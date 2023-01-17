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Алексей Сафонов: У Дзюбы непростой характер, зачем Талалаеву такая «зажигалка» в раздевалке?

Несколько последних дней в российском футболе обсуждают возможный приход в «Торпедо» Артема Дзюбы. Сообщалось, что форвард подпишет контракт до конца сезона и присоединится к команде на сборе в Турции.
Алексей Сафонов: У Дзюбы непростой характер, зачем Талалаеву такая «зажигалка» в раздевалке?
17 января 2023 16:37
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Зенит»

Сбор уже во всю идет, а Дзюбы там нет. По некоторой информации, за подписание Дзюбы выступает президент «Торпедо» Илья Геркус, а вот главный тренер Андрей Талалаев не уверен в необходимости нападающего для команды.

Футбольный агент Алексей Сафонов – об этой ситуации.

- У Дзюбы непростой характер, поэтому его немногие хотят, в этом проблема, - считает Сафонов. – Многие тренеры не хотят такую «зажигалку» в раздевалке.

- Талалаев сам зажигальщик еще тот, поэтому могут полететь искры.

- Думаю, в команде Талалаева должен быть один явный лидер – это он.

- Пишут, что как раз Талалаев и сомневается насчет Дзюбы, в команде его хочет видеть Геркус.

- За результат главный тренер отвечает. С него спросят.

- Но с футбольной точки зрения Дзюба безусловно поможет, все мы знаем, что он прекрасный игрок.

- Дзюба поможет не только «Торпедо», а почти любой команде РПЛ. Только форму нужно набрать, если Дзюба приедет в разобранном виде… На свежести можно две-три игры хорошо сыграть, а потом сдуется. Все команды сейчас пашут на сборах, игроков рвет от нагрузок. Дзюба пока дома сидит, а время уходит.

- Как видим, пока у Дзюбы с предложениями не очень. За шанс с «Торпедо» ему надо цепляться?

- Зачем цепляться? Мы видим, как Павлюченко в «Знамя Труда» доигрывал. А есть пример Жиркова, он хорошо заработал, посмотрел на это все и решил – зачем мучиться. Надо уходить на пике, Дзюба хорошо заработал, зачем ему вылетать с «Торпедо» в первую лигу? Быть чемпионом и в конце карьеры такую строчку в биографии получить.

- Хочет играть…

- Хочешь играть – купи команду Медиалиги и играй. Или в Катара, Эмираты езжай. Там любят титулованных футболистов. А у Дзюбы титулов немало, капитан сборной и т.д.

- «Торпедо» спасется?

- Нет, всего 6 очков, большое отставание. Это нужно не только все выигрывать, но и, чтобы твои конкуренты проигрывали. «Торпедо» сейчас, как независимые профсоюзы, от него ничего не зависит.

источник: «Советский спорт»
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Алексей Сафонов: У Дзюбы непростой характер, зачем Талалаеву такая «зажигалка» в раздевалке?
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Несколько последних дней в российском футболе обсуждают возможный приход в «Торпедо» Артема Дзюбы. Сообщалось, что форвард подпишет контракт до конца сезона и присоединится к команде на сборе в Турции.
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