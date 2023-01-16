Хвича Кварацхелия может перейти в «Арсенал»?

«Арсенал» проиграл борьбу за Михаила Мудрика «Челси», отказав платить требуемые 100-110 млн евро «Шахтеру», но как утверждают европейские СМИ, у «канониров» есть запасной план, причем не менее интересный.

Хвича Кварацхелия - новая цель «Арсенала»

Йереми Пино («Вильярреал»), Мусса Диаби («Байер»), Рафинья («Барселона») входят в шорт-лист «Арсенала», которому срочно нужно усиление в атаки, так как сразу несколько игроков атаки получили травмы. Однако наиболее приоритетным, но в то же время наименее реалистичным, выглядит вариант с Хвичей Кварацхелией.

Грузинского вингера сватали в «Арсенал» ещё во времена его игры за «Рубин», но если трансфер из РПЛ в АПЛ тогда казался неоднозначным, то сейчас нет почти никаких сомнений, что Хвича не провалится в Англии. В отличие от Мудрика, Кварацхелия уже прошёл адаптацию к большому европейскому футболу, причём сделал это максимально ярко - 7+7 по системе гол+пас за половину сезона. По мнению букмекеров, Кварацхелия уже сейчас входит в топ-10 номинантов на получение «Золотого мяча».

В июле его трансфер в «Наполи» обошелся в 10 млн евро, но за полгода его трансферная стоимость возросла до 60 млн евро, а зная босса итальянской команды Аурелио Де Лаурентиса, он точно запросит не менее 100 млн евро, которые, как раз, требовал «Шахтер» за Мудрика. Шантажировать и давить на «Наполи» скорым окончанием контракта Хвичи тоже не получится, его договор действует до лета 2027-го года.

А Хвиче это нужно?

Кварацхелия за несколько месяцев стал идолом болельщиков «Наполи», что получается у считанных игроков. Неаполь чуть ли не молится на грузина, а он отвечает тем же, забивая или отдавая голевую передачу почти в каждом матче. Прямо сейчас «Наполи» можно считать лучшей итальянской командой и одной из лучших в мире, которая на данный момент «везёт» ближайшему преследователю в Серии А девять очков. До окончания сезона далеко, но Хвича может стать одним из главных творцов по достижению Скудетто, чего не удавалось «Наполи» с 1990-го года.

Вряд ли Кварацхелия готов променять всё своё счастье на противоречивый трансфер в «Арсенал». Этот переход можно было бы допустить, если бы речь шла о «Реале», за который болеет Хвича, и который может в одно мгновение заплатить столько, сколько от него требуют, но под эти критерии явно не попадает лондонский клуб.

Куда более логичным решением для Хвичи видится переподписание нового контракта с «Наполи» на улучшенных условиях, но с разумной суммой отступных, чтобы в случае регресса итальянского клуба, Кварацхелия не стал его заложником, а мог перейти в топ-клуб, в том числе в «Арсенал», если заинтересованность будет сохраняться.