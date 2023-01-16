World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хвича Кварацхелия может перейти в «Арсенал»?

Мудрика подписать не получилось, теперь лондонцы попробуют сконцентрироваться на экс-игроке «Рубина» и «Локомотива».
Хвича Кварацхелия может перейти в «Арсенал»?
16 января 2023 09:21
автор: Никита Шмытов
автор фото: Соцсети Хвичи Кварацхелии

«Арсенал» проиграл борьбу за Михаила Мудрика «Челси», отказав платить требуемые 100-110 млн евро «Шахтеру», но как утверждают европейские СМИ, у «канониров» есть запасной план, причем не менее интересный.

Хвича Кварацхелия - новая цель «Арсенала»

Йереми Пино («Вильярреал»), Мусса Диаби («Байер»), Рафинья («Барселона») входят в шорт-лист «Арсенала», которому срочно нужно усиление в атаки, так как сразу несколько игроков атаки получили травмы. Однако наиболее приоритетным, но в то же время наименее реалистичным, выглядит вариант с Хвичей Кварацхелией.

Грузинского вингера сватали в «Арсенал» ещё во времена его игры за «Рубин», но если трансфер из РПЛ в АПЛ тогда казался неоднозначным, то сейчас нет почти никаких сомнений, что Хвича не провалится в Англии. В отличие от Мудрика, Кварацхелия уже прошёл адаптацию к большому европейскому футболу, причём сделал это максимально ярко - 7+7 по системе гол+пас за половину сезона. По мнению букмекеров, Кварацхелия уже сейчас входит в топ-10 номинантов на получение «Золотого мяча».

В июле его трансфер в «Наполи» обошелся в 10 млн евро, но за полгода его трансферная стоимость возросла до 60 млн евро, а зная босса итальянской команды Аурелио Де Лаурентиса, он точно запросит не менее 100 млн евро, которые, как раз, требовал «Шахтер» за Мудрика. Шантажировать и давить на «Наполи» скорым окончанием контракта Хвичи тоже не получится, его договор действует до лета 2027-го года.

А Хвиче это нужно?

Кварацхелия за несколько месяцев стал идолом болельщиков «Наполи», что получается у считанных игроков. Неаполь чуть ли не молится на грузина, а он отвечает тем же, забивая или отдавая голевую передачу почти в каждом матче. Прямо сейчас «Наполи» можно считать лучшей итальянской командой и одной из лучших в мире, которая на данный момент «везёт» ближайшему преследователю в Серии А девять очков. До окончания сезона далеко, но Хвича может стать одним из главных творцов по достижению Скудетто, чего не удавалось «Наполи» с 1990-го года.

Вряд ли Кварацхелия готов променять всё своё счастье на противоречивый трансфер в «Арсенал». Этот переход можно было бы допустить, если бы речь шла о «Реале», за который болеет Хвича, и который может в одно мгновение заплатить столько, сколько от него требуют, но под эти критерии явно не попадает лондонский клуб.

Куда более логичным решением для Хвичи видится переподписание нового контракта с «Наполи» на улучшенных условиях, но с разумной суммой отступных, чтобы в случае регресса итальянского клуба, Кварацхелия не стал его заложником, а мог перейти в топ-клуб, в том числе в «Арсенал», если заинтересованность будет сохраняться.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Трансфер Мудрика в цифрах. Все о безумном подписании «Челси»
Трансфер Мудрика в цифрах. Все о безумном подписании «Челси»
Даже Андрей Шевченко стоил в 2,5 раза меньше.
16.01.2023 09:45
Футбол
автор: Никита Шмытов
Хвича Кварацхелия может перейти в «Арсенал»?
Хвича Кварацхелия может перейти в «Арсенал»?
Мудрика подписать не получилось, теперь лондонцы попробуют сконцентрироваться на экс-игроке «Рубина» и «Локомотива».
16.01.2023 09:21
Футбол
автор: Никита Шмытов
Гави в одиночку выиграл Эль Класико! «Барселона» забрала Суперкубок Испании
Гави в одиночку выиграл Эль Класико! «Барселона» забрала Суперкубок Испании
Каталонцы вчистую переиграли «королевский клуб» и забрали первый трофей года. Гави забил сам и по разу вывел на пустые ворота Левандовски и Педри.
16.01.2023 00:01
Футбол
автор: Артем Зибрак
Льорис и Рамсдейл выиграли для «канониров» дерби Северного Лондона! «Арсенал» оторвался на 8 очков
Льорис и Рамсдейл выиграли для «канониров» дерби Северного Лондона! «Арсенал» оторвался на 8 очков
А это уже серьезная заявка на чемпионство, и это при том, что «канониры» не отыграли и половину матчей в сезоне АПЛ.
15.01.2023 21:39
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дмитрий Селюк: Дзюба нужен «Торпедо»? Артем нужен любому клубу РПЛ, даже «Зениту»
Дмитрий Селюк: Дзюба нужен «Торпедо»? Артем нужен любому клубу РПЛ, даже «Зениту»
Все больше информации о возможном приходе Артема Дзюбы в «Торпедо». Сообщается, что 34-летний форвард подпишет контракт до конца сезона с автозаводцами, и вскоре присоединится к команде на сборе в Турции.
15.01.2023 15:21
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Реал» против «Барселоны», Анчелотти против Хави. Превью финального матча Суперкубка Испании
«Реал» против «Барселоны», Анчелотти против Хави. Превью финального матча Суперкубка Испании
Первое Эль-Класико после ЧМ-2022 должно было состояться только в середине марта, но благодаря их синхронному проходу в Суперкубке Испании, великое противостояние произойдет уже 15 января, в 22:00, на стадионе Короля Фахда в Саудовской Аравии (Эр-Рияд).
14.01.2023 21:20
Футбол
автор: Никита Шмытов
Один из главных вундеркиндов Германии может быть «переписанным»
Один из главных вундеркиндов Германии может быть «переписанным»
Загадочная история Юссуфа Мукоко, которому, возможно, далеко не 18 лет.
14.01.2023 19:25
Футбол
автор: Никита Шмытов
Рабона Балотелли, гол с костылями в руках, «удар скорпиона» и другие претенденты на премию Пушкаша
Рабона Балотелли, гол с костылями в руках, «удар скорпиона» и другие претенденты на премию Пушкаша
Совсем скоро ФИФА объявит лучшего игрока 2022 года, но в данной статье мы рассмотрим номинантов на премию имени Ференца Пушкаша, то есть тех, кто забил наиболее эффектные и красивые голы.
14.01.2023 19:21
Футбол
автор: Никита Шмытов
Впечатляющий камбэк в лучших традициях Фергюсона! «МЮ» обыграл «Сити» в дерби Манчестера
Впечатляющий камбэк в лучших традициях Фергюсона! «МЮ» обыграл «Сити» в дерби Манчестера
«Красные дьяволы» забили два мяча с разницей в четыре мяча, но первый из них получился с изрядной долей скандальности из-за офсайда Рэшфорда.
14.01.2023 17:35
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Мы все болеем за Хвичу», или как Кварацхелия возродил интерес к футболу в Грузии
«Мы все болеем за Хвичу», или как Кварацхелия возродил интерес к футболу в Грузии
Вчера «Наполи» разгромил в Неаполе в матче Серии А «Ювентус» со счетом 5:1 и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. Важный вклад в победу внес грузинский форвард Хвича Кварацхелия.
14.01.2023 17:12
Футбол
автор: Юрий Волохов
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика