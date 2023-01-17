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Три вывода по итогам финала Суперкубка Испании

15 декабря «Барселона» разгромила «Реал» со счетом 3:1 в рамках финала Суперкубка Испании, благодаря чему завоевала долгожданный трофей. Этот результат является отличным поводом подвести итоги для обеих команд, для одной из которых они совсем безрадостные.
Три вывода по итогам финала Суперкубка Испании
17 января 2023 14:04
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Барселона»

Надежда на светлое будущее

Победа в Суперкубке принесла «Барселоне» 97-й трофей в истории клуба, но что еще более важно, каталонцы перешагнули длительный кризис без побед в больших турнирах. В последний раз «Барселона» завоевала трофей почти два года назад, что можно считать достаточно большим сроком для клуба, от которого привыкли ждать победу в каждом турнире, в котором она участвует.

Более того, эта победа, возможно, открывает новую эру в истории «Барселоны», в которой больше нет Лионеля Месси. Сине-гранатовые пережили тяжелейшую перестройку без многолетнего лидера, до пришествия которого «Барса» в последний раз выигрывала трофей в сезоне-1998/99. Огромная глава длиной в 24 года захлопнулась, теперь у «Барсы» новые герои.

Источник фото: ФК «Барселона»

Хави - сильный и независимый тактик

Хави согласился принять кризисную «Барселону», которого лично уговорил вернувшийся на пост президента Жоан Лапорта. Будучи игроком, испанский полузащитник завоевал 27 трофеев, став частью, может, лучшего периода в истории клуба, но в ноябре 2021-го года он возглавил совершенно другой клуб со слабым составом, кризисной экономикой и со всеми вытекающими из этого проблемами.

13 месяцев Хави небеспричинно критиковали, но только после победы в Суперкубке стало окончательно понятно, что на протяжении всего этого времени тренер делал все правильно. Хави удалось объединить коллектив, но при этом он не опирается исключительно на старичков команды, а напротив, не стесняется экспериментировать и выдвигать на первые позиции молодых игроков. Далеко не каждый тренер в решающем матче выпустил бы с первых минут критикуемых Серхио Бускетса и Френки де Йонга в центр поля, а также убрал бы в запас Жорди Альбу, выбрав вместо него 19-летнего Алехандро Бальде.

Источник фото: ФК «Барселона»

Хави сумел не только выиграть Суперкубок, но и переиграть Карло Анчелотти тактически, что дорогого стоит.

Возможная перестройка «Реала»

«Реал» вчистую проиграл «Барселоне», это нужно признать. И самое примечательное, что провалились многие возрастные игроки. Дани Карвахаль дал чрезмерную свободу Гави, Антонио Рюдигер проваливался в защите, и даже такие «роботы» как Лука Модрич и Тони Кроос проиграли центр поля. Пока что, это лишь локальное поражение «Реала», но совсем скоро «сливочным» может потребоваться перестройка. Пересу и Анчелотти важно не пропустить момент угасания зрелых звезд, ведь иначе клуб рискует на несколько лет вылететь из борьбы за большие трофеи. Возможно, нынешний «Реал» выжал из себя максимум, и пора что-то менять.

источник: «Советский спорт»
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