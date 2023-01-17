Три вывода по итогам финала Суперкубка Испании

Надежда на светлое будущее

Победа в Суперкубке принесла «Барселоне» 97-й трофей в истории клуба, но что еще более важно, каталонцы перешагнули длительный кризис без побед в больших турнирах. В последний раз «Барселона» завоевала трофей почти два года назад, что можно считать достаточно большим сроком для клуба, от которого привыкли ждать победу в каждом турнире, в котором она участвует.

Более того, эта победа, возможно, открывает новую эру в истории «Барселоны», в которой больше нет Лионеля Месси. Сине-гранатовые пережили тяжелейшую перестройку без многолетнего лидера, до пришествия которого «Барса» в последний раз выигрывала трофей в сезоне-1998/99. Огромная глава длиной в 24 года захлопнулась, теперь у «Барсы» новые герои.

Источник фото: ФК «Барселона»

Хави - сильный и независимый тактик

Хави согласился принять кризисную «Барселону», которого лично уговорил вернувшийся на пост президента Жоан Лапорта. Будучи игроком, испанский полузащитник завоевал 27 трофеев, став частью, может, лучшего периода в истории клуба, но в ноябре 2021-го года он возглавил совершенно другой клуб со слабым составом, кризисной экономикой и со всеми вытекающими из этого проблемами.

13 месяцев Хави небеспричинно критиковали, но только после победы в Суперкубке стало окончательно понятно, что на протяжении всего этого времени тренер делал все правильно. Хави удалось объединить коллектив, но при этом он не опирается исключительно на старичков команды, а напротив, не стесняется экспериментировать и выдвигать на первые позиции молодых игроков. Далеко не каждый тренер в решающем матче выпустил бы с первых минут критикуемых Серхио Бускетса и Френки де Йонга в центр поля, а также убрал бы в запас Жорди Альбу, выбрав вместо него 19-летнего Алехандро Бальде.

Источник фото: ФК «Барселона»

Хави сумел не только выиграть Суперкубок, но и переиграть Карло Анчелотти тактически, что дорогого стоит.

Возможная перестройка «Реала»

«Реал» вчистую проиграл «Барселоне», это нужно признать. И самое примечательное, что провалились многие возрастные игроки. Дани Карвахаль дал чрезмерную свободу Гави, Антонио Рюдигер проваливался в защите, и даже такие «роботы» как Лука Модрич и Тони Кроос проиграли центр поля. Пока что, это лишь локальное поражение «Реала», но совсем скоро «сливочным» может потребоваться перестройка. Пересу и Анчелотти важно не пропустить момент угасания зрелых звезд, ведь иначе клуб рискует на несколько лет вылететь из борьбы за большие трофеи. Возможно, нынешний «Реал» выжал из себя максимум, и пора что-то менять.