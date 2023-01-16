«Шахтер» чемпион по трансферам: громкие продажи игроков от Тимощука до Мудрика

Напомним, общая стоимость перехода 22-летнего Михаила Мудрика в клуб АПЛ составила 100 млн евро. В этой связи мы решили вспомнить самые громкие трансферы «Шахтера».

Анатолий Тимощук, «Зенит»

Цена: 15 млн евро

В начале 2007 году «Зенит» предложил беспрецедентную сумму за полузащитника «Шахтера» - 15 млн евро. Это был рекордный трансфер на просторах СНГ. Интересно, что через полгода Тимощук мог уйти бесплатно, но «Зениту» настолько был нужен именно этот игрок, что Питер за ценой не постоял.

Дмитрий Чигринский, «Барселона»

Цена: 25 млн евро

Один из самых странных трансферов в истории «Барселоны». Он случился летом 2009 года. Тогда вся Европа выражала недоумение по поводу этого перехода. А «Шахтер» опять хорошо заработал. Чигринский сыграл всего 14 матчей за «Барсу», а затем «Шахтер» выкупил назад защитника за 10 млн.

Виллиан, «Анжи»

Цена: 35 млн евро

В 2012 году Виллиан из «Шахтера» отправился за рекордную для России сумму в 35 млн в «Анжи». Там бразилец не сказать, чтоб сильно выделялся. Но проект вскоре лопнул, а полузащитник оказался в «Челси», где стал игроком основы, провел семь сезонов. Стал все чаще вызываться в сборную Бразилии, за которую сыграл 70 матчей и выиграл Кубок Америки в 2019 году.

Генрих Мхитарян, «Боруссия» Дортмунд

Цена: 27,5 млн евро

В 2010-м «Шахтер» приобрел атакующего полузащитника из донецкого «Металлурга» за 5,5 млн евро. А спустя три года продал в именитый европейский клуб за очень приличную сумму - 27,5 млн евро. Это случилось в 2013 году.

За три года в Бундеслиге Генрих сделал себе имя и перебрался в АПЛ. Кстати, в «Боруссии» Мхитарян играл под руководством Юргена Клоппа.

Сначала был «МЮ», затем «Арсенал», потом «Рома» и вот теперь «Интер». Завидный список клубов.

Фернандиньо, «Манчестер Сити»

Цена: 40 млн евро

И июле 2005 года «Шахтер» объявил о заключении контракта с 20-летним полузащитником бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Фернандиньо. Сумма сделки составила € 7,8 млн.

А в июне 2013 года Фернандиньо перешел в «Манчестер Сити» за очень большие по тем временам 40 млн евро.

«Сити» уже купили шейхи, поэтому за ценой они не постояли. А бразилец провел в Манчестере 8 отличных лет, играл в основе при всех звездных тренерах, был капитаном «Сити».

Дуглас Коста, «Бавария»

Цена: 30 млн евро

В июле 2015 года менеджмент «Шахтера» провернул еще одну громкую сделку – продал игрока в очередной суперклуб. Это был 24-летний бразильский нападающий Дуглас Коста. Контакт был подписан на 5 лет.

В «Баварии» за три года Коста сыграл всего 50 матчей. Затем оказался в «Ювентусе», там играл побольше. В 2020 году Коста вернулся в «Баварию», где прочно сел на лавку. Пришлось возвращаться на Родину, в «Гремио». Сейчас форвард играет за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Несколько недавних трансферов

Давид Нерес перешел в «Бенфику» за 15 млн, Додо - в «Фиорентину» за 14,5 млн, Маркос Антонио - в «Лацио» за 7,5 млн. В апреле 2022 года в «Зальцбург» за 6 млн перешел Фернандо.