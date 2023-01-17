Льорис «топит» «Тоттенхэм». Ему нужна замена

Перед стартом Английской Премьер-лиги-2022/23 я называл «Тоттенхэм» «теневым фаворитом» этого сезона, но надежды не оправдались. После 19 туров «шпоры» занимают привычную пятую позицию, которая отделяет их даже от зоны Лиги чемпионов на пять очков, от лидирующего «Арсенала» - 14. Главный тренер команды Антонио Конте не скрывает недовольство составом, в котором неожиданно «поплыл» даже многолетний лидер Уго Льорис.

В последнем матче АПЛ вратарь лондонцев неловко сыграл после удара с острейшего угла, и он же фактически сам закинул мяч за линию ворот. В данном материале мы разберем насколько плох французский вратарь, и есть ли ему альтернативы.

Источник фото: ФК «Тоттенхэм»

Льорис действительно настолько плох?

Для начала давайте окунемся в статистику прошлых сезонов, а именно обратим внимание на количество ошибок голкипера, которые привели к голу в АПЛ:

2012/13: 1

2013/14: 3

2014/15: 1

2015/16: 3

2016/17: 2

2017/18: 5

2018/19: 1

2019/20: 2

2020/21: 1

2021/22: 1

2022/23 (после 19 туров): 4

В текущем сезоне на его счету четыре ошибки, что на одну меньше, чем в его худшем сезоне-2017/18, но и здесь есть одно важное отличие. Да, Льорис и раньше иногда «чудил», но в других матчах он компенсировал эти недочеты спасениями, чего нет в текущем сезоне. Это легко подтверждается статистикой статистикой Post Shot Expected Goals, которая фактически показывает, от какого количества голов реально спас голкипер той или иной команды. Для объективности возьмем тех вратарей, которые провели хотя бы половину матчей сезона:

Алиссон («Ливерпуль»): +8,0

Кепа («Челси»): +6,3

Аарон Рэмсдейл («Арсенал»): +3,6

Бернд Лено («Фулхэм»): +3,5

Ник Поуп («Ньюкасл»): +3,3

Нету («Борнмут»): +2,2

Джордан Пикфорд («Эвертон»): +0,6

Лукаш Фабиански («Вест Хэм»): +0,5

Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»): +0,2

Давид Райя («Брентфорд»): +0,1

Роберт Санчес («Брайтон»): -0,2

Эдуар Менди («Челси»): -0,3

Давид де Хеа («МЮ»): -2,2

Эдерсон («МС»): -2,2

Уго Льорис («Тоттенхэм»): -2,4

Иначе говоря, Льорис пропустил 2,5 необязательных гола, а если сюда прибавить вышеописанные невынужденные ошибки, то во многом провал «Тоттенхэма» связан именно со слабой игрой 36-летнего капитана. Понятно, что данный статистический показатель не единственный для оценки голкиперов, но даже в нем 15-е место Уго показательно. Ниже него лишь семь коллег по АПЛ. А если сравнивать его с лучшим по данной метрике Алиссоном, то получается целая пропасть, которой не должно быть, если клуб хочет попасть хотя бы в Лигу чемпионов.

Источник фото: ФК «Тоттенхэм»

Что делать «ТТХ»?

В запасе у «Тоттенхэма» есть Фрейзер Форстер, но вряд ли он будет куда лучше Льориса. Наиболее очевидным продолжением видится доигрывание сезона с прежним голкипером, а уже летом, почти наверняка, придется выходить на трансферный рынок. Лучшим вариантом для лондонцев может стать подписание Джордана Пикфорда, чей «Эвертон» к тому времени может вылететь в Чемпионшип. Второй дивизион Англии - это явно не уровень для вратаря сборной Англии.