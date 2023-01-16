Гави в одиночку выиграл Эль Класико! «Барселона» забрала Суперкубок Испании

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

Как можно упустить возможность посмотреть первый Эль Класико года? Тем более, что команды в очной встрече разыгрывали первый титул в 2023-м. Да, не самый престижный, но Хави нужно доказывать, что он ведет команду верным путем, да и принципиальность этой встречи не оставляла сомнений в том, что битва будет нешуточной.

Оба коллектива не лучшим образом провели полуфиналы, ведь одолели своих куда менее статусных соперников лишь в серии пенальти, то есть отбегали лишние полчаса, а затем еще пережили десяток волнительных минут. Оттого было интереснее, станут ли тренеры прибегать к большей ротации, чем обычно.

На деле оба тренера сделали по три зеркальные замены – по две на флангах и по одной в центре поля с перестановкой полузащитника в атаку. Карло Анчелотти выпустил более статусных Дани Карвахаля и Ферлана Менди вместо Лукаса Васкеса и Начо, а в среднюю линию отправил Луку Модрича, подвинувшего Вальверде вперед. Хави же вместо Серхи Роберто и Жорди Альбы выпустил Рональда Араухо и Алекса Бальде, а структуру в центре поля поменял за счет выхода второго опорника Серхио Бускетса вместо вингера Рафиньи.

ХАВИ ПЕРЕИГРАЛ АНЧЕЛОТТИ

Перестановки Хави показали более высокую эффективность. Каталонцы за счет второго опорника перекрыли зоны перед своей штрафной, завладели мячом, не позволяли сопернику проводить контратаки и едва не открыли счет в дебюте – Тибо Куртуа кончиками пальцев перевел в штангу удар Роберта Левандовского, а набежавший Бальде в упор пальнул мимо ближнего угла.

Каталонцы на протяжении всего тайма удерживали плацдарм в центре поля и через фланги периодически тревожили соперника. Менди было тяжело в борьбе с Усманом Дембеле, а Гави вообще уничтожил Карвахаля. Именно он наряду с Левандовским принял участие в обоих голах в первом тайме. В первом случае он завершил четкую многоходовку Усман Дембеле – Педри – Левандовски.

А под конец тайма убежал к воротам и вложил мяч в ногу Левандовскому, вернув ему должок за первый голевой эпизод. Впрочем, стоит отметить, что решающий эпизод голевой атаки случился раньше, когда Френки де Йонг воспользовался тем, что в Эдер Милитао и Карвахаль поздно выбросились на него в середине поля, и протолкнул мяч вперед Гави в свободную зону. Антонио Рюдигер остался против двоих оппонентов и выручить не мог.

ГЕНИАЛЬНЫЙ МАТЧ ГАВИ

Анчелотти всегда был выдающимся психологом – не зря его называют Папа Карло, – но никогда не славился какими-то тонкими тактическими изысками. Тот же Федерико Вальверде на позиции правого вингера всегда смотрелся на порядок более слабой фигурой, чем в центре поля, но итальянец регулярно использует эту опцию, оставляя в запасе футболиста сборной Бразилии Родриго. И нередко исправляет ошибку по ходу матча. Так было и на сей раз. В перерыве Родриго заменил Эдуарду Камавинга, и Вальверде отправился в среднюю линию.

Частично игра изменилась. В той части, когда «Реал» держал мяч на чужой половине. Однако блауграна даже больше владела мячом и еще лучше переходила в контратаку. Еще в начале тайма Дембеле мог закрыть все вопросы, но проиграл Куртуа очную дуэль. Зато Гави за 20 минут до конца был неудержим – открылся слева, получил мяч и зряче прострелил на дальнюю штангу, куда забивать в пустые ворота прибежал Педри.

По такой игре «Барселона» не упустила бы победу, даже если б в составе соперника играли одновременно 15 футболистов. Она провела игру на одном дыхании и заслуженно обыграла мадридцев, которых хватило лишь на один гол на 93-й минуте. Это была очень тренерская победа. И кого?! Хави, который в качестве тренера выиграл с «Барсой» лишь первый трофей, над опытнейшим Анчелотти, в предыдущий раз проигрывавшим финал в 2010 году.

Суперкубок Испании. Финал

«Реал» - «Барселона» - 1:3 (0:2)

Голы: Гави, 33 – 0:1. Левандовски, 45 – 0:2. Педри, 69 – 0:3. Бензема, 90+3 – 1:3.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Начо, 72), Милитао, Рюдигер, Ф. Менди, Камавинга (Родриго, 46), Модрич (Себальос, 65), Кроос (Асенсио, 72), Вальверде, Винисиус, Бензема.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо (Эрик Гарсия, 87), Кунде, Кристенсен, А. Бальде, Бускетс, Ф. де Йонг (Кессье, 86), Дембеле (Рафинья, 78), Гави (Фати, 90), Педри (Роберто, 90), Левандовски.

Предупреждения: Ф. Менди, 32. Кристенсен, 49. Араухо, 68. Вальверде, 82.

Судья: Бенгоэчеа.