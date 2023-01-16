Трансфер Мудрика в цифрах. Все о безумном подписании «Челси»

Судьба Михаила Мудрика стала одной из самых обсуждаемых тем зимы, которая интересовала не только украинских болельщиков, но и весь футбольный мир, следящий за возможным скорым поворотом в карьере форварда. И он настал! Английский «Челси» в последний момент перехватил инициативу у «Арсенала», согласившись на все требования «Шахтера» и лично Мудрика, благодаря чему трансфер получилось быстро оформить, а 22-летний игрок уже успел посетить «Стэмфорд Бридж», на котором его новая команда обыграла «Тоттенхэм» со счетом 1:0. В приведённых ниже тезисах вы узнаете, почему этот трансфер можно назвать уникальным, а в каком-то смысле даже безумным.

Сумма трансфера

«Арсенал» с прошлого лета следил за Мудриком, а в октябре сделал большое предложение в 50 млн евро (что на 20 млн больше, чем его оценивает Transfermarkt), но «Шахтёр» посчитал эту сумму смешной. К январю торги и переговоры уперлись уже почти в 100 млн евро, что совершенно не устраивало «Арсенал». И всё же «канониры» почти пытались убедить донецких представителей на фиксированную сумму + бонусы, как неожиданно вмешался «Челси», давший 70+30 млн евро.

Директор «горняков» Дарио Срна объяснял оценку Мудрика следующим образом: «Ценами управляет футбольный рынок, не я. Антони, Грилиш стоили по 100 миллионов. У нашего Миши не меньше качества и таланта, чем у них». В ноябре его высказывание казалось безумным, но как мы видим, покупатель нашёлся. .

Это дорого?

Английская Премьер-лига давно приучила к крупным тратам, но даже здесь «Челси» выделился на общем фоне. 100 млн евро - это мощно даже по сравнению с эрой Романа Абрамовича. «Аристократы» сделали самую большую покупку в зимнее трансферное окно за всю историю АПЛ, да и летом дороже покупали только Ромелу Лукаку и Джека Грилиша. Мудрик обошелся «Челси» во столько же, сколько «Манчестер Юнайтед» платил за Поля Погба, который был многолетним лидером «Ювентуса» и одним из лучших центральных универсальных полузащитников планеты.

Даже Вирджил ван Дейк, Эмерик Лапорт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Бруно Фернандеш, Фернандо Торрес, Анхель ди Мария, Кевин де Брюйне и десятки других топ-футболистов переходы в клубы АПЛ за куда меньшие деньги. Простите, но Мудрик явно лишний в этой компании.

А что с контрактом?

Мудрик и сам всячески намекал и говорил о желании перейти в «Арсенал», но «Челси», благодаря деньгами, убедил не только «Шахтер», но и самого украинца. Предположительно, «синие» дали на 50-70% больше денег Михаилу, чем предлагали «канониры», то есть порядка 7,5 млн евро в год будут «капать» на счет Мудрика гарантированно, без учёта бонусов.

Примечателен и срок контракт - до лета 2031 года, то есть на 8,5 лет. Обычно в футболе не заключают столь длительные контракты, ограничиваясь пятью годами, но за последнее время наблюдается новая тенденция, которая чаще применима в том же хоккее.

«Челси» сильно рискует, подписывая такой продолжительный контракт, ведь в случае желания избавиться от форварда, Мудрик вряд ли пожелает покинуть комфортное место, где за восемь лет он может заработать более 60 млн евро.