого он оставлял свободной опорную зону, откуда опасно били Мартин Эдегор и Томас Парти. Удар первого Льорис вытащил из ближнего угла, а второй (сумасшедшей силы) пришелся в штангу.

Рано или поздно гости должны были наказать соперника за такую расхлябанность на своей половине поля. На 36-й минуте сложились все слагаемые – Сака на скорости убежал по правому краю, вытянул на себя Сарра и покатил в центр Эдегору, и тот хлестким щелчком уложил мяч в угол. Абсолютно закономерные 2:0 к перерыву возвестили о том, что команда Артеты в моменте опережает «Сити» на восемь очков.

«ШПОРЫ» НЕ БЕЗНАДЕЖНЫ, НО ОДНОГО КЕЙНА МАЛО

При этом «Тоттенхэм» хотя и может вычеркнуть первый тайм из своей истории, но даже в такой ситуации сумел создать два голевых момента, но Аарон Рамсдейл переиграл один в один Сон Хын Мина, которого на удар вывел Сесеньон, и перевел над перекладиной мяч после опасного удара головой Гарри Кейна.

Как часто это бывает в нынешнем сезоне, «шпоры» вновь сумели очень прибавить после перерыва и создали еще два момента. И вновь на высоте был Рамсдейл, отбивший удар Кейна на удобной высоте из-за пределов штрафной и удар Сесеньона, вываливавшегося с ним один на один (ассистировал умница Кейн). Согласитесь, даже по одному только перечислению этих эпизодов заметно, что «Тоттенхэм» отнюдь не был безнадежен.

Неслучайно Конте обходился без замен 70 минут, но голов не дождался и отправил на поле Ришарлисона, для которого этот матч стал первым в 2023 году, а вскоре бросил в бой и Биссума с Иваном Перишичем. Но было поздно. К тому моменту игровое преимущество хозяев растаяло.

«Канониры» адаптировались к игре, отодвинули ее от своих ворот в итоге, пусть и не без труда, удержали победный результат. И это реальная заявка на чемпионство, которую через неделю надо будет подтверждать в матче с разыгравшимся «Манчестер Юнайтед». Пожалуй, прямо сейчас это две самые играющие команды премьер-лиги.

АПЛ. 20-й тур

«Тоттенхэм» - «Арсенал» - 0:2 (0:2)

Голы: Льорис, 14 – в свои ворота – 0:1. Эдегор, 36 – 0:2.

«Тоттенхэм»: Льорис, Ромеро, Дайер, Лангле (Дэвис, 88), Доэрти (Ришарлисон, 71), Сарр (Биссума, 76), Хейбьерг, Сесеньон (Перишич, 76), Кулушевски (Хиль, 88), Сон Хын Мин, Кейн.

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Салиба, Магальянс, Зинченко (Томиясу, 86), Парти, Джага, Эдегор (Фабиу Виейра, 90+4), Сака, Мартинелли (Тирни, 79), Нкетиа (Смит-Роу, 90+4).

Предупреждения: Ромеро, 35. Сесеньон, 45+1. Сарр, 53. Мартинелли, 70. Дайер, 73.

Судья: Поусон.